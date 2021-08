Britové doufají v návrat Škody 120, jejich přání by se skutečně mohlo splnit před 5 hodinami | Petr Prokopec

Stodvacítka není autem, na které bychom měli důvod v dobrém vzpomínat, stalo se spíše symbolem vrcholící neschopnosti Škody konkurovat skoro komukoli. Britové to ale v případě alternativního jména Estelle vidí jinak.

V roce 1976 představily tehdejší Automobilové závody, národní podnik (AZNP) novou Škodu 742, která do našeho povědomí vstoupila spíše pod obchodními označeními 105, 120 a 130, nejčastěji pak tím druhým z nich. S odstupem několika měsíců se ale vypravila i na britský trh, a to s poněkud zvukomalebnějším názvem Estelle. Ačkoliv ji ovšem po většinu času provázela špatná reputace, díky nízké pořizovací ceně šlo nakonec o slušný prodejní hit. Mezi květnem 1977 a březnem 1990 tak bylo v ostrovním království prodáno 120 105 exemplářů tohoto modelu, z nichž některé zůstávají v provozu dodnes.

Právě z těchto důvodů lze pochopit, proč Britové mluví i touží po návratu Škody 120, tedy „jejich” Estelle. Nejnověji olej do ohně přilil Autocar, který požádal o komentář šéfa značky Thomase Schäfera. Automobilka z Mladé Boleslavi si totiž letos zaregistrovala nové označení Elroq, které by podle všeho mělo ozdobit malé elektrické SUV. Stane se tak? „Nevím, nejsem o tom přesvědčen,“ řekl s úsměvem Schäfer v reakci na dotaz, zda se tak novinka skutečně bude jmenovat.

Šéf Škody dále zmínil, že „pojmenování nového modelu je vždy až tím posledním krokem a my o tom pravděpodobně nerozhodneme ani v příštích 12 měsících“. Dá se ale předpokládat, že spíše než cokoliv jiného Schäfer pouze mlží. O tom, že automobilka chystá menší elektrické SUV, si totiž šuškají i vrabci na střeše. Půjde totiž o součást nového trojlístku, který kromě Škody zformují také Seat a Volkwagen, kdy první nabídne nejspíše Acandru, druhý pak ID.2.

Název Elroq navíc plně zapadá do strategií tuzemské značky, jejíž veškerá SUV končí písmenem „Q“, jenž má symbolizovat jejich terénní schopnosti. A zatímco u benzinových je počátek názvu ohraničen písmenem „K“, u těch elektrických jde o písmeno „E“. Suma sumárum je tak skoro jisté, že nově zaregistrované označení zamíří na záď SUV s elektrickým pohonem. Stejně tak ale není vyloučeno, že se Škoda Estelle nevrátí, byť by již nešlo o přímého nástupce.

Souběžně s malým elektrickým SUV má totiž vzniknout i spřízněný hatchback, který by VW uvedl na trh pod názvem ID.1. A právě tento model by mohl být škodováckým odkazem na někdejší legendu, aspoň Britové doufají v to, že se to stane. Zda tomu tok opravdu bude, je v tuto chvíli nejasné. A oficiálních odpovědí se skutečně hned tak nedočkáme, neboť nové elektrické SUV má dorazit až v roce 2024 a onen elektrický hatchback dokonce až v roce 2027.

Škoda 120 se v Británii prodávala pod názvem Estelle a byla vzhledem ke svým schopnostem nadmíru populární. Britové by si přáli alespoň návrat jejího jména - může se to stát, takto by se mohl jmenovat nový elektrický hatchback. Ilustrační foto: Škoda Auto

