Britský premiér ještě tento týden odpíská zákaz prodeje spalovacích aut v zemi od roku 2030, hrajte překvapené před 2 hodinami | Petr Miler

Britská elektrická komedie se přesouvá do dalšího, nikoli však posledního dějství. Ačkoli ještě v půlce července označoval jeden z britských ministrů termín zákazu benzinových a naftových aut za „neměnný”, najednou se měnit začíná. O co, že to nebude naposledy?

Opakovaně se musíme ptát, jak velký deficit inteligence, technické erudice a smyslu pro realitu musí člověka postihnout, aby ho vůbec mohlo napadnout stanovovat 7, 10 nebo 12 let vzdálený termín unikátního legálního technického řešení čehokoli. Bylo by to leda k smíchu, kdyby to ovšem někdo nemyslel vážně. Politici zejména v Evropě to vážně myslí, což k smíchu není. A je jen smutnější to sledovat s vědomím, že tím akorát matou automobilky i jejich zákazníky, neboť reálně nemohou ničeho takového za přijatelných obětí dosáhnout.

Tyto pokusy nevyhnutelně projdou testy proveditelnosti, ve kterých stejně nevyhnutelně selžou, pokud je někdo nebude chtít prosadit za každou cenu. „Motorový papež” nepochybuje o tom, že budou nakonec zrušeny, i pokud se tak ovšem stane, budou nejprve modulovány, odsouvány či jinak upravovány, neboť nikdo ze sebe neudělá blbce na první dobrou. A ješitní politici teprve ne.

S ohledem na zemi, které se dnes budeme věnovat, se pomalu chce říci „first things first”, neboť ve Velké Británii se rozhodli řádně vykročit levou a prodej spalovacích aut zakázat už v roce 2030. Tedy dříve než jakákoli jiná země podobné velikosti a významu na celém světě. Tento cíl od počátku kritizujeme jako neproveditelný, do loňska mu ale Britové věřili. Letos v létě se začaly objevovat mráčky, i když ještě v polovině července britský ministr Michael Gove označil termín zákazu spalovacích aut za „neměnný”. V posledních týdnech ale kritických hlasů přibývá a teď je podle všeho vymalováno.

Agentura Reuters s odvoláním na BBC a její zdroje informuje o tom, že britský premiér ještě tento týden přednese projev, kterým odloží zákaz prodeje nových benzinových a naftových vozů do roku 2035, tedy alespoň prozatím. Že se to stane, nasvědčuje i včerejší velmi neobvyklé, pozdně noční prohlášení, podle nějž vláda „plánuje ustoupit od některých klíčových zelených politik”, když tento týden zveřejní „důležitá dlouhodobá rozhodnutí”, která učiní „reakce na změnu klimatu více přiměřenými”.

Podle Sunaka se - pochopitelně - nic nemění na závazcích země směrem k roku 2050, dosaženo jich ale bude „lepším a přiměřenějším způsobem”. Jsou to slova jako vystřižená z některých Orwellových děl a je otázkou, zda se z nich radovat, nebo nad nimi dál plakat. Na jednu stranu je hezké, že politici přichází aspoň trochu k rozumu, principiálně jsou ale pořád na scestí. Jakýkoli podobný termín je nesmysl, jedinou racionální cestou je „žádný termín”. Prostě: „Uděláme to nejlepší, co bude možné s ohledem na aktuální stav technického vývoje a ekonomickou situaci.” Je tak těžké to říci? Více opravdu nebylo, není a nebude třeba.

Spalovací motory v Británii v roce 2030 zakázány nebudou, to je už teď skoro jisté. A pochybujeme, že jinak to skončí s odhodláním udělat totéž v roce 2035. Jsou to jen dvě podoby stejného nesmyslu. Ilustrační foto: Škoda Auto

