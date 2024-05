Bugatti dlouhodobě zůstane u spalovacích motorů, říká šéf. „Majitelé si mohou postavit krásnou vlastní benzinku,” uvádí před 7 hodinami | Petr Miler

Kdo jiný, než značka mající plnit každé přání zákazníků, by měla jejich představy naplňovat i v technické rovině? Bugatti tak elektrickým směrem nemíří a nezamíří, a to přesto, že má za šéfa zakladatele Rimacu a domnělého elektrického nadšence.

Některé věci byste nevymysleli. Když koncern Volkswagen podlehl elektrické mánii, celkem rychle našel způsob, jak touto cestou nasměrovat naprostou většinu svých značek. Ostatně to ani nebylo složité - strategie počítala s pár elektrickými platformami, které poslouží tu čemukoli od Škody po VW, tu kdečemu od Audi po Porsche. Co na tom, že to nešlo a nejde úplně podle plánu, záměr byl jasný a teoreticky schůdný.

Ale co s pár exoty? Problémem bylo zejména Bugatti, které VW Group bolestivě přivedl zpět k životu a následně dokonce i k ziskovému hospodaření. Bugatti by si sice mohlo dělat skoro cokoli, co chce, neboť při jeho objemech produkce se snadno vyhne různým nařízením EU. Jenže pokud se jako automobilový koncern chcete tvářit, že elektrický pohon je prostě to nejlepší, že kupcům škodovek servírujete excelentní pokrokovou technologii, nemůžete přece Bugatti nechat spalovací a tvářit se, že si lidé klidně za stovky milionů s nadšením kupují horší auta, než jaká může mít „plebs” za pár „mega”, že? To by prostě vyvolávalo nepříjemné otázky.

VW by jistě mohl udělat Bugatti elektrické vlastními silami, jenže stálo by to znovu obrovské peníze, které by se při stovkách vyrobených aut za pár let stěží kdy koncernu vrátily. Vedení skupiny Volkswagen tak napadl zajímavý plán - Bugatti de facto prodá chorvatskému Rimacu, který už má k dispozici techniku nezbytnou pro stavbu elektrického hypersportu, nechá Chorvaty ji použít i pro Bugatti, zbaví se problému a s minoritním vlastním podílem se bude moci levně tvářit, že elektřina je pořád „to nej”, aniž by ho to stálo víc než zbavení se části beztak okrajové značky.

Geniální! Až na to, že to tak vůbec nedopadlo.

Celá transakce se tedy skutečně odehrála, problémem se ale stal zakladatel a šéf Rimacu, jistý Mate Rimac, ze kterého se místo dogmaticky uvažujícího fandy elektřiny vyklubal protřelý obchodník. A ten zjistil, že když Bugatti udělá elektrické, svou možná životní transakci zabije. Protože o nepřesvědčivé elektrické hypersporty lidé nestojí, jak nedávno přiznal sám Rimac. Zatáhl tedy včas za záchrannou brzdu, přechod Bugatti na elektrický pohon zastavil a teď v jeho případě horuje za zachování spalovacích motorů, neboť v nich vidí obchodní potenciál. VW si tak místo usnadnění si práce nakladl do vlastního hnízda kukaččí vajíčka s chorvatskou vlajkou. To byste opravdu nevymysleli, zvlášť když je Mate Rimac dál vesele zahřívá.

Nově pro Auto Express potvrdil, že zachování spalovacího pohonu v Bugatti není žádnou krátkodobou deviací, je to dlouhodobý plán.

Rimac prohlásil, že benzinové motory Bugatti zůstanou a nic se na tom nezmění ani po roce 2035. Letos 20. června začne nová éra značky představením nástupce Chironu, jeho techniku pak chce automobilka používat ještě dlouho. „Nevidím žádný důvod, proč spalovací motory nevyrábět i po roce 2035. Vyvinuli jsme zcela nový motor a chceme jej nějakou dobu používat,” řekl Rimac a nutně zaskočil nejednoho elektrického nadšence, který mu kdysi musel držet palce.

„Prošel jsem si předpisy a nevidím důvod, proč by to nebylo možné - titulky říkají, že auta se spalovacím motorem budou zakázána od roku 2035, ale projděte si detaily a nikde se nic takového nepíše - stále je můžete vyrábět, ale mohou s nimi být spojené určité sankce,” uvedl dále. V případě masových automobilek to může být problém, v případě Bugatti ne - nepůjde o náklad navíc, který by bohatí zákazníci značky nesnesli.

Tak vidí situaci i Rimac, podle nějž exkluzivní pozice Bugatti znamená, že si jeho majitelé mohou dovolit platit dodatečné poplatky, které by mainstreamovým značkám zlomily vaz. A říká, že majitelům může být ukradené i to, kdyby jednoho dne ztratili možnost doplňovat palivo v síti běžných čerpacích stanic. „Dokonce si mohou nechat postavit krásné vlastní benzinky s logem Bugatti, které by nabízely syntetická paliva,” uvedl dále Rimac. I to je výhledově možné a Bugatti realizaci takové věci rádo zajistí.

K samotnému nástupci Chironu řekl Rimac jen tolik, že se představí zmíněného 20 .června a nepoužívá „ani kousek” techniky nejen z Chironu, ale nemá nic společného ani se zmíněným elektrickým Rimacem Navera. Je to prostě úplně nové auto. Jeho vnější design bude prý revoluční a v kabině prý najdeme „pár šílených věcí”. Rimac asi ani tady nepřehání, část už jsme ostatně mohli vidět.

Z Mateho Rimaca se místo miláčka velkých automobilek, které ohromila jeho elektrická technika, stává enfant terrible automobilového světa kopající za spalovací motory. Ač jistě neplánovaně, chorvatský byznysmen nyní torpéduje původní plány VW. Anebo je Volkswagen rád, že někdo udělal taková rozhodnutí za něj? Foto: Hyundai

