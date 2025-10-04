Budoucnost už zas není elektrická. Další automobilka zařízla vývoj vrcholného elektrického modelu, vyvine radši spalovací
Petr ProkopecNesmyslná fráze, kterou donedávna omílal kdekdo, se jeví ještě nesmyslněji ve stínu kroků, kterých se dopouští další a další automobilky. Nejenže už nepřísahají stoprocentní věrnost elektřině, už s ní nespojují ani vrcholy svých nabídek. Dodge se přidal mezi takové.
včera | Petr Prokopec
Nesmyslná fráze, kterou donedávna omílal kdekdo, se jeví ještě nesmyslněji ve stínu kroků, kterých se dopouští další a další automobilky. Nejenže už nepřísahají stoprocentní věrnost elektřině, už s ní nespojují ani vrcholy svých nabídek. Dodge se přidal mezi takové.
Pamatujete na dobu, kdy automobilky od rána do večera mluvily o tom, kterak jsou elektromobily jedinou možnou budoucností aut? No, některé to ještě nevzdaly, většině už ale došel dech na to takový nesmysl opakovat. Budoucnost je z podstaty neznámá a rozhodne o ní technický vývoj a zákazníci - ne výrobci, ne politici, ne aktivisté.
Nejjasněji se to nyní ukazuje v USA, kde elektromobily ztratily vekou část své umělé podpory a krom posledního vzepětí před koncem federálních dotací ztrácí půdu pod nohama prakticky celý letošní rok. Přirozený zájem o taková auta jistě existoval a existuje, dalece se ale neblíží 100 procentům trhu, hovořme nanejvýš o nízkých desítkách procent penetrace. Takový byl do značné míry ukojen, prodeje začaly stagnovat či klesat a automobilky začaly ztrácet pevnou půdu pod nohama. Spalovací motor najednou přestal být zlem, spíše pro mnohé stává spásou.
Asi nejdramatičtěji kapitulovalo Porsche, na jedné lodi s ním je už i Bentley a takový Mercedes dnes dokonce tragikomicky horují za zrušení nařizování toho, co se sami dosud snažili nařídit. Velmi viditelnou otočku provedl rovněž koncern Stellantis, zvlášť pak u značky Dodge. Ta chtěla na elektřinu přesedlat co nejrychleji, načež nových Charger původně nabídla jen s bateriovým pohonem. Jenže elektrický muscle car chtělo tak málo lidí, že Dodge musel dočasně zastavit prodej základní verze R/T. A jakkoli automobilka nezmínila, že ta by se nemohla vrátit, ve světle nových skutečností ji zpátky v nabídce nečekáme ani omylem.
Po smrti je totiž i vrcholné provedení, které tak zemřelo ještě dřív, než se narodilo, jak informují obvykle dobře zpravení lidé z Mopar Insiders. Řeč je o variantě SRT Banshee, která místo dvou elektromotorů měla vyfasovat hned tři jednotky. Ty by pak souhrnně produkovaly 1 338 koní mířících na všechna čtyři kola. Nárůst výkonu oproti základnímu R/T s 503 kobylami by tedy byl skoro trojnásobný, ve srovnání s provedením Scat Pack, které jako jediné s 679 koňmi zůstalo v prodeji, pak dvojnásobný.
Charger Banshee by se tak na stovku nejspíš dostal rychleji než osmiválcový Challenger SRT Demon 170, který k dané disciplíně vyžadoval pouhých 1,66 sekundy. Tohle auto ale zkrátka má být u ledu, místo něj má Dodge - znovu legračně - vyvíjet nový spalovací, dost možná znovu osmiválcový vrchol.
Automobilka zatím tyto informace nepotvrdila, ovšem ani je nevyvrátila, což lze považovat za potvrzení svého druhu. Ostatně oficiální kroky Stellantisu z poslední doby ničemu jinému ani nenasvědčují. Po smrti je totiž jak elektrický Ram REV, tak třeba plug-in hybridní Jeep Gradiator 4xe. Oproti tomu takové Durango je nově k mání pouze s osmiválcem, kromě toho se pak má vrátit i divize SRT, která bude spojena pouze se spalovací technikou. V8 se pak navrátil i pod kapotu Jeepu Wranger či Ramu 1500.
Ohlášená budoucnost zkrátka zas jednou nenastane. Ostatně, kolikrát nastala? Možná by se všichni ti zelení vizionáři měli chytnout za nos a uznat, že to nebudou oni, kdo rozhodne o tom, jak bude svět okolo nich vypadat. O kolik lépe by se pak nám, kteří jsou smíření s tím, že svět neřídí a řídit nebudou, žilo.
Elektrický Dodge Charger je už dnes k mání jen ve verzi Scat Pack. A je otázka, zda zůstane v nabídce aspoň ta, zájem o ni je nevalný a po začátku prodejů šestiválcového provedení může dál uvadat. Naopak nový vrchol řady by mohl dostat motor V8, vrcholné elektrické Banshee je u ledu. Foto: Dodge
Zdroj: Mopar Insiders
