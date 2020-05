Britové vybrali 15 nejméně spolehlivých aut posledních 10 let, obvykle nepřekvapí před 2 hodinami | Petr Prokopec

Hlavně četnost selhání jednotlivých modelů a cenu jejich oprav zohledňuje nový žebříček Carwow. Radost z něj nebudou mít hlavně Audi, BMW a Range Rover.

Prakticky každý motorista touží po tom, aby jeho vůz byl co nejspolehlivější. Proč tomu tak je, snad ani nemá smysl dodávat. S fungujícím autem se jednoduše dostanete vždy a všude, přičemž zároveň držíte provozní náklady na minimu. Problémem nicméně je, že najít co nejspolehlivější vůz není jednoduchá záležitost a v závislosti na tom, koho se ptáte, totiž dostáváte různé odpovědi. A je jedno, zda se jedná o známé či třeba různorodé ankety renomovaných periodik. Vždy je zkrátka do jisté míry zohledňován úhel pohledu.

Nejinak je tomu u žebříčku 15 nejméně spolehlivých aut, za jehož poskládáním stojí britský Carwow. Kolegové použili data pojišťovny Warranty Wise zahrnující údaje o množství a cenách oprav. Na základě jejich četnosti u toho či onoho modelu pak vznikl následující žebříček. Nejdříve se podíváme na nejméně problematické, ale stále jedny z nejméně spolehlivých vozů, až po to vůbec nejhorší auta.

Warranty Wise prodává záruku pro auta, kterým skončila tovární garance. Analyzovaná data tak pokývají auta stará od tří do 10 let. Mat Watson, který vás žebříčkem provede, ovšem pokaždé neopomene zmínit, že s problémy byla spojena předchozí generace. A co se týče té nejnovější, k té si v rámci kvality holt něco řekneme až za pár let.

Ještě než zakončíme úvod, jen dodáme, že Warranty Wise poskytuje přehled pouze těch modelů, které jsou u ni pojištěné v množství přesahujícím 100 exemplářů. Znamená to, že zařazena by do žebříčku mohla být i italská a francouzská auta, jichž se v Británii prodává nemalé množství. Kupodivu však mezi patnáctkou nejhorších nenajdete jediného zástupce. Za tím však nemusí stát posun v kvalitě, ale klidně i cena servisu a dílů, jež měly na žebříček taktéž vliv.

Ani tentokráte vám tedy nemůžeme nabídnout neprůstřelný nákupní bedekr. Na druhou stranu, pokud danou patnáctku pro jistotu vyřadíte ze svého seznamu potenciálních kandidátů, vaše šance dostat se každé ráno do práce nejspíše vzrostou. To samé se ovšem nedá říci o účtech za servis, které mnohdy opravdu nejsou nízké. Zjištěno totiž bylo, že nejčastěji odchází elektrické systémy, vzduchové podvozky a pohonné jednotky.

15. Tesla Model S

Je vskutku úsměvné, že elektromobil dojíždí nejčastěji na elektronické šotky. Nejdražší účty za opravy jsou pak spojené s podvozky.

14. BMW M4

Z pohledu řidiče zapáleného do sportovního ježdění vás časté stížnosti na multimédia asi trápit nebudou, ovšem problémy s brzdami jsou již horší.

13. Mercedes-Benz GL

Velké SUV třícípé hvězdy je jedním z těch aut, u nichž již došlo na mezigenerační výměnu. Starší verzi přitom trápí hlavně elektrické systémy.

12. Ford Galaxy

Jedno z mála mainstreamových vozů v žebříčku dojíždí hlavně na převodovku. Její výměna či repase jsou drahé, což pro rodinné MPV není pozitivem.

11. BMW X5

O prémiových SUV se říká, že jsou s nimi spojené nemalé náklady. Předchozí generace X5 to potvrzují, platit budete hlavně za opravy podvozku a motoru.

10. Range Rover

O koupi vozu párujícího špičkové vlastnosti v terénu s luxusem sní řada lidí. Po pořízení ale většina má kvůli opravám podvozku a motoru spíše noční můry.

9. Mazda CX-5

Mazda je povětšinou známa svou spolehlivostí, tedy až na podléhání korozi, ovšem předchozí CX-5 vyčuhuje z davu. Jeho motor budete totiž opravovat často.

8. Audi Q7

Milujete pokladničky, jež vám nikdy nic nevrátí? Pak rozhodně sáhnete po předchozím Audi Q7, které má potíže s elektroinstalací i průsaky oleje.

7. Jaguar XJ

Britové nešetří ani u domácích vozů, v případě vrcholné limuzíny Jaguaru poukázali na haprující palivový systém i samotný motor.

6. Range Rover Sport

Ani v případě dalšího britského zářezu do pažby nebudeme mluvit o překvapeních, neboť také u „RRS“ je třeba více než prověřit podvozek a motory.

5. Chevrolet Captiva

Toto SUV je nejlevnějším vozem v celém žebříčku, pročež nikoho až tak neuvidí, že má kvalitativní problémy. Šokem však je, že za opravu převodovky dáte majlant.

4. Porsche Cayenne

Zatímco taková 911 je symbolem kvality, Cayenne hraje zcela jinou ligu. Tu, ve které jde o nákladné opravy elektroinstalace a motorů.

3. BMW X6

Mnohý by čekal, že X6 bude mít stejné problémy jako X5. To však platí jen v případě motorů, haprující elektrické systémy jdou jen na konto této stylovky.

2. Audi A7

Vorsprung durch technik zjevně v tomto případě neplatí, přičemž největší slabinou dalšího vozu z Ingolstadtu je převodovka. Tím ale problémy nekončí.

1. Bentley Continental GT

Když začnou Němci spolupracovat s Brity, nemůže to dle Mata dopadnout dobře. Conti GT s haprujícím elektrosystémem a motory je toho vlastně důkazem.

Zdroj: Carwow

Petr Prokopec