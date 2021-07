Britové hledají cestu, jak nahradit náklaďáky na naftu, je to jeden nesmysl vedle druhého před 7 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Siemens

Britové si dali podle nás nerealistické a nesmyslné cíle, jak zatočit s emisemi CO2 generovanými dopravou a ta nákladní nemůže být výjimkou. Nahradit náklaďáky na naftu ale není jednoduché a některé pokusy jsou snad až komické.

Je budoucností automobilové dopravy elektrifikace? To je otázka, na kterou dnes nikdo nemůže mít jasnou odpověď, neboť nikdo nedokáže předvídat další technický vývoj. Politici a aktivisté ale s ničím jiným nepočítají. Jak nicméně naznačují všemožní experti, bez „velkého třesku“ to zkrátka nepůjde. Stávající technologie je limitující a velmi drahá. Navíc chybí infrastruktura, která ale ani v té nejlepší podobě všechny problémy stejně neřeší.

To všechno platí ještě více v případě nákladních vozů, které mají daleko větší energetické nároky. „Živit” je akumulátory se tak zdá být zcela nesmyslné, neboť jen ty by vážily tuny a k jejich alespoň trochu rychlému dobíjení by byl třeba výkon, který jinak obstarává celé čtvrti, ne-li menší města.

Politici se proto snaží najít jinou cestu, po které by se elektromobilita na tomto poli mohla ubírat a nejaktivnější jsou nepřekvapivě ti britští. Ostrovní království vystoupilo z Evropské unie, aby v této věci ukázalo zbytku Evropy směr a dalo si podle nás zcela neuskutečnitelné cíle - zakázat prodej osobních aut se spalovacími motory v roce 2030 a nákladních v roce 2040. Pokud by chtělo jít cestou třeba syntetických paliv, není to problém, mít jakoukoli komplexní a rozumnou náhradu do té doby se ale zdá nemožné. Britové ovšem nepřestávají věřit. Zkouší cesty bateriové, vodíkové a nejnověji také... tramvajové či trolejbusové.

Jde o využití nápadu společnosti Siemens, která se již dříve vytasila s projektem tzv. e-Dálnice (v originále e-Highway). Jádrem celého projektu jsou skutečně troleje natažené nad dálničními komunikacemi, které slouží k napájení samotných kamionů s elektrickým pohonem. Jde tedy o více než 100 let starý systém, který známe z tramvají, trolejbusů či vlaků. Toto řešení již má za sebou pilotní nasazení v Německu, Švédsku či v kalifornském Carsonu. A nyní svůj pilotní projekt ohlásila také britská vláda, která počítá s natažením trolejí na 20 kilometrech dálnice M180 poblíž Scunthorpe.

Působí to nesmyslně už od pohledu, stejně jako ona bateriová cesta. Však Britové pro pohánění všech aut elektřinou nemají dostatek energie, a to ani zdaleka. Stačí si jen uvědomit, že v zemi se prodávalo okolo 2 milionů nových aut ročně. Pokud by jen ta měla disponovat elektrickým ústrojím, pak jejich roční spotřeba bude zhruba 7,4 TWh, tedy polovinu veškeré produkce jaderné elektrárny Temelín a asi desetinu spotřeby celé české republiky.

Pokud takto mají být co nejrychleji nahrazeny desítky milionů aut, bude zkrátka elektřiny potřeba daleko více. A jak naznačil třeba expert na energetiku Michal Šnobr, celý svět momentálně čeká na pokrok v jaderné energetice, který povede k modulárním reaktorům, které bude možné vyrábět rychleji a levněji. Takové nejsou k dispozici, dnes zabere stavba takové elektrárny minimálně dekádu a její ekologičnost je pro mnohé pořád otázkou.

Vraťme se ale zpět k projektu e-Dálnice, jenž během pilotních fází počítá s konverzí tahačů značky Scania. Ty jsou na střeše osazeny pantografem, který zajišťuje propojení mezi nataženými dráty a bateriemi. Díky tomu může dojít k jejich zmenšení, ovšem i tak má kapacita stačit na to, aby kamiony mohly bez problémů opustit dálnici - dle firmy Siemens je totiž většina jejich koncových destinací vzdálena do 50 km od klíčové dopravní tepny.

Instalace trolejí nad většinu britských silnic má ovšem stát 19 miliard liber (cca 570 mld. Kč) a je jasné, jak je chtějí Britové získat - vyšším zdaněním elektřiny. Tím se znovu můžeme vrátit k Šnobrovi, který předvídá, že ceny elektřiny se začnou zvedat o 10 až 15 procent k ročně. A k tomu bude třeba navíc připočíst ještě růst nákladů distribuce. Začíná tak být jisté, že pokud elektromobilita bude jediným možným pohonem budoucnosti, pak v rámci individuální dopravy stoprocentně nebude pro každého. A v rámci té nákladní nebude vůbec, nebo se spoustou kompromisů.

Siemens již projekt e-Dálnice testuje v Německu, Švédsku nebo Státech, nyní pilotní fázi rozjel také v Británii, která se tváří ještě zeleněji než zbytek Evropy. Foto: Siemens

Zdroj: Siemens, Carscoops, Novinky

Petr Prokopec