Britové předělali klasické Porsche 911 na moderní stroj po vzoru Singeru. Čeká je také žaloba? včera

Porsche dlouho tolerovaná praxe se letos přestala setkávat s pochopením. A právě v tu chvíli vstupuje do hry další firma, která chce dělat něco jako Singer. Koleduje si o malér s modernizovanou 911 Targa generace 964.

Tento týden se rozkřikla informace o tom, že Porsche zažalovalo společnost Singer kvůli porušování autorských práv. Něco takového bylo opravdu překvapivé, neboť firma Roba Dickinsona začala modifikovat model 911 již v roce 2009 a celou tu dobu šlo o automobilku tolerovanou praxi. Předloni navíc začal Singer od Porsche oficiálně odebírat motory pro své stroje. Soudní spor tedy nedával velký smysl.

Důvod nesouladu mezi oběma firmami má tkvět v tom, že se v roce 2012 Porsche s Dickinsonem domluvilo na tom, že pokud bude jeho firma upravovat jen generaci 964, problémy nebudou. A může se v takovém případě i spoléhat na podporu automobilky. Jenže v roce 2018 představil Singer ve spolupráci s technologickou divizí týmu Williams F1 modely DLS a DLS Turbo. Ty se dočkaly rozšířeného bodykitu, překopaného podvozku a speciálně naladěných motorů. Nadále se však pyšnily logem německé značky, stejně jako označením Porsche 911.

Právě tento krok měl Porsche rozladit, neboť s až takto přepracovaným vozem automobilka nechce spojovat své jméno. Dickinson ale ve stejné praxi pokračoval až do té míry, že automobilce nezbylo než vytasit se s žalobou. Vyjádření Porsche k celé věci zatím nemáme, od Singeru ale ano - podle něj byl spor urovnán a žaloba stažena, přičemž obě značky mají dál „pokračovat nezávisle“. Co přesně to bude znamenat, ukáže jen čas. Modifikace 911 generace 964 totiž Singer už nenabízí a se svými novými kreacemi míří jinam.

Otěže Singeru tak přebírají jiní, mezi které patří i britská firma Theon Design. Ta se - jistě shodou okolností - zrovna tento týden pochlubila se svou novinkou zvanou GBR003. Za nicneříkajícím názvem se skrývá Porsche 911 právě generace 964, konkrétně pak verze Targa. Ta prošla opravdu zásadní úpravou, i když to tak na první pohled nevypadá. Britové nicméně svou pozornost v prvé řadě zaměřili na menší tuhost, jíž vyřešily instalací karbonových výztuh do podlahy. Z uhlíkových vláken je pak rovněž karoserie, pročež hmotnost klesla z původních 1 350 až 1 450 kg (v závislosti na výbavě a motoru) na pouhých 1 228 kg.

GBR003 tedy váží méně než taková Toyota GR86, ve srovnání s japonským kupé ale disponuje mnohem výkonnějším ústrojím. Namísto 3,6litrové jednotky se pod zadní víko nastěhoval čtyřlitrový šestiválec, který i přes atmosférické plnění produkuje 409 koní. Jejich přenos na zadní kola pak dostal šestistupňový manuál, přičemž Britové s pomocí odlehčeného setrvačníku zapracovali na ještě lepší odezvě plynového pedálu než u originálu.

Kousek, který vidíte na snímcích, má již svého majitele, který kromě si kromě světle modrého laku vyžádal rovněž 18palcová kola Fuchs, za nimiž prosvítají brzdy z verze RS generace 993. Dovnitř se pak mimo jiné nastěhoval moderní audiosystém, který lze popsat jako prakticky neviditelný - třeba subwoofery jsou schovány do zadních sedadel. Narušen tak nebyl v podstatě již historický ráz palubní architektury.

Kolik přesně zájemce za tento konkrétní vůz zaplatil, není známo. Díla Theonu ale obecně nepochází z laciného kraje, neboť jím upravená Targa generace 964 startuje na 515 tisících librách (cca 15,18 mil. Kč). To je cena bez daně, ke které je navíc třeba připočíst samotný dárcovský vůz. Jestli se také tohle dílo začne Porsche zajídat, ukáže znovu jen čas.

Britskou firmou upravené Porsche 911 je obdobou známějších děl Singeru. Právě jeho práce ale začala vadit zuffenhausenské automobilce, snad se dílo Theonu setká s větším pochopením. Foto: Theon Design, tiskové materiály

