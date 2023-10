Britové nabízí „řešení”, kterým zabijete vaši funkční dieselovou dodávku a ještě za to zaplatíte statisíce před 7 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Bedeo, tiskové materiály

Tohle je tak neuvěřitelný projev odtržení od reality, až to bere dech. Neexistuje mnoho aut, pro která by se dieselový pohon hodil - a ten elektrický nehodil - víc než v případě dodávek. Britové přesto nabízí cestu, jak jeden vyměnit za druhý, samozřejmě ne zadarmo.

O elektromobilitě dnes mluví od rána do večera i lidé, které jinak automobilová branže moc nezajímá. Není to až tak překvapivé, politiky plánovaná „elektrická revoluce” totiž bude mít dopad prakticky na každého. Auto nejenže nemusí být vaše modla, nemusíte ho ani používat, přesto na vás následky bezuzdné manipulace s trhem dopadnou. Stačí si jen uvědomit, že pohon by měly změnit i nákladní vozy a dodávky, které do obchodů dováží zboží, díky němuž nezemřete žízní, hlady nebo zimou. I ty budou čelit dramaticky vyšším nákladům, které jsou s elektrickými auty spojené. Ty pochopitelně promítnou do svých služeb a vy to poznáte v ceně rohlíku, chleba nebo oblečení.

Dávalo by tak smysl snažit se udržet univerzální a provozně levné dieselové dodávky v provozu co nejdříve, britská společnost Bedeo ale zkouší jít na věc úplně opačně. Nově totiž začala nabízet i konverze existujících dieselových dodávek na elektrický (a okrajově také pseudo-hybridní) pohon. Existující naftová auta tedy dostanou dva elektromotory, které se nastěhovaly k zadním kolům. K nim přibude baterie o kapacitě nejméně 37 kWh, která trůní před nimi pod podlahou vozu. Bedeo uvádí, že díky tomuto řešení není třeba žádných modifikací podvozku. Snížit by se pak neměla světlá výška, zároveň modifikace nemají mít vliv na nákladový prostor či nosnost vozu.

Právě tato skutečnost mi ale poněkud vrtá hlavou, neboť s různými verzemi Fordu Transit mám totiž najeto přes milion kilometrů. Vím tedy naprosto přesně, jakým způsobem se na jízdních vlastnostech dodávek projevuje pomalu každé kilo. Nejde přitom jen o „podřepnutí“ přibližující podvozek k zemi, ale také o brzdnou dráhu. Čím těžší byl totiž náklad, tím více metrů k plnému zastavení bylo třeba. Stejně tak logicky se zátěží navíc klesá nosnost vozu.

Bedeo ale říká, co říká, ostatně ani nezmiňuje, kolik ony baterie vlastní konstrukce váží. S kapacitou 37 kWh je nicméně běžně spojováno minimálně 250 kg. K tomu je třeba přičíst také hmotnost obou elektromotorů, stejně jako příslušné kabeláže a další nezbytné techniky. Ve finále se tak bavíme o minimálně čtyřech extra metrácích, což klidně může být i čtvrtina nosnosti menších dodávek. I kdyby z auta zmizel spalovací motor, je technicky zhola nemožné, aby taková porce neměla vliv na světlou výšku, brzdou dráhu nebo nosnost, jakkoli nákladový prostor díky usazení baterií až pod podlahou může zůstat neomezen.

Přidaná hmotnost, která je navíc stálá, bude mít negativní vliv na životnost jednotlivých komponentů brzd a podvozku. Navíc logicky zvedne spotřebu energie, kterých je v autě opravdu málo - 37 kWh není ekvivalentem ani 10litrové nádrže na naftu. Baterie mají podle výrobce mají vystačit na 117km dojezd dle cyklu WLTP, to s nepříliš naloženým autem možná i půjde.

To se ale pořád bavíme o základní variantě BE-100, k dispozici budou také verze BE-250 (75 kWh, 248 km) a BE-350 (110 kWh, 364 km). O cenách se Bedeo nezmiňuje, už s ohledem na použité baterie ale půjde o stovky tisíc Kč i u základní varanty, to bez jakýchkoli debat. A u té nejvyšší může jít klidně o milionovou sumu. Výsledkem tedy bude, že ze své perfektně fungující dieselové dodávky uděláte těžší, energeticky náročnější a hůře využitelný elektromobil s kratší životností, se kterým navíc nikam nedojedete. To vše klidně za cenu vyšší než aktuální hodnota samotného vozu, protože přestavba je k dispozici i pro existují, klidně roky staré automobily.

Spásou se pak nezdá být ani okrajově nabízená hybridní verze RE-100, které zůstane spalovací motor s nádrží vedle elektrického pohonu se základní baterií. Ta sice aspoň někam dojede (nafta prakticky nezná limit), bude ale zaručeně nejtěžší a nejhůř využitelná. A statisíce navíc bude stát též. Stačí přitom do auta tento nesmysl nemontovat a máte znovu bezvadné auto. Proč by do něj měl kdokoli soudný investovat byť jen haléř za takovou věc, nám uniká.

Britové se rozhodli nabídnout pro existující dieselové dodávky přestavbu na elektrický pohon, který z nich udělá dražší a hůře využitelná auta s kratší životností. To je nápad! Foto: Bedeo, tiskové materiály

Zdroj: Bedeo

Petr Prokopec

