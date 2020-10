Britové vyvíjí revoluční materiály, levněji mají nabídnout to, co dnes drahý karbon před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Jaguar Land Rover

Jedním z klíčů k lepší automobilové budoucnosti je podstatné odlehčení aut. Možné je i dnes, ale za nepřiměřeně vysokou cenu s pomocí karbonu. Nové materiály Jaguaru a Land Roveru ho mají vyrovnat za menší peníze a jejich testy už jsou v plném proudu.

Jaguar a Land Rover momentálně neprožívají zrovna nejlepší časy. Jakkoliv obě značky po převzetí indických koncernem Tata Motors měly vzestupný trend, poslední roky k nim nebyly ani trochu milosrdné. Ač tedy sice v Evropě došlo na opravdu výrazný nárůst prodejů, souběžně s tím narůstaly také náklady, které vyústily v enormní ztráty. Kvůli tomu se dokonce začalo mluvit i o možné změně majitele, mateřská Tata ale k odprodeji zatím svolná není. A i kdyby byla, vážných zájemců je méně než pověstného šafránu.

I přes tuto těžkou situaci ovšem Britové nestahují kalhoty, ostatně brod je v tuto chvíli stále ještě daleko. Nově proto automobilky oznámily dvouletý testovací program, v jehož rámci se zaměří na nové odlehčené materiály, které by mohly být použity pro vozy budoucnosti a nabídnout vlastnosti podobné karbonu za výrazně nižší ceny. Jaguar a Land Rover při testech budou používat senzory vyvinuté původně pro letecký průmysl, díky kterým budou moci lépe pochopit, jak se inovativní kovy a kompozitní materiály chovají v náročném prostředí.

Senzory tedy budou monitorovat teplotu povrchu samotných materiálů i vzduchu, stejně jako jeho vlhkost. Kromě toho se zaměří také na různé druhy bláta a soli či korozi slitin či čistých kovů. Testovací tým přitom kvůli tomu hodlá najet více než 400 tisíc kilometrů na severoamerickém kontinentu, a to v těch nejnáročnějších podmínkách. Vývojové prototypy tedy zamíří do bahna, písečných a solných pouští i do neprostupných hor, kde budou konfrontovány jak s kameny, tak se sněhem.

Veškerá nasbíraná data budou sdílena s druhou částí vývojového týmu, která zůstane u počítačů ve Velké Británii. Právě na ní bude předpovědět, jak se dané materiály zachovají v dlouhodobém horizontu a zda s nimi i po letech budou spojené kvalitativní standardy, které chtějí značky garantovat. Program Jaguaru a Land Roveru je přitom součástí širšího projektu, do nějž je zapojeno více automobilek a v jehož rámci má dojít nejen k odlehčení aut, prodloužení jejich životnosti a současně snížení výrobních nákladů.

Na tomto poli Britové ostatně představili působivé výsledky již loni, kdy se pochlubili vnitřními panely pro elektroniku. Ty vznikly metodou 3D tisku a jako takové napomáhají zredukovat hmotnost palubní elektroniky až o 60 procent. Mimo to pak projekt zkoumá i recyklaci hliníku, což je pro Jaguar i Land Rover stěžejní materiál. Pokud se tedy oběma značkám povede překonat současné náročné období, pak by v budoucnu mohly mít „náskok díky technice“.

Zdroj: Jaguar Land Rover

Petr Prokopec