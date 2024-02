Bugatti letos po šesti letech ukáže své první úplně nové auto. Bude to velká sláva, zámožní klienti už ho viděli včera | Petr Prokopec

/ Foto: Bugatti

A bude to dokonce po čtvrtstoletí vlády Veyronu a Chironu první auto značky na úplně nových základech. Bude mít také zcela nový motor a design, který je prý úchvatnější než v případě otevřeného Mistralu.

Bugatti není automobilkou, která by nové vozy představovala jak na běžícím pásu. Od 22. prosince 1998, kdy se jejím vlastníkem stal koncern Volkwagen, jsme se dočkali pouze dvou modelů, a sice Veyronu a Chironu. V obou případech pak sice bylo odhaleno také velké množství derivátů, nicméně jejich základ se neměnil. Pokud pak navíc půjdeme opravdu do hloubky, můžeme zmínit, že Chiron byl vlastně velkým faceliftem Veyronu. Ve finále tu tedy máme jediný model na celé čtvrtstoletí.

Právě proto je letošní rok tak výjimečný, neboť se dočkáme zcela nového vozu. Jeho příchod zhruba v půlce roku již potvrdila šéfka komunikace značky Nicole Auger, to je ale to jediné, s čím lze jistojistě počítat. Tedy až na skutečnost, že pohon nebude mít na starosti osmilitrový šestnáctiválec se čtyřmi turbodmychadly, jaký do vínku dostaly Veyron a Chiron. Automobilka totiž již dříve zmínila, že tento výjimečný motor míří do důchodu a poslední, kdo jej dostane, jsou verze Bolide a Mistral.

Ví se, že náhradou bude hybridní ústrojí. Ale jaké? Některé zdroje zmiňují 8,3litrový atmosférický šestnáctiválec vyvinutý Cosworthem, zatímco ty další naznačují, že Bugatti přepřáhne na menší jednotku z koncernové produkce. V tomto ohledu se nabízí V12, který dostalo do vínku Lamborghini Revuelto, či případně V8, který u Volkswagenu používá kdekdo. Právě proto zní poslední možnost nepravděpodobně, neboť Bugatti by poté nemohlo být obklopeno aurou výjimečnosti. Ostatně i motor V12 zní v jeho případě poněkud tuctově.

Šéf automobilky Mate Rimac přitom již uvedl, že lidé budou novým ústrojím ohromeni. A jakkoli jej většina veřejnosti má spojeného s elektromobily, ve skutečnosti jde o nadšence, který se bateriovým směrem vydal jen proto, že s ním bylo jeho překonvertované BMW na závodních okruzích rychlejší. Jeho hnacím motorem tedy není snaha zvrátit skrze pár aut ročně klimatické změny, nýbrž zkrátka náskok před zbytkem světa. I proto spalovací ústrojí popisuje jako „velmi atraktivní“.

Tím ale v podstatě víme jen to, že nevíme nic. A jasno do věci nevnesl loni ani dnes již bývalý šéfdesignér značky Achim Anscheidt. Pro změnu totiž uvedl, že novinka bude „úžasnější“ než Mistral. Na jejím vzhledu pak měl pracovat od roku 2021. Loni v listopadu pak bylo jeho dílo prezentováno při soukromé akci té nejváženější klientele. Je tedy jisté, že jakmile se novinka objeví, značná část produkce již bude mít svého majitele.

Lze už jen dodat, že první kusy zamíří k zákazníkům až v roce 2026, do té doby bude mít Bugatti plné ruce práce se zmíněnými dvěma deriváty (Mistral a Bolide). Prvního má přitom vzniknout 99 kusů, druhého pak 40. Pokud ale o kterýkoli máte zájem, budete si muset počkat, až se objeví na trhu s „ojetinami“. Všechny exempláře jsou již rozebrané, což koneckonců platí také v případě standardního Chironu, který ve výrobě nedávno s velkou pompou skončil.

Před několika týdny definitivně skončila výroba standardního Chironu, značka nicméně ještě musí uspokojit zájemce o Mistral a Bolide. Teprve poté začne montovat zcela nový model, který nám ukáže letos v půlce roku. Foto: Bugatti

Zdroj: Motor1

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.