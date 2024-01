Britové prodávají přívěs za auto dražší než spousta aut, která jej mohou táhnout, je prý dokonalý před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Brian James Trailers, tiskové materiály

Tohle se Britům možná trochu vymklo z rukou. Na jednu stranu vypadá tento přívěs docela obyčejně, na tu druhou má transport aut na okruhy zvládat tak, že za něj prý rádi zaplatíte i přes milion korun. No, posuďte sami.

Vozy, které jsou určeny k nahánění po okruzích, jsou spojené s řadou specifických přívlastků. Považovat je lze za rychlé, výkonné a také za patřičně hlučné. Kromě toho jsou velmi nízké, neboť jejich podvozek se často vznáší jen pár milimetrů nad povrchem. I to je důvod, proč nemohou na veřejné silnice, i kdyby jim někdo omylem nasadil registrační značku. Stačilo by jen pár kilometrů a běžný provoz by z nich vytřásl duši.

Majitelům takových aut tedy nezbývá nic jiného, než sáhnout po podvalu, plaťáku, prostě po přívěsu, který slouží jako spojnice mezi garáží a okruhy. Ten si můžete půjčit, přičemž ceny jsou vlastně lidové - začíná se od nějakých 500 Kč na den. V takové chvíli ovšem nakládka i vykládka vozu představují náročnou operaci, během které je zapotřebí řady prken, jenž zmenšují úhel nájezdové rampy. Takto levné přívěsy totiž nejsou polohovatelné a pochopitelně ani jinak uzpůsobené pro podvozek závodních aut.

Abyste tedy nemuseli odmontovávat nárazníky, je třeba sáhnout po něčem specifičtějším. Půjčení takového přívěsu ale již leze do peněz. Navíc je nenabízí každý, pročež si musíte termíny rezervovat hodně dlouho dopředu, jinak máte smůlu. Navíc i když je podvozek polohovatelný, bočnicemi či střechou již takový přívěs neoplývá, natož aby měl ještě dodatečný úložný prostor. Veškeré nářadí či rezervní obutí tak musíte přepravovat třeba na sedadlech. Či musíte zamířit do vyšší cenové ligy.

Tam můžete narazit i na produkty britské společnosti Brian James Trailers, která má mimo jiné zastoupení také v Česku. Její zatím poslední novinkou je model Race Transporter 7, jenž slouží přesně k tomu, co samotný název naznačuje, tedy k převozu závodních aut. Jejich nakládka je přitom tak jednoduchá, jak jen to lze - elektricky ovládat lze totiž záď, která se v té chvíli mění v nájezdovou rampu. Zároveň je možné přizvednout příď, načež auta nemusí překonávat žádný zlom.

K usnadnění nakládky dále slouží naviják, kromě toho je možné počítat také s dvojitými bočními křídlovými dveřmi. A také s uzamykatelnými odkládacími prostorami zasazenými do odlehčené podlahy z kompozitu. Nad nimi je pak možné roztáhnout markýzu, pročež i na závodní dráze posádka snadno nalezne kýžený stín. A aby toho nebylo málo, dopřát si můžete také na míru postavený regál se šesti vyjímatelnými policemi a čtyřmi 20litrovými kanystry.

Volit lze mezi provedením se dvěma a třemi nápravami, přičemž první startuje na 25 550 librách (cca 727 tisíc Kč), zatímco za druhou je třeba zaplatit 26 300 GBP (asi 750 tisíc Kč). V takové chvíli lze v obou případech počítat s délkou 5,5 metru a výškou 2,1 metru, k mání jsou ovšem i 6metrové varianty. A stejně tak je možné navýšit střechu na 2,3 metru, tak jako ji osadit solárními panely. Překonat metu 40 000 GBP (1,14 milionu Kč) pak není problém, za to koupíte spoustu aut, která mohou takové přívěsy táhnout. Za dokonalost to ale není moc, ne? Právě jako o dokonalém řešení svého druhu firma o tomto přívěsu hovoří.

Převážet závodní auto na okruh není tak jednoduché, jak se může zdát - velmi složitá bývá kvůli nízké světlé výšce zejména nakládka a vykládka. Často je totiž třeba kvůli tomu odmontovat přední nárazník. Přívěs britské firmy ale vše řeší, navíc ještě přihazuje úložné prostory a další vymoženosti. Zaplatit za to ale musíte slušný balík. Foto: Brian James Trailers, tiskové materiály

Zdroj: Brian James Trailers

Petr Prokopec

