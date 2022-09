Britové zradili zákazníky, s motorem, který slibovali udržet v prodeji nejdéle ze všech, už končí před 8 hodinami | Petr Prokopec

Máme stále v živé paměti, jak technici BMW slibovali, že nikdy nenabídnou ostrý model s přeplňovaným motorem. Výsledek znáte sami. V podobné situaci se nyní ocitlo Bentley, které se nejpozději do roku 2026 rozloučí s motorem W12, i když u něj slibovalo zůstat pomalu do skonání světa.

Sliby, chyby, říká se. A v případě automobilky Bentley to platí do puntíku. Značka totiž ještě v roce 2014, kdy již viděla značný potenciál v hybridizaci, srdnatě prohlašovala, že bude vůbec posledním výrobcem dvanáctiválců na světě. Nicméně na něco takového můžeme zapomenout, místo toho Britové začínají ikonické jednotce W12 strojit pohřeb. K tomu dojde nejpozději v roce 2026, ovšem i do té doby tu budeme mít spíše dožívajícího nebožtíka než cokoliv jiného. Značka to jasně potvrdila během prezentace nové verze Flying Spur Speed.

Tato limuzína dostane stejně jako Continental GT Speed a Bentayga Speed právě onen šestilitrový agregát se dvěma turbodmychadly, jež navyšují výkon na 635 koní. S nimi a točivým momentem 900 Nm vůz zvládne sprint na stovku za 3,8 sekundy, přičemž jeho rozlet zastaví elektronický omezovač až ve 333 km/h. I když je vlastně otázkou, zda se některý z majitelů vůbec tak vysoko dostane. To však ponechme stranou, koneckonců na německých Autobahnech rychlostní limity stále zavedeny nebyly.

Mnohem podstatnější je ostatně onen vzkaz Bentley, který se týká budoucnosti. Britská značka totiž uvedla, že Flying Spur je jedním z posledních vozů, které motorem W12 budou disponovat. A jelikož standardní provedení limuzíny je k dispozici už jen se čtyřlitrovým osmiválcem či hybridním 2,9litrovým šestiválcem, je více než jisté, že vrcholná pohonná jednotka se podívá už jen pod kapotu speciálních a limitovaných edic. Nejspíše se pak dočkáme i vyššího výkonu, tím ale jedna éra skončí. Poslední tak Bentley zdaleka nebude, minimálně Ferrari a Pagani u V12 zůstává, Lamborghini nejspíše také, dvanáctiválec nakonec může pohánět i příští Bugatti.

Je otázkou, jaký bude mít tato změna vliv na prodeje značky. Bentley totiž sice ve své výroční tiskové zprávě chválilo hybridní verze pomalu na každém řádku, ovšem pokud se na report zaměříme blíže, úplná pozitiva v něm nenajdeme. V případě SUV Bentayga, které je nejžádanějším vozem značky, totiž hybridní provedení tvoří jen pětinu prodejů. U kupé a kabrioletu Continental GT/GTC pak není nabízen vůbec. V případě limuzíny Flying Spur je pak daný podíl čtvrtinový. Čistě spalovací modely W12 a V8 tedy jasně vedou.

Bentley přitom v loňském roce prodalo 14 659 aut, což je nový firemní rekord. Ve srovnání s předchozím obdobím došlo na nárůst o 31 procent neboli o 3 453 kusů. Hybridní ústrojí pak pohánělo 2 241 vozů, což znamená, že na jejich konto nejde ani onen růst. Místo toho tu máme jen 15procentní podíl, který automobilku do budoucna asi jen stěží uživí. Dá se sice předpokládat, že jeho výše bude pozvolna růst, ovšem stejně tak bude řada lidí i odcházet.

Zas a znovu tak lze jen zmínit, že sázka na jedinou kartu, tedy na úplnou elektrifikaci, se kterou chce Bentley vyrukovat v roce 2030, je opravdovým šílenstvím. Zvláště ve chvíli, kdy Evropa bojuje s energetickou krizí. A kdy sucho a vedra na celém světě vedou k nižší produkci energie z obnovitelných zdrojů a k vyšší spotřebě. Již nyní jsou proto majitelé elektromobilů omezováni při dobíjení, a to se na celkové světové flotile podílejí jen nepatrným zlomkem.

Dodat pak už jen lze, že oproti standardnímu Flying Spur se verze Speed liší nejen oním dvanáctiválcem pod kapotou, nýbrž také unikátními 22palcovými litými koly, některými zatmavenými detaily exteriéru a specifickým čalouněním Dinamica Pure, které je ze 73 procent vyrobeno z recyklovaného polyesteru. Cena pak zveřejněna nebyla, s ohledem na jedno z posledních útočišť motoru W12 ale jistě nebude malá.

Flying Spur Speed je jedním z posledních vozů britské automobilky, jenž byl osazen motorem W12. Pod kapotou standardní limuzíny již skončil, v roce 2026 se má poroučet zcela. I když Bentley slibovalo, že dvanáctiválce dá jako poslední. Foto: Bentley

