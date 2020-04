Britové našli způsob, jak udělat přístrojové desky aut digitální a přitom nadčasové před 2 hodinami | Petr Prokopec

Pro automobilky je dnes prakticky povinností nabídnout v nových modelech přístrojové desky používající výlučně digitální panely, ty ale zastarávají tak rychle, jak moderně vypadají. Bentley říká, že našlo cestu ven.

V současné době už jen málokterý nový vůz disponuje čistě nebo alespoň převážně analogovou přístrojovou štítem. Místo toho tug máme digitální displeje, jež navíc doplňují centrální obrazovky multimédií. To je na jedné straně vítaný krok, neboť zobrazeno může být daleko více informací. Navíc si vždy můžete vybrat ty nejpotřebnější, jež následně takříkajíc vysunete do popředí v souladu se svými představami. A pokud v kabině stále zůstává pár tlačítek, máte s jejich pomocí usnadněn přístup k těm nejzákladnějším funkcím a pro stížnosti zdánlivě neexistuje prostor.

Nicméně zadívejte se nyní na deset let stará auta, klidně i ta nejluxusnější. Spousta z nich zvládá svůj věk zvenčí efektivně maskovat a někdy to dovedou i jejich interiéry. Ovšem je do chvíle, než otočíte klíčkem v zapalování. Jakmile naskočí palubní elektronika, rázem jste si jisti, že jste se vrátili do minulosti. Digitální technologie stárnou výrazně rychleji než zbytek auta a co bylo včera vrcholem moderny, je dnes pokládáno za archaismus.

S tímto problémem se muselo u svých nových modelů vypořádat i Bentley, neboť chce být na jednu stranu moderní, a tak digitální přístrojovky používat musí. Na tu druhou ale chce být elegantní a nadčasové a to zdánlivě nejde dohromady. Do zbraně tak byl povolán Graeme Smith a jeho tým, jenž má na starosti interakci mezi člověkem a vozem. Tito lidé již v úvodu rozhodli, že britská automobilka nepůjde cestou plochých digitálních obrazovek. Místo toho vsadili na skeuomorfismus, což je termín, kterým je označována realistická imitace skutečných předmětů virtuálními prvky v grafickém uživatelském rozhraní.

Co přesně to znamená v hovorové mluvě? Jednoduše tolik, že Bentley zvolilo třídimenzionální přístup, díky kterému přístrojový štít modelů Continental GT a Flying Spur na první pohled působí jako analogový. Tato volba má přitom zaručit, že oba displeje budou stárnout rovnoměrně se zbytkem vozu. Proto se ostatně unikátního přístupu dočkala také centrální obrazovka, pro níž Bentley vyvinulo 600 různých ikon a přes 1 500 stránek palubního menu.

Automobilka se musela vypořádat nejen s angličtinou, ruštinou, arabštinou nebo čínštinou, ale také třeba skutečností, že některé prvky jako třeba Apple CarPlay již mají jasně danou vizuální podobu. Ta ovšem patří někomu jinému než britské automobilce, pročež bylo třeba získat také souhlas „nakousnutého jablka“ a ostatních třetích stran. Dále pak značka vyrukovala s unikátní grafikou pro všechny tři nabízené audio systémy.

Aby toho navíc nebylo málo, Bentley dalo oběma novinkám do vínku i tzv. digitální detox. Tedy unikátní nastavení přístrojového štítu, kdy prakticky vše je utlumené a do popředí vystupují pouze některé základní informace. Na vozech tedy bylo opravdu zapracováno, nicméně otázkou je, zda to v boji proti rychlejšímu zastarávání bude stačit. Jak jsme totiž zmínili již v úvodu, zejména digitální technologie se mění neskutečně rychle.

Aktuálně se nám tak zdá, že existuje v podstatě jen jedna jediná cesta, jak udržet grafiku displejů v kontextu jak se zbytkem vozu, tak s aktuální módou. Tím myslíme online modernizaci, kterou používá Tesla. Britové by na takovém způsobu mohli ještě vydělávat, neboť by se jednoduše třeba za pět let zeptali zákazníků, zda hodlají pokračovat se starou grafikou, nebo si připlatí za tu vylepšenou.

Nicméně když vidíme, jak velké problémy má Volkswagen s implementací neustálého napojení svých aut na internet, Smithovi a jeho týmu nejspíše nic jiného než skeuomorfismus nezbylo. Dá se předpokládat, že oba displeje budou díky tomuto přístupu skutečně odolávat zubu času daleko lépe než obyčejné digitální obrazovky.

Bentley u svých nových modelů vsadilo na skeuomorfismus, nikoliv na neustálou konektivitu, s níž má ostatně koncern VW Group nemalé problémy

Zdroj: Bentley

Petr Prokopec