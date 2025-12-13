Britové našli způsob, jak si tisknout peníze, aniž by museli vyrobit jediné skutečně nové auto
Petr ProkopecTohle by kdysi žádná automobilka neudělala, dnes se to stále více stává standardem. A nejde tu o málo, firma žádá přes 5 milionů korun jen za to, aby vám ze starého dobrého auta udělala lepší.
před 8 hodinami | Petr Prokopec
Letošní třetí kvartál nebyl pro britské automobilky Jaguar a Land Rover zrovna příznivý. U té první se ani nečekalo, že by do firemní pokladny nějak výrazně přispívala, neboť výrobu kvůli přesunu od elektrických aut k těm spalovacím zařízla už dávno. Montážní linky té druhé ovšem zastavil hackerský útok. A trvalo dlouhé týdny, než se opětovně rozjely, přičemž každých sedm dní nečinnosti Brity mělo přijít na zhruba 1,4 miliardy korun.
Land Rover navíc již dopředu avizoval, že na stejnou kapacitu, jaké dosahoval před hackerským útokem, hned tak nenajede. To ovšem znamená, že odstávka výroby se nelichotivým způsobem propíše také do kvartálu čtvrtého. Do příštího roku ovšem Britové mohou hledět s nadějí, a to nikoli jen kvůli plnému provozu všech svých továren. Značka totiž přišla na způsob, jak si tisknout peníze i bez nutnosti vyrobit jediné skutečně nové auto.
Když se dnes podíváte na její nabídku, zjistíte, že je rozdělena do tří pilířů. Jedním z nich je i Defender, který je k mání i ve verzi Octa. Odkázáno je tím na osmiválcový motor pod kapotou, který produkuje 635 koní. To je i na dnešní dobu působivý výkon, který je možné spojit s exkluzivními laky a doplňky, jaké u zbytku nabídky nenajdete. A právě zde se skrývá onen penězovod, podobně jako v samotném osmiválci.
Automobilka totiž začala nabízet modernizaci klasických Land Roverů Defender. Klientela si u nich může vybírat ze vzorníků moderní verze Octa, načež jsou jí k dispozici odstíny jako Petra Copper, Faroe Green, Sargasso Blue či Narvik Black. Volit pak mohou mezi lesklým a matným provedení. Bez ohledu na to, po jaké barvě a povrchu ovšem klientela sáhne, mají práce na každém voze v lakovně zabrat zhruba 300 hodin lidské práce.
Jen u toho však úprava exteriéru nezůstává. Dál je k dispozici selekce pěti designů nových litých kol v 16- nebo 18palcovém provedení. Čelní masku lze zatmavit, vedle ní pak mohou trůnit moderní světla. Za dalšími novinkami je třeba zamířit do interiéru, kam si klientela může pořídit nová sedadla Recaro. Ta je možné stejně jako zbytek kabiny potáhnout jedno- nebo dvoubarevnou kůží, případně speciální látkou Ultrafabrics.
Britové úpravy nabízí na vozy z produkce z let 2012 až 2016, které částečně vykoupili zpátky. Pod přední kapotu pak instalovali osmiválec, nikoliv však 4,4litrovou jednotku twin-turbo od BMW, jakou disponuje moderní Defender Octa. Místo toho jde o jejich vlastní předchozí pětilitrový atmosférický agregát, který produkuje 405 koní. Na všechna kola pak tento výkon posílá osmistupňový automat ZF, kterým moderní verze disponuje rovněž.
V souladu s vylepšeným pohonem došlo také na zásahy na podvozku, který profituje z nových pružin, tlumičů a stabilizátorů. Překalibrováno bylo také řízení, zatímco na obě nápravy zamířily silnější brzdy. Podle Land Roveru si přitom všechny tyto modifikace vyžádali zákazníci, z nichž velká část po koupi varianty Octa přistoupila k ladění starších Defenderů, aby co nejvíc odpovídaly modernímu provedení.
Zatímco ovšem za 635koňový Defender Octa si Britové ve své domovině účtují 148 045 liber neboli 4,1 milionu korun, za modernizaci původního provedení chtějí ještě o poznání více, a to 190 000 GBP (5,25 milionu Kč). Letošní rok tedy sice značka velmi pravděpodobně zakončí se ztrátou, ten příští by se ale účetnictví mělo přesunout do ziskových vod. Tedy pokud si zase někdo nezačne hrát s počítačem.
Klasický Defender vám britská automobilka modernizuje ve všech možných ohledech. Nicméně si za to následně řekne o větší peníze, než jaké požaduje za nové výkonnější osmiválcové provedení. Foto: Land Rover
Zdroj: Land Rover
