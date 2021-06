Britové ukázali revoluční pohon aut, na kterém si zatím všichni vylámali zuby před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Saietta Group

Jeho samotná myšlenka převratná není, realizace je ale komplikovaná. Britové říkají, že úskalí vyřešili a chtějí svou novinku dostat do sériových aut.

V posledních letech pomalu neuplynul týden, abychom nezmínili nějaké nové řešení dříve neznámé společnosti. Přechod od spalovacích motorů k elektromobilitě totiž vytvořil řadu příležitostí i pro někoho jiného, než jen pouze zavedené automobilky. Ovšem stejně jako se velké množství start-upů objevuje, tak jich mnoho i zaniká. Pokud totiž na stejné věci pracují desítky či stovky firem, pak je skutečně třeba mít navrch v řadě ohledů, aby se některá z nich prosadila.

My si dnes posvítíme na britskou společnost Saietta Group, která v oboru nakonec není až tak úplným nováčkem. Založena byla již v roce 2008, tehdy ovšem pod názvem Agility Racing. Původním cílem této firmy byla výroba vlastních elektrických motocyklů, přes tento záměr se ale nakonec dostala k jinému zaměření a vlastně i jménu. Momentálně tak už nehodlá stavět své vlastní stroje, místo toho vyvíjí technologická řešení, která hodlá nabídnout zavedeným automobilkám.

Středobodem veškerých aktivit firmy je elektromotor s interním označením AFT140, který je stejně jako u McLarenu Artura axiální a nikoli radiální jednotku. Nemusí vám to přijít podstatné, tento faktor má ale výrazný vliv na její velikost i hmotnost, což dovoluje ono revoluční využití. Saietta chce tyto agregáty integrovat do kol, což je z řady důvodů zásadní výhodou - u takto koncipovaného auta vám opadá spousta jiných dílů - poloosy, diferenciály, převodovky a do značné míry i brzdy.

Je to skutečně revoluční řešení, které může změnit pojetí zbytku aut díky jeho prostorové nenáročnosti, zatím ale vždy narazilo na problémy v podobě hmotnosti a velikosti. Ten druhý omezuje vůbec použití či dynamické možnosti, ten první pak zvyšuje neodpruženou hmotnost, což je to poslední, co v autě chcete mít. Saietta ale říká, že její novinka je dostatečně malá a lehká, aby takto efektivně fungovala. Spárována s ní pak byla i skateboardová platforma se zcela plochou podlahou. Zastavěna tedy může být jakýmkoliv karosářským stylem od hatchbacku přes SUV až po kabriolet.

Saietta již loni v prosinci získala první kontrakt, díky kterému začíná své motory produkovat prozatím v menším množství. Nicméně případné široké využití by jí mohlo zajistit i další smlouvy. Její elektrické jednotky AFT140 je totiž možné využít v motocyklech i autobusech, záběr na trhu tedy má opravdu široký. Krom výše zmíněných jsou tu ale i další problémy.

Jednak je to cena, asi největší výzvou je ale zachování vzduchové mezery mezi rotorem a statorem, neboť magnetické síly jsou zde mnohem vyšší. Zároveň je zde kladen větší důraz na správné chlazení, stejně jako se s většími silami musí vypořádat interní ložiska. Nemůže to být snadné, ostatně i Rimac u nového modelu Nevera sice vsadil na čtveřici motorů, ovšem ty jsou vždy po páru instalovány blíže ke středu nápravy. Právě počin chorvatské automobilky dokazuje, jak těžké je vyrobit vlastní automobil. V potaz je třeba vzít často nesouvisející okolnosti, které mnohým start-upům nedochází. Třeba fakt, že pokud chystám vůz jen do města, jeho cena musí být konkurenceschopná.

Jak jsme tedy zmínili, našlápnuto má Saietta dobře, ovšem ani nejpokročilejší technologie dnes již nejsou zárukou úspěchu. Je totiž zapotřebí přijít s opravdu komplexním řešením. Představená platforma stále má mnoho nedotažených detailů, což možná bude vadit i britské vládě, která od roku 2017 vývoj spolufinancuje.

Britové se pochlubili novým řešením elektrického pohonu aut, prý vychytali problémy použití čtyřech malých motorů v kolech. Foto: Saietta Group

Zdroj: Saietta Group

Petr Prokopec