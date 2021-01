Britský automobilový průmysl kolabuje, hůře než dnes na tom nebyl už 37 let před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Jaguar

Mnoho dobrého se za nastalé situace nedalo očekávat, reálná čísla ale nakonec překvapují i pesimisty. Dva hlavní faktory úpadku přitom nikam nezmizely a asi hned tak nezmizí.

Již několikrát jsme zmínili, že koronavirus zasáhl britský automobilový průmysl více než jakýkoli jiný. Aston Martin, Jaguar, Land Rover a McLaren bojují o přežití, mainstreamové značky zase zvažují zavírání britských továren. Data o výrobě jsou tak špatná, že se jim nelze divit. Celkem loni sjelo z britských montážních linech pouze 920 928 nových aut, což ve srovnání s předchozím rokem představuje propad o 29,3 procenta. Výrobci tak přišli na obratu o zhruba 10,5 miliardy liber (cca 274,32 mld. Kč).

Za poslední dekádu britský automobilový průmysl ani jednou neklesl pod milion vyrobených aut ročně, k tomu naposledy došlo v roce 2009 v důsledku globální finanční krize. Ovšem ani tak nebylo tehdy tak špatně, loňské výsledky jsou totiž nejhorší od roku 1984. Sdružení automobilových výrobců a obchodníků přitom nemá pro branži zrovna pozitivní výhled, neboť letos by mělo být v zemi vyrobeno jen zhruba milion nových aut. Zlepšení tedy bude pouze nepatrné, pokud se tedy tato vize vůbec naplní.

Vše pochopitelně bude záviset na dalším vývoji, který zejména kvůli agresivnější britské mutaci koronaviru vůbec není příznivý. Britové se navíc musí ohlížet i na situaci zejména v Evropské unii, která pro ně představuje stěžejního partnera. Z oněch 920 928 vozů bylo totiž takřka 750 tisíc kusů vyvezeno, přičemž více než 400 tisíc aut z této porce skončilo právě v EU. Právě tento počet jen dokládá, že bez dohody by Brexit autoprůmysl potrápil ještě víc.

V souvislosti s onou dohodou je nicméně třeba připomenout, že výrobci doufali v poněkud lepší podmínky pro dovoz komponentů. Platí to zejména v případě elektromobility, která je sice na vzestupu, neboť loňský podíl aut s alespoň elektrifikovaným pohonem se zvedl z předloňských 14,8 na 18,8 procenta, ovšem právě to může vyústit v nemalé problémy. Momentálně má v celé zemi továrnu na výrobu baterií pouze Nissan, přičemž ten zásobuje jen sebe.

Jakkoliv se chystá výstavba podniku Britishvolt, jež kapacitu dále zvedne, ovšem pouze na nějakých 300 tisíc kusů ročně. Daného počtu navíc má být dosaženo až v roce 2027, tedy v době, kdy již podíl lokálních komponentů bude muset být více než 50procentní. Což znamená, že pokud Velká Británie chce zcela zakázat prodej spalovacích aut od roku 2030, musí už jen kvůli zachování loňského tragického objemu výroby počet továren na baterie navýšit.

Je však otázkou, zda někdo bude k tak velkým investicím svolný, neboť výrobcům se pochopitelně nejvíce vyplatí produkovat baterie v té zemi, kde mají i továrny na výrobu aut. Jak nicméně bylo již dříve zmíněno, třeba Honda se z Británie stěhuje. A budoucnost Vauxhallu je značně nejistá, neboť s továrnou v Ellesmore Port je spojen vůbec největší (-47 %) propad ze všech britských podniků.

Dolů šel i zmiňovaný Nissan, nicméně ten má na kontě „pouze“ 29,1procentní pád vůči 36,7procentnímu, jenž zaznamenaly značky Jaguar a Land Rover. Na kontě tak mají pouze 243 908 vyrobených aut, zatímco japonská automobilka se s 245 649 vozy stává britským lídrem. To jen dále dokládá vážnost situace, z níž jasně vyplývá, že tamní automobilový průmysl je v troskách.

Pokud tedy britská vláda chce zakázat prodej benzinových a dieselových aut, pak by nás vskutku zajímalo, čím je chce v showroomech nahradit. Jak ale říkají Britové, to je otázka, kterou si současná vládnoucí garnitura nepokládá - za 10 let už u moci nejspíše beztak nebude.

Jaguar a Land Rover již nejsou největším britským automobilovým výrobcem, do čela se nyní posunul Nissan. I to jen dokládá, jak špatně na tom Britové s výrobou aut jsou. Foto: Jaguar

Zdroj: Autocar

Petr Prokopec