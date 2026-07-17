Budeme prodávat už jen elektromobily, říkala. Teď po ztrátě 55 miliard Kč stahuje z nabídky poslední elektrický model
Petr MilerTento absurdní plán platil ještě letos v květnu, nyní byl doslova vytažen ze zásuvky. Automobilka nejenže nebude prodávat jen elektrická auta, v tuto chvíli v USA skončila s prodejem úplně posledního takového modelu. A ani v Evropě nenabízí jediný, tomu se říká obrat.
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Budeme prodávat už jen elektromobily, říkala. Teď po ztrátě 55 miliard Kč stahuje z nabídky poslední elektrický model
17.7.2026 | Petr Miler
Tento absurdní plán platil ještě letos v květnu, nyní byl doslova vytažen ze zásuvky. Automobilka nejenže nebude prodávat jen elektrická auta, v tuto chvíli v USA skončila s prodejem úplně posledního takového modelu. A ani v Evropě nenabízí jediný, tomu se říká obrat.
Jednou z automobilek, které vždy velmi nevraživě reagovaly na naše kritické ohlasy na jejich čistě elektrické plány do budoucna, byla Honda. Netušíme, proč by to tak mělo být, reagovali jsme vždy jen věcnou kritikou na základě vlastních znalostí, zkušeností a vnímání trhu, víc nic. Honda tomu mohla aspoň věnovat pozornost, mohla si to aspoň pořádně přečíst, mohla se nad tím zamyslet a mohla své záměry ještě zvážit. Neudělala ale nic z toho a jen metala hromy a blesky.
Dnes má, co chtěla mít, a snad si manažeři firmy aspoň uvědomují - i když to jistě veřejně nikdy nepřiznají -, že našim připomínkám by se bývalo vyplatilo naslouchat. Firmě by to ušetřilo stamiliardy, neboť přesně tolik ji nyní stojí rušení právě těch záměrů, které jsme soustavně označovali za nedomyšlené, nesmyslné, nerealizovatelné a sebezničující.
I když vývoj dával zapravdu naší kritice už mnohem déle, Honda až do letošního května trvala na původním plánu přejít jen na elektrická auta do roku 2040. Byl to vlastně ještě jeden z těch méně ambiciózních plánů, byl ale stejně nesmyslný jako všechny ostatní - nemůžete přece plánovat, že budete k nějakému datu nabízet jen konkrétní technologii bez ohledu na vývoj techniky i preferencí zákazníků, je to nekonečně tupé.
Hondu ze sedla tohoto nesmyslu dostal až hmatatelný nezájem publika, který pramenil v odpískání prakticky hotových aut za stamiliardy, což se do celkového hospodaření firmy promítlo skoro 70 let nezažitou ztrátou, navíc hned ve výši 423,9 miliardy jenů, což je asi 55 miliard Kč. Automobilka tak šla opačnou cestou než Mercedes, který raději na trh pošle dokončené absurdity, to Honda dokonce raději vrací lidem peníze, než aby celé fiasko dotáhla. Je to tak možná lepší, kontrast mezi květnem a červencem hlediska postojů firmy ke stejné věci je ale díky tomu fascinující.
Jak už padlo, ještě v květnu chtěla Honda prodávat jen elektromobily, dnes přestává prodávat i ten úplně poslední, který dosud nabízela. Tedy alespoň v USA, kde dokonala dílo zkázy a počínaje modelovým rokem 2027 vyřadila z nabídky poslední elektrický typ Prologue. Květen: All in na elektromobily. Červenec: Žádný elektromobil v prodeji. Je to neuvěřitelný stav, který nyní platí i v Evropě, ani u nás Honda nenabízí jediný elektrický model.
Tento krok přichází po konci spřízněné Acury ZDX, takže není zase tak překvapivý. V obou případech jde o vozy vzniklé ve spolupráci s koncernem GM, který nabízí pro změnu Chevrolet Blazer EV a Cadillac Lyriq. Žádné těchto aut se ale na trhu nesekalo s nadšením, a tak končí i Prologue, jak potvrdila sama automobilka: „Honda ukončí prodej Prologue s koncem tohoto roku po doprodání zásob modelového roku 2026. Kupci modelu Prologue mohou i nadále počítat s plnou podporu prostřednictvím naší dealerské sítě, včetně servisu, dílů a krytí záruk,” stojí v prohlášení.
Loni se sice v USA prodalo 39 194 Prologů, což není zase tak málo, stalo se tak ale jako skoro vždy dílem dotací. Jakmile skončily, zákazníci došli skoro okamžitě - už v prosinci se prodalo v USA pouhých 932 aut tohoto jména, což představuje meziroční pokles o 88,6 %. A letošek není o moc lepší, prodejci Hondy v prvních šesti měsících roku dodali zákazníkům jen 8 407 aut, o 48,5 % méně než loni. Prologue se také stal druhým nejpomaleji prodávaným vozem americké Hondy za Preludem, tedy dalším, tentokrát hybridním nesmyslem.
Honda si tedy bude muset nyní v USA i v Evropě vystačit se spalovacími, nanejvýš hybridními auty. A asi nemá čeho litovat, naopak. Měla by ještě doplnit do nabídky pár ryzích spalovacích modelů, které z jejích vozů znovu udělají to žádoucí a relativně dostupné zboží, kterým bývaly. Je nepopulární říkat, že jsme měli pravdu, ale měli. A nechtělo to žádné hluboké úvahy, stačil docela obyčejný selský rozum, trocha vzdělání a obchodního citu...
S Hondou Prologue je amen jako s posledním elektromobilem značky prodávaným v USA. Ještě v květnu přitom šla cestou nabízení jen těchto vozů všem a všude. Tomu se říká kontrast... Foto: Honda
Zdroj: Honda
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