Britský automobilový průmysl se hroutí, v horším stavu nebyl od roku 1995 před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Jaguar

Automobilový sektor jako takový nezažívá zrovna zlaté časy, ve Velké Británii je ale situace ještě citelně horší. A na lepší zítřky se opravdu neblýská.

Koronavirus se pozvolna stává nedílnou součástí našich dní. Počet infikovaných razantně roste, což přivádí do hry další restrikce a zvýšení již tak nemalé ekonomické nejistoty. Zasaženy jsou tím mnohé obory, ten automobilový nevyjímaje. To je zrovna pro naši zemi velký problém, neboť jde o jeden ze stěžejních pilířů tuzemského HDP. Dobrou zprávou nicméně je ta skutečnost, že o vozy Škody je ve světě stále zájem, ne všude ale mají to štěstí.

Stačí se podívat Velké Británie. Továrny alokované v ostrovním království totiž během září vychrlily pouze 114 732 nových aut, tedy o 5 procent méně než předloni ve stejném měsíci. To sice na první pohled není zrovna extrémní pokles, nicméně přichází po mnoha předchozích. Celkově se tak v Británii od začátku roku až do konce září vyrobilo jen 632 824 nových vozů, což již představuje 35,9procentní meziroční pád.

Situace je tedy skutečně zoufalá, přičemž dle analytiků by se letos v Británii mohlo vyrobit maximálně 885 tisíc aut. V tuto chvíli jde o nejhorší bilanci za posledních 25 let a pokud se nestane zázrak, země poprvé za 11 let nepřekoná milionovou hranici vyrobených automobilů. Tento kolaps navíc přichází v nejhorší možnou dobu, neboť kromě koronaviru totiž britskou ekonomiku trápí i odchod z Evropské unie bez dohody. To by dle Mika Hawese, šéfa asociace SMMT sdružující automobilové výrobce a prodeje, bylo pro celý sektor, zaměstnance a jejich rodiny „devastující“.

Pohled na podrobnější statistiku přitom jen potvrzuje, že velké problémy mají hlavně Jaguar a Land Rover. Obě automobilky totiž stále nejedou na předchozí plnou kapacitu i proto, že zájem o ně ve velkém klesá hlavně ve Spojených státech. Letošní registrace jsou tak o zhruba třetinu nižší než loni. Shodou okolností právě import britských aut do USA přitom poklesl právě o 30 procent, zatímco v případě Číny se snížil pouze o 1,2 procenta a v případě EU o 3,3 procenta.

Momentálně tedy britské značky mohou mít radost pouze z domácího trhu, kde zájem o ně v září vzrostl. Šampaňské kvůli tomu ovšem nikdo neotvírá, stejně jako nejsou bouřlivé ovace spojené také s 37procentním růstem produkce elektromobilů. S nimi jsou totiž aktuálně spojené spíše ztráty vyměňované za eliminaci části pokut placených EU, což znamená, že stále větší zájem o alternativní pohon a stále menší o ten benzinový a dieselový vede jen k dalšímu zhoršení ekonomické bilance automobilek.

Britské továrny tedy nejspíše ještě budou dále propouštět, jakkoliv s Astonem Martin nejspíše bude spojena výjimka. Automobilka totiž zintenzivnila spolupráci s Mercedesem, který v ní aktuálně drží již 20procentní podíl. A přestože ani kondice německého gigantu není momentálně nejlepší, stále na tom není zdaleka tak špatně, jako Britové. Vzájemné těsnější propojení, k němuž dochází i ve Formuli 1, tak bude bezesporu benefitem pro obě strany.

Výroba aut ve Velké Británii se hroutí, hůř na tom nebyla už 25 let. Jedním z hlavních důvodů je, že Jaguar a Land Rover padají na americkém trhu. Foto: Jaguar

Zdroj: Autocar

Petr Prokopec