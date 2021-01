Bugatti dodalo desetinu jednoho modelu přes jediné dealerství, jde o auta za půl miliardy před 9 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Bugatti

Dealer škodovky by se musel otáčet, aby sám prodal desetinu exemplářů celého jednoho modelu. A nebo aby během jednoho dne utržil přes půl miliardy. Prodejci Bugatti stačí dodat čtyři auta.

Svět Bugatti je jiný, než ten náš, s tím je třeba se smířit. Jakkoli obyčejnému smrtelníkovi může přijít, že někdo musí být bohatý, aby si koupil třeba Bentley, Porsche nebo Ferrari, vyžaduje ještě docela jinou úroveň bohatství, aby si někdo koupil Bugatti. Šéf značky kdysi prozradil, že průměrný klient značky vlastní 84 aut, 3 letadla a 1 jachtu - v něčem takovém je i jedno „běžné” Bugatti za pár desítek milionů nevýznamný doplněk.

Nabízí se ale i jiné pohledy na věc a také těmi automobilka dá ráda najevo svou výjimečnost. Čerstvě se pochlubila tím, že jediný její dealer v Beverly Hills zajistil dodávku čtyř exemplářů modelu Divo. To nemusí znít jako velká věc, dokud si neuvědomíme, že modelu Divo vznikne jen 40 exemplářů a každý z nich stojí okolo 130 milionů Kč v základu. Když si pak vezmeme, co mohou spolknout příplatky...

Zkrátka a jednoduše, jeden dealer dodal během chvíle desetinu celé produkce jednoho modelu, to je jako kdyby prodejce Škody dodal desítky tisíc Octavií. Něco takového snad ani není reálné a i optikou financí to nabízí zajímavá srovnání - zmíněná Diva musela stát nejméně 520 milionů Kč. Opět by jediný prodejce musel dodat přes 1 000 Octavií v už vyšším než základním provedení, aby utržil stejně. Znovu jiný svět.

Co je pozoruhodné, tři ze čtyř těchto aut se Bugatti podařilo zajistit na společné focení (čtvrtý zákazník se zřejmě nechtěl účastnit), a tak si můžeme prohlédnout vskutku unikátní fotografie tří modelů Divo v různých specifikacích bok po boku nejen na místě, ale i v akci na soukromém okruhu The Thermal Club v Palm Desert. Je to dechberoucí podívaná, ať už na věc budeme nahlížet jakkoli.

Dodejme, že Divo je sice klasifikováno jako samostatný model, ale v základu jde o přepracovaný Chiron s novým designem, aerodynamikou generující o 90 kg větší přítlak a stavbou odlehčenou o 35 kg. Jinak vůz dále pohání motor 8,0 W16 s až 1 500 koňmi, který jej rozjede na stovku za 2,4 sekundy a dosáhne s ním elektronicky omezené maximálky 380 km/h.

Tři Bugatti Divo naráz se hned tak nevidí, stejný prodejce v Kalifornii navíc najednou dodal hned čtyři - to je celá desetina produkce tohoto modelu. Foto: Bugatti

