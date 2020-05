Británie zažívá největší prodejní kolaps za 100 let, auta nekupuje téměř nikdo včera | Petr Prokopec

Prodeje aut se v dubnu výrazně propadly téměř všude ve světě, ostrovní království ale pandemie koronaviru zasáhla krátce poté, co se odřízlo od EU. Odbyt nových aut tak rázem klesl prakticky na nulu.

Velká Británie pozvolna přebírá roli evropského epicentra koronavirové pandemie. V zemi s podezřením na infekci zemřelo již více než 32 tisíc lidí, přičemž toto číslo dle ministra zdravotnictví realitu plně neodráží - skutečný počet obětí má být ještě daleko vyšší. Je tak otázkou, kdy Británie začne uvolňovat restrikce a vracet se do normálu. S ohledem na aktuální vývoj se nicméně polovina května zdá být až příliš optimistickým termínem, zvláště když se mluví o tom, že omezení by v jisté formě, byť mírnější než dosud, měla být zachována až do konce roku.

Vše samozřejmě má dopad také na ekonomiku, která prozatím zažívá největší kolaps od roku 1992. Pokud nicméně nedojde k brzkému rozpohybování trhu, alespoň ve většině odvětví, pak se Británie může připravit na nejhorší pád za poslední století. I proto, že na rozdíl od Španělska nebo Itálie již nemůže očekávat takovou pomoc od Evropské unie. Brexit totiž v podstatě přišel v nejhorší možnou dobu, tedy krátce před vypuknutím pandemie na starém kontinentu, což mají nyní odskákat hlavně firmy zaměřené na export.

Prvním a z našeho pohledu nejzajímavějším ukazatelem problémů jsou výsledky prodejů aut. Registrace za duben poklesly o neskutečných 97,3 %, a tak zatímco loni bylo během čtvrtého kalendářního měsíce prodáno v Británii 161 064 nových vozů, letos to bylo pouze 4 321 aut. Země se tak dostala na někdejší úroveň Lucemburska, jehož počet obyvatel je 109krát nižší, než je tomu v případě ostrovního království.

Tento propad již přiměl řadu expertů k nemalému apelu na vládu, aby v rámci rozvolňování restrikcí pamatovala na automobilový průmysl v prvé řadě. V rámci této branže momentálně pracuje zhruba 820 tisíc lidí, z nichž značná část by při dalším podobném vývoji skončila na pracovním úřadu. Ještě více by pak byla zasažena ekonomika, neboť výroba a prodej aut mají každoroční hodnotu okolo 101 miliard liber (cca 3,1 bilionu korun). Nicméně ani přes tyto skutečnosti zatím žádné konkrétní datum oznámeno nebylo.

Současný vývoj již ovlivnil prognózu pro celý letošní rok. Dosud se počítalo s celkově 1,73 miliony prodaných aut, což by představovalo meziroční propad o 23 procent. Nově se však mluví již pouze o 1,68 milionech registrací, zatímco loni bylo od počátku ledna do konce prosince prodáno 2,3 milionu vozů. Ani to ale nemusí být konečná, neboť v důsledku nejistot se ani po otevření showroomů lidé za nákupem nového automobilu nepoženou.

Ze zmíněných 4 321 registrací připadá pouze 871 na soukromou klientelu, zbytek je spojen s firmami a obnovami vozových parků. Stejně jako v kontinentální Evropě pak byly pandemií méně zasaženy elektromobily, v jejichž případě byl zaevidován pouze 9,7procentní pád. Tak jako všude jinde za tím ovšem stojí hlavně ta skutečnost, že Tesla dováží svá auta do Evropy v jistých cyklech a nabídla tzv. bezkontaktní dodání.

Jak se situace vyvrbí v příštích týdnech, zatím nikdo neví. Zmínit tak můžeme, že koronavirus neposlal ke dnu pouze prodeje v Británii, ale prakticky všude. Itálie již nahlásila 97,5procentní propad, Francie pak 88,8procentní. Stěžejní ovšem budou čísla spojená s Německem, které je de facto pokladnicí Evropské unie. Nicméně ani v případě tohoto trhu se s pozitivy nepočítá, přestože k otevření showroomů došlo již na konci dubna.

Dubnový propad prodeje nových aut ve Velké Británii je doslova pohromou, čísla ze zbytku Evropy ale nejsou výrazně lepší

Zdroj: SMMT

Petr Prokopec