Turecké armádní monstrum s 8,9litrovým dieselem odolá i minám, 50 jich prý míří na Ukrajinu

/ Foto: BMC

Odlehčený pancíř, působivá světlá výška i věž s kulometem, to všechno definuje tento pozoruhodný stroj, který si říká Ježek. Jeho podvozek nabízí nejen ochranu proti minám, ale také jistý komfort, dostat jej nyní mají Ukrajinci.

Od začátku konfliktu na Ukrajině včera uteklo přesně půl roku ve chvíli, kdy země slavila 31. výročí své nezávislosti. Při této příležitosti se měla dočkat působivého daru ze strany, ze které by to nikdo neočekával. Není to zatím potvrzená informace, Turecko ale mělo ukrajinské armádě věnovat 50 kusů opravdu těžce obrněného vozidla Kirpi. Jít navíc má jen o první várku, další prý budou následovat. Z Ankary by se tak rázem stal spojenec Kyjeva.

S ohledem na dosavadní postoje Turecka by to byl zvláštní krok. A jelikož skutečně jde o zatím oficiálně nepotvrzenou informaci, dále ji necháme být. Místo toho si posvítíme na samotného „Ježka“, jak lze název vozu přeložit. Za jeho vznikem stojí společnost BMC, která měla první designové návrhy na stole již v roce 2008. O rok později vznikl prototyp, po dalších dvanácti měsících pak Turci přivítali sériové provedení. To vstoupilo nejen do jejich armády, díky účinnému pancíři jej objednávali i ze zahraničí.

Po sedmi letech služby se společnost BMC rozhodla vrátit k rýsovacímu prknu. Díky nasbíraným zkušenostem totiž vůz vylepšila a vypustila na trh jeho inovovanou verzi Kirpi-2. Ta disponuje nezávislým zavěšením, které zvýšilo pohodlí uvnitř. „Ježek“ je totiž zařazen do kategorie MRAP (Mine-Resistant Ambush Protected) a jako takový slouží k převozu vojáků, které má chránit proti veškerým nástrahám.

Kirpi-2 pochopitelně doznalo zlepšení i v tomto ohledu, neboť jeho pancíř byl v důsledku využití kompozitů odlehčen, přestože nyní nabízí ještě větší bezpečí. Jak jsme nicméně zmínili, souběžně s tím došlo také na zvýšení komfortu. Nikoli jen díky novému podvozku, zlepšena byla také klimatizace. Mimo to se lepšího chlazení dočkal také motor, vůz pak uveze i více materiálu a lze jej vybavit také novými zbraňovými systémy.

Když jsme přitom již nakousli prostor pod kapotou, lze zmínit, že pohon má na starosti 8,9litrový turbodiesel Cummins ISL9E3 375 Euro-3, který byl naladěn na 375 koní výkonu a 1 550 Nm točivého momentu. Spárován je pak s šestistupňovou převodovkou Allison a dvoustupňovou redukční převodovkou ZF. S tímto ústrojím pak obrněnec dokáže vyvinout rychlost až 105 km/h, zatímco dojezd byl vyčíslen na 800 km na jedno natankování.

„Ježek“ se zároveň dočkal 20palcových kol a pneumatik, s nimiž světlá výška narostla na 400 milimetrů. Vůz tak zvládá jakýkoliv terén, stejně jako 1,2metrovou brodivost. Standardně se u něj přitom počítá se systémy, jenž 13člennou posádku chrání před chemickým, biologickým, radiologickým či dokonce nukleárním útokem. Osazen je nicméně i manuálně ovládanou věží s kulometem.

Turci umožňují také instalaci granátometu, stejně jako lze objednat i robotickou paži, která vyhledává a eliminuje hrozbu výbušnin. Je to opravdu drsně vypadající stroj. Pokud se tedy dar z jejich strany potvrdí, pak Ukrajinci získali opravdu cenné vybavení. My pak už jen dodáme, že Kirpi-2 je 7,35 metru dlouhé monstrum vážící 18 tun, které funguje při teplotách od -32 do +49 stupňů Celsia.

Kirpi-2 je vylepšenou verzí původního „Ježka“ z roku 2010. Dočkalo se odlehčeného pancíře, stejně jako nabízí více komfortu třináctičlenné posádce. Foto: BMC

Zdroj: BMC

