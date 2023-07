Budoucnost BMW M3 je na rozcestí, automobilka váhá, co se svou největší legendou udělá dál před 2 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: BMW

Asi není jiného modelu BMW, který by si po dekády dokázal soustavně získávat obdiv nadšených řidičů z celého světa. I proto ale automobilka váhá, co s ním vlastně udělá. Anebo se jen tváří, že váhá?

Příští rok touto dobou odstartuje výroba nového BMW M5 generace G90. Na její debut sice stále ještě nedošlo, to klíčové však již mnichovská automobilka oznámila. Na rozdíl od konkurenčního Mercedesu totiž značka nehodlá kráčet poměrně kontroverzní downsizingovou cestou. Do hry nicméně hodlá vedle benzinového osmiválce přidat i hybridizaci. V jejím důsledku pak sice vzroste hmotnost, BMW však v posledních letech úspěšně dokazuje, že takový problém dokáže vyřešit. Elektrická energie by navíc výkon celé soustavy měla zvednout nad 700 koní.

Automobilka nicméně nepracuje pouze na tomto vozu, aktuálně se začíná zabývat otázkou, co udělá s příští generací modelu M3 a spřízněnou M4. Konkrétně pak jde o druh pohonu, přičemž firemní šéf vývoje Frank Weber fanoušky na počátku loňského roku nadmíru vyděsil. Oznámil totiž, že tato dvojice bude příště používat už jen elektrický pohon. Tím by ovšem BMW zašlo dále než zmíněný Mercedes, nikoliv však v pozitivním slova smyslu. Bez ikonického řadového šestiválce si totiž dnes hlavně M3 nedokáže asi nikdo představit.

Weberova slova se nyní pokusil zmírnit šéf divize M Sport Frank van Meel a je otázkou, zda je pravdě blíž nebi dál. Ten uvedl, že logika stojící za firemními legendami je prostá. „Příští M3 či M4 vždy musí být lepší než stávající provedení. Pokud toho budeme moci dosáhnout elektrickou cestou, pak se po ní pravděpodobně vydáme. Pokud ne, zůstaneme u spalovacích jednotek. Je to vážně jednoduché. I když se samozřejmě budeme snažit udělat tuto dvojici čistě elektrickou,“ řekl.

Van Meel přitom vyloučil, že by automobilka přistoupila k duální nabídce. Či případně hned trojí, pokud by spalovací a elektrickou verzi doplnil ještě hybrid. „Nemyslím si, že by na to došlo, to už bychom zašli příliš daleko. Předpokládám spíše, že nabídneme pouze jedno provedení. Ale člověk nikdy neví,“ dodává. Jiskřička naděje tedy sice nadále existuje, byť se začínáme obávat, že na rozfoukání plamene to již stačit nebude. Weberovo tvrzení tak začíná nabírat na nepříjemné realitě.

Nechápejte nás přitom špatně, elektrický pohon jako takový nám opravdu nevadí. V případě sportovních aut se pak může postarat i o zajímavější dynamiku, ta nicméně bude pouze krátkodobého charakteru. K čemu je sportovní auto, které vás hezky sveze nanejvýš pár desítek minut a pak dlouho nic? Problémem je také absence přirozeného zvuku, který si lidé s takovými vozy spojují.

Do roku 2027 či 2028, kdy se nové generace mají objevit, se v tuto chvíli zdá být ještě daleko. V rámci vývoje nových aut je to ale za rohem a na finální rozhodnutí má BMW přibližně rok. Čas by podle nás měla automobilka využít k tomu, že ještě bude moci zůstat ve spalovací hře. A maximálně si připravovat zákazníky na léta budoucí, M3 a M4 by tedy ideálně měly dorazit ve spalovací i elektrické formě. To je ovšem velmi drahé řešení, na které značka aktuálně neslyší. Jak ale zmiňuje van Meel, člověk opravdu nikdy neví.

M3 a M4 dnes pohání třílitrový přeplňovaný řadový šestiválec, jenž produkuje 480 nebo 510 koní. A poté také ten správný hluk, jakkoli i u spalovacích jednotek již značka sáhla po zvukovém generátoru. Foto: BMW

Zdroj: Drive

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.