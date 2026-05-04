Budete se divit, ale díváte se na nejnovější interiér od BMW, okusí ho ale jen vyvolení mezi vyvolenými
Petr Prokopec | Kabiny posledních BMW za moc nestojí, o to víc překvapí pojetí této. Působí opravdu noblesně a moderně, aniž by se pouštěla do větších výstřelků, to je ale tím, že není určena ani trochu pro „plebs". I zákazníci Roll-Roycu mohou být příliš chudí na to, aby si toto mohli dovolit.
včera | Petr Prokopec
Řada automobilek se nehodlá spokojit s tím, že by na trh posílala pouze auta, vydělat se snaží i na jiných aktivita. Však ani u Volkswagenu dávno není nejprodávanějším produktem Golf, T-Roc či ID.3, nýbrž dnes už ikonický „karibuřt”. Ten má své vlastní katalogové číslo, stejně jako kečup, který se k němu dodává. Němci přitom v roce 1973, kdy ji začali servírovat ve firemní kantýně, ani nepočítali s tím, že by se tento pokrm dostal mimo továrnu. Jenže popularita klobásek nabrala natolik na obrátkách, že dnes je nabízena v supermarketech a zákazníci ji dostávají jako dárek při přebírání nového vozu.
Spíš než na gastronomii se ovšem většina výrobců soustředí na trochu jinou činnost. Jejich designéři často nezůstávají pouze u volantu, sedadel a čtyř kol, nýbrž si čas od času navrhnou třeba mrakodrap. Či rovnou celé město. Podobně jako nejsou neobvyklé jejich výlety do leteckého průmyslu. Třeba Mercedes-Benz už od roku 2010 spolupracuje s Airbusem, přičemž nejnověji si posvítil na vrtulník ACH145, který se dočkal podobného interiéru, jakým disponují limuzíny značky Maybach.
Nově tu pro změnu máme spolupráci BMW a jeho Designworks s aerolinkami Lufthansa. Pro ty mnichovská automobilka navrhla kabinu zvanou The BOW, která není určena pro privátní tryskáče, kde se vše soustředí zejména na osobu majitele. Místo toho koncept počítá s letadly jako Airbus A321 či Boeing 737, u kterých ovšem dostávají padáka běžné sedačky, kterých se na palubu vejde až 220. Místo toho je letoun určen maximálně 28 veledůležitým pasažérům, kteří si užívají příkladného komfortu.
BMW a Lufthansa počítají s tím, že podobné uspořádání by mohlo zaujmout třeba zámožné sportovní týmy, populární hudební kapely či úspěšné firmy, jejichž vrcholný management by takto mohl cestovat alespoň tak společně, jak firemní pravidla dovol. Vpředu proto letoun nabídne kuchyňku s barem, odkud můžete zamířit do obývacího pokoje či konferenční místnosti - to v závislosti na tom, kdo letadlo bude použivat a za jakým účelem. Na zbytku plochy se pak nachází 14 kabinek určených vždy dvěma cestujícím.
Vliv automobilky se měl projevit na detailech, neboť napříč celým trupem jsou užity jemné tvary, čisté linie a prémiové materiály. Podle BMW tak mělo vzniknout prostředí, které je mnohem víc uklidňující. Zároveň byl velký důraz kladen také na techniku, která má být uživatelský přívětivá a zároveň nerušící. Proto je povětšinou dotykové ovládání ukryto v rámci jednotlivých povrchů a třeba podsvícení automaticky reaguje na jednotlivé fáze dne.
Musíme ovšem přiznat, že nic z toho, co vidíme na obrázcích, v nás nevyvolává jakoukoli asociaci s BMW, interiéry jeho současných aut jsou až směšné. Neznamená to tedy, že by se nám takto koncipovaná kabina nelíbila, naopak. Jen marně tápeme, proč podobný styl nevidíme i v bavorských autech, asi pro takový nejsou jejich zákazníci dost nóbl...
The BOW je koncept interiéru letadel jako Airbus A321 či Boeing 737, které si pořídi třeba sportovní týmy, kapely či firmy. Proč ne... Foto: BMW Designworks/Lufthansa
Zdroj: BMW, Lufthansa
