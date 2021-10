Britský trh s auty havaroval, klíčový měsíc přinesl místo útěchy nejhorší výsledek za dekády před 2 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Škoda Auto

Žádné dobré zprávy, takto jednoduše jde shrnout informace o prodejích nových aut ve Velké Británii. Ke klíčovému září byly vztahovány velké naděje, výsledkem je ale studená sprcha.

O tom, že se prodejům nových aut zrovna nedaří, píšeme v posledních měsících velmi často. Výsledek směsice faktorů počínajících bujícími tržními regulacemi odtrhujícími nabídku od poptávky, pokračující nedostatkem komponentů způsobujících i nedostatek aut a vysoké ceny těch, které přece jen vzniknout a končící prohlubující se ekonomickou nejistotou post(či intra?)pandemického světa, je znát prakticky všude ve světě, někde se ale projevuje více než jinde.

Jednou z takových zemí je Velká Británie, která se v tentýž čas vyrovnává s nepochybně náročnými následky Brexitu a ke všemu si dala nejen podle nás naprosto absurdní a nepromyšlený závazek zakázat prodej jiných než elektrických aut v termínu dřívějším, než o jakém zbytek Evropy teprve uvažuje. Prodeje automobilů se tak prodají už mnoho měsíců v řadě, ovšem od letošního září, tradičně nejsilnějšího měsíce v roce, se přece jen čekalo zlepšení. Výsledkem je pravý opak.

Britská asociace výrobců a prodejců aut (SMMT) informuje, že za uplynulý měsíc bylo prodáno pouhých 214 312 aut. Může to zní jako vysoké číslo, na poměry britského září je to ale mizérie non plus ultra. Hůře nebylo už 22 let a jde o další 34,4% sešup oproti loňskému září, které bylo samo o sobě nejhorším takovým měsícem od roku 1999. Není divu, že už se v Británii nemluví o poklesu, propadu či kolapsu, ale rovnou o tom, že trh havaroval.

Jistě, může být ještě hůř, nejvýmluvnější je ale srovnání s 10letým prodejním průměrem, oproti němuž je letošek o 44,7 %, tedy skoro o polovinu níže. To je opravdu tristní výsledek, přesto na něm někteří dokáží vydělat. Růst okrajových značek jako Alpine, DS nebo Maserati je nedůležitý, meziročně ale stoupají Hyundai i Kia, čímže se potvrzují nedávná slova evropského šéfa první jmenované značky - Korejci jako jedni z mála nemají problém s nedostatkem čipů a i na menším trhu dokáží krást zákazníky jiným výrobcům a celkově tak stoupat, jak nedávno naznačil rozbor současného dění.

Naprostá většina značek je ale pochopitelně dole a mezi těmi nejvíce zasaženými je také česká Škoda, která v září padla o 45,47 %. Podobně je na tom Vauxhall (tamní Opel) nebo Renault, ještě hůře pak Volvo (-55,35 %) a především Mercedes (- 62,66 %), ten se hrubě propadá prakticky na všech trzích, kde působí.

Britové se utěšují rostoucím podílem elektrických aut na trhu, což je trochu tragikomické za situace, kdy celkový odbyt míří takto dramatickým tempem dolů, což nepochybně ohrožuje celou ekonomiku. Až se prodají v Británii 3 auta a 2 budou na elektřinu, budou nadšení z dvoutřetinového podílu? Snad ne.

Šéf SMMT Mike Hawes realisticky říká, že zářijové výsledky jsou „zoufalým zklamáním” a jsou „extrémně znepokojující” pro celý sektor i tisíce lidí, které zaměstnává. Přes snahu prodávat, co se dá, ale nevidí cestu ven - problémy mají pokračovat nejméně do roku 2022. Je se tedy zjevně ještě na co „těšit”...

Ani Škodě se v Británii nedaří, v září padla skoro o polovinu oproti už tak mizernému loňsku. Celý trh je na tom nejhůř za 22 let a je znovu téměř o polovinu pod 10letým prodejním průměrem. Foto: Škoda Auto

Zdroj: SMMT

