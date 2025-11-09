Britové dokonali obrat. Místo konce spalovacích motorů chystají nové, nečekají jejich zaříznutí ani za 10 let
Petr Prokopec
Touha přejít jen na elektrický pohon během pár let je zjevně minulostí. Vidle do nesmyslných plánů hodili opět zákazníci, kteří nakonec Bentley přiměli investovat dokonce do nové generace osmiválců.
před 4 hodinami | Petr Prokopec
Pokud jste automobilka, ke které zákazníci po dlouhé dekády míří hlavně za objemnými spalovacími motory, pak by bylo docela logické se těchto jednotek držet zuby nehty. Zvlášť když nic komplexně lepšího či zajímavějšího nevzniklo. Takto smýšlelo i Bentley, které ještě v roce 2014 prohlašovalo, že bude posledním výrobcem dvanáctiválců na světě. Jenže stačilo pár let, během nichž se Britové u mateřského Volkswagenu nakazili zeleným morem, a rázem veškeré původní sliby vzaly za své. Místo toho automobilka oznámila, že s motory W12 skončí hned, s ryze spalovacími V8 zítra a do konce dekády bude prodávat už jen elektromobily. Co se na této strategii asi jen mohlo pokazit?
Pro odpověď není třeba chodit daleko - všechno. Když movité klientele řeknete „ne“ a snažíte se jí natlačit do něčeho, co jí nevyhovuje, pak můžete jen splakat nad výdělkem. Bentley tak začaly klesat prodeje i zisky. A tak Britům nezbylo nic jiného, než se s pláčem vrátit ke zdravému rozumu a znovu ze zákazníků udělat svou prioritu. Motor W12 to sice už nevrátí, ovšem čistě osmiválcové ústrojí se nakonec minulostí nestane.
„S rozmanitou nabídkou pohonných jednotek se snažíme i nadále uspokojit zákazníky. Ještě před koncem roku tak uvidíte další spalovací Bentley,“ uvedl šéf značky Frank-Steffen Walliser. Jde o už druhé oznámení významných změn v krátké době a potvrzení, že Bentley bude v příštích letech investovat do úplně nových spalovacích motorů s tím, že prodávat je bude i po roce 2035, kde zrovna bude moci.
Walliser nyní suše konstatuje, že nabídka spalovacích vozů se bude dál odvíjet od poptávky zákazníků. Jakkoli tedy Bentley nehodlá stát nad legislativou, jen ideologií či politickými zadáními se řídit nebude, nemůže. Protože je navíc součástí koncernu VW podobně jako Porsche, které v nemalé míře investuje do syntetických paliv, skutečně může spalovací modely nabízet i za víc než deset let.
Pro dnešek můžeme jen dodat, že onou slíbenou čistě spalovací novinkou je Bentley Supersports. Jeho dvakrát přeplňovaný osmiválec sice má produkovat „jen“ zhruba 640 koní, tento výkon ovšem zamíří pouze na zadní kola. Jen tímto způsobem ovšem značka hmotnost nesnižovala. Čeká nás tedy opravdu zábavný speciál, jaký tu v pojetí Bentley nebyl opravdu dlouho. Budoucnost značky tak po jejím krátkém zaváhání vypadá znovu zajímavě. Jen tedy doufejme, že jí to vydrží, jistý si dnes na tomto poli člověk nemůže být ničím.
Britové nakonec čistě spalovací technice zůstanou věrní, přijdou dokonce s úplně novými spalovacími motory. Jako první se byť jen hybridní asistence zbaví Continental Supersports. Foto: Bentley
Zdroj: Bentley
