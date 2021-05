Britové pochopili, že německé prémiovky už nikdy nedoženou, nový cíl je ale ještě absurdnější před hodinou | Petr Prokopec

Kolik automobilek už se pokusilo dostat Audi, BMW nebo Mercedes ze sedla, uspělo jich ale jen naprosté minimum a to obvykle jen někde. Britskému Jaguaru se to nepovedlo nikde, tak teď jde po Porsche.

Historie Jaguaru se začala psát již v roce 1922, byť tehdy ještě pod názvem Swallow Sidecar Company. Pro nás je ovšem podstatnější novověk, zejména pak rok 2008, kdy britská značka přešla od Fordu k indickému koncernu Tata Motors. Ten do ní napěchoval nemalé peníze, načež se na trh konečně po letech začaly drát konkurenceschopné vozy. A jelikož souběžně s tím šly nahoru i prodeje, Britům narostlo sebevědomí a začali spřádat plány, kterak by se stali plnou konkurencí BMW a Mercedesu. Ve spojení se sesterským Land Roverem pak chtěli prodávat minimálně milion aut ročně.

Jaká je realita? Nejdále Britové došli v roce 2017, který se stal rekordním, neboť obě značky souhrnně prodaly 621 109 vozů. Ovšem poté přišel sešup, který ještě umocnil koronavirus. Loni tak měl Jaguar na kontě jen 102 494 registrací a Land Rover 323 480. A zatímco v případě druhé zmíněné značky šlo o ještě přijatelný pokles o 18,3 procenta, velká kočka z Coventry již měla na kontě 36,6procentní propad. Rozumný člověk by přitom v té chvíli bil na poplach a zavelel k příchodu žádaných modelů, Jaguar však udělal pravý opak.

Britská značka totiž v únoru oznámila, že do roku 2025 bude plně elektrická. Něco takového by se přitom dalo pochopit, pokud by I-Pace, jediný dnešní elektromobil značky, byl celosvětovým bestsellerem. Jenže on jím není ani náhodou, ostatně za první letošní čtvrtletí se v Evropě prodaly jen 1 564 aut. V případě USA a dalších trhů je situace ještě horší, neboť celosvětově se za první kvartál prodalo jen 2 232 aut - o 24 procent méně než loni.

Jaguar nicméně přesto na elektrifikaci svého portfolia trvá. Ovšem jelikož loni nevyexpedoval ani tolik aut, kolik jich do světa poslala divize BMW M, mnichovská automobilka již není jeho cílem. Místo toho si nyní bere na mušku Bentley či Porsche. Což ve druhém případě může být rovněž mnohem větší sousto, než jaké Britové dokážou pozŕít. Je totiž třeba Jaguaru připomenout, že Porsche loni prodalo 272 162 aut, tedy jen o pouhá 3 procenta méně než v roce 2019.

Mimo to je takový Taycan mnohem žádanějším elektromobilem než I-Pace, navzdory zásadně vyšší ceně - prodeje britského SUV za celé první čtvrtletí vyrovnal jen během března. Jít tedy po Porsche je stejné bláznovství, jako když si Jaguar hodlal vyšlápnout na zmiňované BMW. Místo toho se zdá být mnohem reálnější útok na Bentley, které se loni dostalo na 11 206 prodaných registrací. To je pochopitelně méně než u divize Tata Motors, ovšem právě na takovou úroveň může firma po elektrifikaci klesnout.

Něco takového ostatně potvrzuje šéfdesignér značky Gerry McGovern, dle kterého „nová značka bude méně masová, více exkluzivní a skutečně luxusní“. Jejím pravým úkolem ale ve výsledku bude něco trochu jiného - tím, že Jaguar tvoří nedílnou součást s Land Roverem, jeho úkrok směrem k elektrifikaci z druhého výrobce sejme hrozbu likvidačních pokut za nadlimitní emise. Značka by tak mohla vydržet mnohem déle u spalovacích jednotek.

Tlak Bruselu nám tedy evidentně začíná výrazně překreslovat automobilovou mapu světa. Nakolik je to dobře či nikoliv, již necháme na vašem posouzení. Jistý je však minimálně jeden následek nové strategie - u Jaguaru se bude propouštět, a to v ještě větším množství, než dosud. Pokud firmě klesnou prodeje na desítky tisíc aut, rozhodně k tomu nebude potřebovat současné desítky tisíc zaměstnanců.

Jaguaru I-Pace se v Evropě od ledna do března prodalo jen 1 564 kusů. Porsche Taycan má jen za březen na kontě 1 607 registrací, a to jde o mnohem dražší auto. Ani automobilka z Zuffenhausenu tak není značkou, s níž by Britové mohli reálně soupeřit. Foto: Jaguar

