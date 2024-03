Britové mají štěstí, všechna spalovací Porsche zaříznutá v EU si budou moci kupovat dál před 8 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Porsche

Většinu příležitostí nabízených Brexitem Britové bohužel nevyužili, kolikrát se naopak rozhodli jít ještě problematičtějšími cestami. Ne tak v tomto případě. Nesmyslná nařízení spojená s kybernetickou bezpečností aut na rozdíl od EU za svá nepřijali, a tak nepřijdou nejen o Macan, ani o Boxster a Cayman.

Od Brexitu si řada Britů slibovala daleko víc, než nakonec dostala. Mimo jiné i proto, že se vláda ostrovního království nejenže rozhodla jít rozumnějšími cestami než Evropská unie, ale naopak být ještě dogmatičtější. Platí to i na poli aut, však zatímco zbytek kontinentu měl naplánováno, že ukončí prodej nových spalovacích aut v roce 2035, Britové chtěli totéž učinit již o pět let dříve. Že to v mezičase odpískali, je dnes už jen smutným mementem.

Podle nás to nebylo naposledy, plánovaný „pohřeb“ spalovacích aut ale dnes nechme být. V některých věcech ostatně Britové evropštější než Evropa být nechtějí, a tak ani nejsou. Jednou z takových věcí jsou podle nás naprosto nesmyslné regulace v oblasti kybernetické bezpečnosti, která EU přijala jen se dvěma dalšími zeměmi na celém světě. Ostrovní království se k nim nepřipojilo, a tak řada aut, která z kontinentální Evropy nejpozději do 6. července zmizí kvůli ještě většímu balíku novinek, bude v Británii dál k mání.

Znamená to, že tamní klientela si bude moci v portfoliu Porsche vybírat bez jakéhokoli omezení. V nabídce tedy zůstane nejen spalovací Macan, jak jsme vás informovali už dříve, ale také veškeré varianty modelové rodiny Boxster a Cayman, které v EU též mají utrum. Zatímco tedy lidé z kontinentální Evropy budou mít šanci jen v případě vrcholných variant RS Spyder a GT4 RS, pro Brity zůstanou i nadále k dispozici jak základní varianty, tak i verze S či GTS. Poslední zmíněné přitom disponují čtyřlitrovým šestiválcem naladěným na 400 koní.

Tuto skutečnost už kolegům z Auto Expressu potvrdila samotná automobilka stejně jako fakt, že „prodej modelové rodiny 718 se spalovacím ústrojím bude ukončen v Evropské unii i některých zemích, které přijaly evropskou legislativu“. Zároveň Porsche dodalo, že ono omezení se týká jak spalovacích, tak elektrických aut. Nicméně Taycan byl již vyvinut s ohledem na zmiňované směrnice, a podobně tomu bude i u bateriového nástupce obou malých sporťáků, který máme očekávat v příštím roce.

Znovu tak lze jen poukázat na to, kterak je nová směrnice stran kyberbezpečnosti postavená na hlavu. Boxsteru a Caymanu se ročně prodá zhruba 20 tisíc kusů, ovšem po celém světě. Z tohoto množství většina končí ve Spojených státech, Číně a zbytku světa vůbec, Velkou Británii nevyjímaje. V Evropě se prodalo loni jen 6 580 exemplářů všech verzí modelu 718, z nichž část se stejně bude prodávat dál. Tak o čem se tu bavíme? O 6 tisíc víkendových sporťácích, které by žádnou kybernetickou bezpečnost řešit ani nemusely, kdyby je ta samá EU nenutila se k internetu připojovat? Jak absurdní to je.

Očekávat však, že by z Bruselu dorazilo cokoliv rozumného, znamená, že člověk má méně zdravého rozumu než europolitici. V případě zájmu o zajímavá auta vám tak možná nezbude nic jiného než je koupit v Británii, nechat přímo na místě zaregistrovat na některého z vašich známých a následně přesunout na kontinent - Porsche umí do Británie dodat i vozy s levostranným řízením. Je to sice komplikovaný proces, ovšem jinak si běžný Boxster či Cayman jako nový už nepořídíte.

Británie se naštěstí nepřidala k požadavkům EU na kybernetickou bezpečnost, ostatně jako skoro nikdo na světě. Tamní motoristé si tak i dál budou moci Boxster, Cayman i Macan pořídit v jakékoli spalovací verzi. Foto: Porsche

Zdroj: Auto Express

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.