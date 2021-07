Souboj „aut budoucnosti“ ve sprintu je tak trochu zlý sen, litrová Fabia je vedle nich uragán před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Citroën

Má-li tohle být skutečně budoucnost individuální dopravy, pak snad raději chceme síťovku na autobus. Pomalejší přibližovadla abyste pohledali, žádné nezvládlo čtvrtmíli pod 25,5 sekundy.

Proti elektromobilům nejsme zaujatí, jen se bráníme elektromobilitě politicky nucené každému bez ohledu na způsob využití jednotlivých aut a potřeby jejich řidičů. Univerzálně dobrý pohon pro všechna místa Evropské unie zkrátka neexistuje a stejně jako se někomu hodí více diesel a jinému benzin, může v dalším případě dávat smysl elektrický pohon.

Ten se přitom nestává součástí pouze plnohodnotných automobilů, výrobci se pro něj snaží najít i jiné využití. Na trh tak míří stále více novinek, které jsou technicky kvalifikované jako motorizované čtyřkolky. Nemusí tedy dodržovat mnohé bezpečnostní standardy, stejně jako nemusí pod kapoty pěchovat stovky koní. Jelikož je totiž u těchto prostředků omezena nejvyšší rychlost, počítá se s jejich provozem hlavně ve městě. A v té chvíli nejsou třeba ani velké baterie.

I přes tyto ústupky ovšem modely jako Renault Twizy nadále nejsou zrovna dostupné. Na českém trhu dvoumístný vůz startuje na 349 tisících korunách, což je absurdní suma za stroj o výkonu pouhých 17 koní s využitelností jen o málo větší, než která je spojena se skútrem. A nelze od něj čekat ani lepší dynamiku. Ověřit si to ostatně můžete shlédnutím srovnání britského magazínu What Car?, který Twizy poslal do souboje na 400 metrů. Soupeři mu přitom byly jiné elektrické čtyřkolky, jež taktéž zrovna neoslní.

Twizy totiž danou disciplínu zvládnul za 25,6 sekundy, a to navzdory okamžitému odpichu, který je vlastní právě alternativnímu pohonu. Za vítězným modelem Micro Electric od britské firmy Sinicars přitom zaostal o jednu desetinu, a to navzdory výkonu vyššímu o 7 koní. Za sebou pak nechal vůz zvaný G-Wiz, který je ovšem přepracovanou verzí indické Revy. Ta byla představena již v roce 2001 a po osm let byla jedním z nejžádanějších elektromobilů na světě. I proto, že jiných aut mnoho nebylo.

Britové přitom tento vůz pořídili jako ojetý, ovšem i přesto s ním dokázali skončit na třetím místě s časem 29,2 sekundy. Jako čtvrtý pak do cíle dorazil s obrovským odstupem 6 sekund Citroën Ami. Ten je přitom soudobou novinkou, která se u nás neprodává a cena na domácím trhu začíná na 6 990 eurech, tedy necelých 180 tisících korunách. I to je absurdní cena za tak slabý a nepraktický dvoumístný vůz.

Dynamika těchto vozů je tak slabá, že i Škoda Fabia, která snadno může stát méně než Renault Twizy, je vedle nich uragán. V době, kdy elektrické čtyřkolky jedou rychlostí 80 km/h, má Fabia i s litrovým tříválcem za sebou dávno stovku. Té totiž dosáhne za v tomto kontextu pouhých 10,6 sekundy. Navíc bez problémů sveze i pět pasažérů, a to včetně jejich zavazadel.

Znovu musíme říci, že pokud by současní majitelé spalovacích vozů dostali možnost tankovat syntetické palivo, pak životnímu prostředí pomohou okamžitě a mnohem více. I to má své limity, nebylo by ale nutné budovat novou infrastrukturu. Místo toho nás ovšem čeká minimálně pár let politického handrkování, během kterého se vlastně nestane vůbec nic. Že nám za to příroda asi nepoděkuje, netřeba dodávat.

Elektrické čtyřkolky Renault Twizy, Citroën Ami, Sinicars Micro Electric a G-Wiz (aneb letitá indická Reva) dokážou dynamicky jen stěží ohromit. Přesto jsou k mání za cenu Škody Fabie, která je překonává nejen na sprintech, ale i praktičností. Takovou budoucnost zrovna nechceme, právě ta je nám ale nucena. Foto: Výrobci

Zdroj: What Car?@YouTube

Petr Prokopec