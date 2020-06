Slavný vynálezce lépe ukázal elektromobil, do nějž dal 78 miliard a nevyrobil jediný před 6 hodinami | Petr Prokopec

Celý projekt působil na papíře velmi slibně, nakonec ale více než co jiného ukazuje, jak nerentabilní je i do budoucna výroba elektrických aut. Prototypy tohoto nabídly velký prostor s nevídanými technologiemi.

O elektrickém SUV britského miliardáře Sira Jamese Dysona se většina světa dozvěděla až loni na podzim. Nestalo se tak nicméně v souvislosti se slavnostním debutem, který provázely desetitisíce či statisíce objednávek. Místo toho bylo oznámeno, že celý projekt míří k ledu, neboť i když bylo auto před dokončením, Dyson zjistil, že na jeho prodeji nelze v dohledné době vydělat a stál by jen další peníze. Ač tedy slavný britský vynálezce a podnikatel v jedné osobě do vývoje napěchoval obrovské jmění, celých 2,5 miliardy liber (dnes asi 74 miliard Kč), nakonec jednoduše musel uznat to, co si jiné firmy zabývající se výrobou podobných aut ani po více jak dekádě ztrát přiznat neumí.

Dyson se tedy nechtěl vydal cestou Elona Muska, jehož Tesla je dlouhodobě ztrátová a do zisku ji čas od času přivedou jen příjmy z eko-kreditů. Jakmile ty zmizí, což se logicky stane už jen kvůli konkurenci, která nebude chtít Teslu subvencovat věčně, pak má americká automobilka problém.

Právě proti Tesle, konkrétně pak proti Modelu X, byl namířen Dysonův elektromobil. Ten nyní jeho firma konečně ukázal na pořádné sadě fotek a přidala řada nových detailů. Můžeme si jej tedy představit pomalu do posledního šroubku, jakkoliv půjde o pomyslný křížek po funuse. Dyson totiž již uvedl, že lidé, kteří se projektu věnovali, zamíří do jiných divizí společnosti. A technologie, kterou vyvinuli, bude použita u jiných produktů, ať již jde o fény nebo vysavače.

Znamená to tedy, že s Dysonovým elektrickým SUV je definitivní konec. Nakolik je to škoda, necháme již na vašem posouzení. Místo toho zmíníme, že v v případě délky mělo SUV narůst na 4 700 až 5 000 milimetrů, přesáhnout však nemělo 5,1 metru. Disponovat přitom mělo rozvorem pohybujícím se mezi 3 200 a 3 350 milimetry, čím by se dostalo na úroveň vrcholných limuzín. Oproti nim by však díky absenci spalovacího ústrojí bylo uvnitř daleko více místa.

Britský miliardář přitom uvedl, že pro projekt klíčovým bylo použití 24palcových litých kol, ovšem nikoliv z toho důvodu, že by se za každým skrýval elektromotor. Místo toho byl důraz kladen na vyváženost designu, což se povedlo. SUV totiž ani v nejmenším nepůsobí zavalitě, nýbrž spíše atleticky. Ve výsledku se s ním tedy můžete vydat jak do opery, tak do terénu, což byla jedna z priorit během vývoje.

Vůz z toho důvodu dostal světlou výšku 300 milimetrů, se kterou překonává i řadu opravdu drsných off-roadů. V této poloze by se podvozek nicméně nacházel hlavně po sjetí z pevného asfaltu, zatímco na dálnicích by naopak došlo kvůli snížení odporu vzduchu k jeho ponížení. Dle Dysona tak bylo možné očekávat za volantem i nemalou porci zábavy, kvůli čemuž posez řidiče připomene pozici ze sportovních sedanů.

SUV přitom počítalo se sedmi sedadly ve třech řadách, stejně jako s dost možná nejlepší klimatizací světa, která by dokázala úspěšně zabránit vniknutí jakýchkoliv virů. Dyson totiž ve voze hodlal použít tutéž technologii, kterou jsou vyhlášené jeho produkty pro domácnost. Vedle ní by se přitom objevila rovněž látka namísto kůže či multifunkční volant, na který byla umístěna veškerá tlačítka ovládající centrální obrazovku a head-up displej.

O pohon vozu se pak starala dvojice elektromotorů, z nichž každý dostal na starosti jednu nápravu. Jednalo se tak o elektrickou čtyřkolku, která by byla napojena na modulární bateriový systém. Dyson totiž počítal s tím, že současné lithium-iontové baterie by v nejbližších letech byly vyměněny za akumulátory s tuhým elektrolytem. Jak ale bylo zmíněno, to vše je nyní minulostí, ani ony nové akumulátory se totiž nemají dostat do sériové výroby před koncem nové dekády.

Elektrické SUV britského miliardáře Sira Jamese Dysona vypadalo slibně po vzhledové i technické stránce, uvnitř navíc chtělo spárovat velký prostor s revoluční klimatizací. Tomu všemu je ale nyní konec

Zdroj: Auto Express

