Brutální americký silniční Tank se ukázal v novém, v drsném hávu skrývá hromadu luxusu i 1000koňový motor
před 5 hodinami | Petr Prokopec
Pokud vám všechna SUV včetně strojů jako Lamborghini Urus přijdou nudná, tohle je něco pro vás. Tohle auto si skutečně říká Tank a jeho nové provedení je zase o kus brutálnější než kdy dříve.
V současné době na trhu působí už jen pramálo automobilek, které nenabízí ani jedno SUV. Většina výrobců se naopak přesunula k tomuto karosářskému stylu a trochu zanevřela na všechny ostatní. Jakkoli se ale snaží navzájem odlišit, do vzhledu jednotlivých modelů nepromlouvá pouze fantazie designérů či tradiční detaily té které značky, nýbrž i regulace všeho druhu, ty emisní nevyjímaje. Výrobci se tedy snaží o co nejnižší větrný odpor, načež se jejich produkce navzájem tak moc neliší. Kdokoli tedy touží po větší extravaganci, má u mainstreamových i prémiových automobilek smůlu.
Právě na absenci extrémů má založené své podnikání americká firma Rezvani Motors. Ta vznikla v roce 2013, přičemž nejprve představila sporťák Beast. Čtyři léta po svém vzniku však vyrukovala s SUV Tank, které bylo postaveno na bázi Jeepu Wrangler. To byste ovšem poznali pouze zevnitř, kde se architektura kabiny až tak moc nezměnila. Zvenčí ale nezůstal kámen na kameni. Rezvani se navíc rozhodlo, že pod kapotu naistaluje zákazníkům i takové motory, jaké ve standardní nabídce Jeepu nefigurují.
Tank nicméně přišel na trh ve chvíli, kdy Wrangler generace JK končil. Proto v podstatě ihned odstartovaly práce na nové verzi, která již byla založena na novějším provedení JL. Rezvani se při té příležitosti rozhodlo, že přepracuje karoserii a vozu dodá běžné zadní dveře, nikoli ty „sebevražedné“. V rámci motorového prostoru pak došlo na rozšíření nabídky, neboť vedle základního 3,6litrového šestiválce a 6,4litrového osmiválce mohla klientela zvolit také 6,2litrový V8 z Dodge Challenger Demon.
S příchodem roku 2026 se ovšem Rezvani rozhodlo pro další revizi. To je dobrá zpráva pro ty zákazníky, kteří skutečně požadují ten největší extrém na kolech. Karoserie je totiž ještě brutálnější než dosud, přičemž přepracován byl každý její panel. S oblinami je tedy definitivně konec, místo toho tu máme jednu ostrou linii vedle druhé. Změnilo se přitom i boční prosklení, vzadu totiž zůstal jen velmi malý průzor. Tank tedy dostává svému názvu, načež zadní sedadla rozhodně nejsou určena pro klaustrofobiky.
Po stránce motorické ale již vše zůstává při starém. Starém a dobrém, chce se dodat. To znamená, že je stále možné sáhnout po zmiňovaném osmiválci od Dodge, který produkuje 1 000 koní. Rozšířena ovšem byla nabídka podvozků, kdy k dispozici je kupříkladu kit navyšující světlou výšku o 15 centimetrů a 40palcové off-roadové pneumatiky. K dispozici je i zavěšení Fox s dlouhou dráhou zdvihu kol, načež lze obrovský výkon využít k přeskočení jedné písečné duny na druhu či ke šplhání po skalnatých svazích.
Luxusní vnitřek Rezvani ponechalo téměř bez úprav, jakkoli již v základu lze počítat s přečalouněním celé kabiny. Pokud pak zabloudíte k seznamu příplatkové výbavy, můžete vybírat z prvků, které žádný další výrobce nenabízí. Nejde tu totiž třeba jen o systém nočního vidění, ale balíček s plynovými maskami, pepřovým sprejem nebo vypouštěním dýmu, který posádce umožní uniknout pronásledovatelům. Nepřekvapí pak ani možnost pancíře nebo neprůstřelných pneumatik.
Ceny nového Tanku startují na 175 tisících dolarech, což je zhruba 3,6 milionu korun. Pokud ale zvolíte ty největší možné extrémy, kdy spárujete 1 000 koní se zvýšeným podvozkem, pancéřováním a dalšími doplňky pro apokalypsu, jste rázem prakticky na dvojnásobku. Na druhou stranu, oproti takovému Bugatti Veyron, které disponuje stejným výkonem, jde vlastně stále o pakatel. Kromě toho hypersport z Molsheimu vedle Tanku působí nudně vlastně jako skoro cokoli sériového.
Extrémní Tank se pro rok 2026 dočkal nové karoserie, spojit s ní přitom lze i nadále až 1 000 koní či třeba pancíř. Foto: Rezvani Motors, tiskové materiály
Zdroj: Rezvani Motors
