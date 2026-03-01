Budete se divit, ale díváte se do auta. Tento stroj za důmyslnými dveřmi skrývá ten nejútulnější pokoj na kolech
Petr ProkopecJe opravdu koncipováno jako malé soukromé bydlení, i když na délku neměří víc než obyčejná auta střední třídy. Pokud vás tedy láká si vyjet do přírody, otevřít křídlové dveře a kochat se okolím třeba při práci, tohle je dobrá inspirace.
před 2 hodinami | Petr Prokopec
Je opravdu koncipováno jako malé soukromé bydlení, i když na délku neměří víc než obyčejná auta střední třídy. Pokud vás tedy láká si vyjet do přírody, otevřít křídlové dveře a kochat se okolím třeba při práci, tohle je dobrá inspirace.
Isuzu není automobilka, o které by si Češi povídali od rána do večera. Stojí za tím její specifická strategie, Japonci totiž v roce 2009 přestali v USA nabízet osobní vozy. Podobně se později zachovali ve zbytku světa, načež většina trhů zná pouze jejich pick-up D-Max. Ten se prodává i u nás, na rozdíl od spřízněného SUV MU-X. Stejně tak mohou Češi zapomenout také na nákladní Elf, který je aktuálně v nabídce již v sedmé generaci. Ta se ukázala v roce 2023, přičemž vůbec poprvé byl vedle dieselu k dispozici také elektrický pohon.
Elf v základu sází na velmi kompaktní rozměry, jeho délka totiž nemusí přesáhnout 4,7 metru. Spolu s 1,7metrovou šířkou to znamená, že na mnoha trzích není zapotřebí řidičský průkaz na nákladní vozidla. A protože 1,9litrový turbodiesel lze spojit také s automatem, třeba v Japonsku mohou za volant i lidé, kteří neabsolvovali autoškolu s manuálním vozem. Elf je tedy poměrně žádaný, pročež se Isuzu rozhodlo na letošním autosalonu v Tokiu prezentovat jeho možnosti.
Automobilka tak přišli se třemi koncepty, z nichž nejvíc pozornosti poutá provedení MUV neboli Multi Utility Vehicle. To se dočkalo vzhůru výklopných bočních dveří ve stylu Mercedesu 300 SL Gullwing, oproti německému sporťáku však není zaměřeno na ostrou jízdu. Místo toho bychom jej nejlépe mohli popsat jako pojízdnou soukromou kavárničku, skrývá totiž útulný pokojíček, ve které si můžete vychutnat šálek při výhledu na taková panoramata, jaká si zamanete.
Stejně tak může Elf zaskočit třeba za mobilní kancelář, mnoho dalšího využití nás ale již nenapadá. Limitem jsou ony kompaktní rozměry základní verze, u výše postavených ale již můžete pomýšlet i na komplexnější dům na kolech - délka se totiž u nich může natáhnout až na 6,5 metru, šířka na takřka 2 metry a výška na 2,2 metru. Na tomto provedení pak ostatně staví druhý koncept Be-Cam GeoRoam, který se dočkal mini kuchyně, obývacího pokoje a ložnice.
Isuzu u prvního konceptu spolupracovalo se společností Nippon Fruehauf, zatímco u druhého byla do party přizvána firma Nippon Tokushu Body. Pokaždé bylo vsazeno hlavně na dřevěný materiál a hřejivé přírodní tóny. Pod kapotu pak nezamířil zmiňovaný základní turbodiesel, nýbrž výše položený třílitrový „nafťák“ spojený s devítistupňovým automatem. Dočkal se ho pak i koncept číslo tři, tedy Elfmio Cross Style, který je ovšem ryze užitkový.
Oproti standardnímu provedení se ovšem novinka pro Tokio dočkala nových kol a off-roadového obutí, stejně jako dalšího příslušenství, které naznačuje, že sloužit nebude tam, kde se nachází zpevněný asfalt. Zda ovšem dorazí do série, není jisté. MUV ovšem do produkce zamířit stoprocentně nemá, místo toho má jen poukázat na schopnost výchozího náklaďáčku pobrat maximum věcí na minimálním prostoru.
Japonci se pochlubili hned třemi koncepty, kdy MUV zastává roli pojízdné kavárny či pracovny. Foto: Isuzu
Be-Cam GeoRoam ale již může posloužit jako plnohodnotný domov na kolečkách... Foto: Isuzu
...zatímco Elfmio Cross Style slouží hlavně k odvozu nákladu. Foto: Isuzu
Zdroj: Isuzu
