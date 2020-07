Britové začali prodávat řešení, které udělá z automatické převodovky manuální před 6 hodinami | Petr Prokopec

Aut s ručním řazením na trhu ubývá a některé zajímavé verze nejde či nešlo koupit s manuálem vůbec. I takové ale lze předělat a někdy je to jednodušší, než by vás vůbec napadlo.

Historie sportovní divize BMW zvané M se začala psát v roce 1972. Od té doby jsme se dočkali celé řady ostrých derivátů, které byly nastavenou laťkou nejen pro konkurenci, ale i pro vozy z mnohem vyšších segmentů. Stěžejním se přitom stal model M3, který se poprvé ukázal až v roce 1986. Generace E30 přitom ještě dostala do vínku čtyřválec, s nástupcem však již dorazila řadová šestiválcová jednotka. Její objem zpočátku činil tři litry, poté ovšem došlo na zvětšení o dvě deci, z nichž již profitovalo i provedení E36.

My si však dnes posvítíme na generaci E46, která se poprvé ukázala v roce 2000 a jenž je dle mnohých dodnes tou vůbec nejlepší v historii. Mnichovské automobilce se totiž nepovedlo sladit jen motor s převodovkou a pohonem zadních kol, ale také s designem, který dokáže podlomit kolena ještě dnes. Vše pak ještě umocnila varianta CSL (Coupe Sport Leichtbau), jenž se dočkala snížení hmotnosti o 110 kilo a navýšení výkonu na 360 koní.

Stejně jako Cindy Crawford však mělo i mnichovské kupé malou pihu nad rtem. BMW totiž vozu dodalo pouze automat SMG a přestože šlo o druhou generaci převodovky, jenž byla schopna řadit během 80 milisekund, zákazníci stále měli problém s jejím chováním. Automobilka nicméně na kritiku nikdy neodpověděla, místo toho po 1 383 vyrobených kusech oznámila, že edice je vyprodaná.

Nyní tu ovšem konečně máme nápravu, jakkoliv jen polooficiální. Na světě je řešení, které udělá z SMG manuál, a to bez zásadního zásahu do konstrukce vozu. I když totiž SMG má automatický mód, je to v podstatě jen robotizovaný manuál, který používá úplně stejnou převodovou skříň jako ručně řazené M3. Zkrátka a jednoduše týmiž kolečky hýbe elektrohydraulika místo vaší ruky. Udělat z tohoto automatu (stejné je to třeba v případě E-Gearu od Lamborghini a některých dalších) manuál tak není zase tak složité a nyní už se o to nemusíte pokoušet doma v garáži.

Za jakousi sadou na výměnu stojí britská firma Everything M3s, která použila pouze tovární komponenty. Těch bylo celkově 180, přičemž kromě třetího pedálu či odlišné řadicí páky dorazilo také přemapování řídicí jednotky. Specialisté z Banbury dodávají, že konverze je otázkou několika dní, přičemž je plně vratná. I proto zákazníkovi zůstávají veškeré původní díly.

Manuální BMW M3 CSL je pak duchovním dítkem Darragha Doyla, někdejšího mechanika Formule 1, který uvedl, že ocenil každé dílo sportovní mnichovské divize, ovšem právě odlehčené provedení jej neskutečně iritovalo, a to právě díky absenci manuálu. „Rozhodl jsem se proto, že navrhnu vlastní. Je s ním mnohem snadnější život v zácpě a při popojíždění po městě, stejně jako vám dává naprostou kontrolu na okruhu.“

Cena konverze činí 3 500 liber, tedy asi 100 tisíc Kč, s ohledem na zdánlivou komplikovanost celého řešení (a hodnotu vozu) ne až tak moc peněz. A přestože byla produkce verze CSL limitovaná, zákazníků má Doyle více než by chtěl. Pokud si tedy nyní u něj manuál objednáte, dostanete se na konec velmi dlouhé fronty. Vzhledem k tomu, že SMG je skutečně považované za jediný sporný bod tohoto modelu, to není vůbec překvapivé - bez SMG to bude skutečně něco jako perfektní řidičské auto.

