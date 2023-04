Bugatti otevřelo nové dealerství v evropské baště boháčů, nikomu v něm ale nic neprodá před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Bugatti

Je těžké si představit příhodnější místo pro nový reprezentativní showroom molsheimské značky, než je Monako, asi největší evropské útočiště velmi bohatých lidí. Je tak vlastně překvapivé, že dealerství bylo otevřeno až ve chvíli, kdy automobilka nemá co prodávat.

Na první osobní setkání s Bugatti Veyron asi nikdy nezapomenu. Stalo se tak v Monaku a já měl to štěstí, že jsem nakrátko dostal povolení vyvézt hypersport z Molsheimu do kopců tyčících se nad malým knížectvím. Druhý klíček odemykající maximálku jsem sice nedostal, to ale ve výsledku nebylo třeba. K vykreslení potenciálu vozu naprosto stačilo, když jsem ve stopadesátce přišlápl plynový pedál. I při takovém tempu totiž přišlo kladivo, které mne zarazilo do sedačky a z okolí udělalo rozmazanou šmouhu.

„Můj“ Veyron pochopitelně nebyl jediným, který se v Monaku v té chvíli nacházel, a to přesto, že se psal rok 2006 a výroba teprve startovala. Není to nicméně překvapivé, neboť tato lokalita přitahuje boháče více než med vosy, a to zejména kvůli nízkému zdanění. Však jen z bohatých současných i minulých pilotů Formule 1, ať se držíme našeho oboru, tam bydlí mj. Max Verstappen, Lewis Hamilton, Valtteri Bottas, Alex Albon, Nico Hulkenberg, Daniel Ricciardo, Jenson Button, Mika Hakkinen, Nico Rosberg nebo Charles Leclerc, ten se tam ovšem narodil. Dost mne tedy překvapilo, že se Bugatti teprve nyní pochlubilo prvním oficiálním showroomem, který se v Monaku nachází. To se přitom nachází na jednom z ikonických míst, ve slavné zatáčce La Rascasse.

Protože monacké knížectví je velmi malé a prakticky jakýkoli pozemek v něm má nejen již dlouhá léta svého majitele, ale především je na něm něco postaveno, Bugatti spojilo své síly se společností Segond Automobiles Ground, které v Monaku provozuje dealerství exkluzivních aut již po 35 let. To se ukázalo být hned dvojnásobnou trefou do černého, neboť kromě showroomu je součástí komplexu také servis. Technici Segondu byli pochopitelně vytrénováni přímo v Molsheimu u Bugatti.

Otevření nového centra se neslo ve slavnostním duchu, přičemž se jej zúčastnila i řada vybraných hostů, kterým byla naživo předvedena otevřená verze W16 Mistral a navíc mohli navštívit sbírku monackého prince. Automobilka navíc do Monaka dovezla také Centodieci, Divo, Chiron Pur Sport „Grand Prix“ a především jedinečný La Voiture Noire. Pětici těchto aut pohromadě si přitom bude moci užít i veřejnost, vystavené v knížectví totiž budou až do úterý 2. května.

„Jsme potěšeni, že jsme mohli v Monaku otevřít náš nový domov. Na těchto ulicích se totiž před dávnými časy psala historie Bugatti,“ uvedl ředitel automobilky Hendrik Malinowski. Odkázal tím na skutečnost, že značka vyhrála vůbec první velkou cenu, která se v knížectví jela již v roce 1929. Louis Chiron, dle kterého je hypersport pojmenován, se pak v Monaku v roce 1899 narodil. A o dvaatřicet let později vyhrál i on monackou Grand Prix.

Bugatti tedy do Monaka dokonale pasuje, pročež je opravdu překvapivé, že oficiální showroom byl otevřen až nyní. Zvláště když v něm hned tak nikomu nic neprodá. Značka již na počátku roku oznámila, že má vyprodanou veškerou aktuální produkci, a další novinky se zatím ani nerýsují. Klientela ovšem bude moci využívat služeb servisu, což pochopitelně smysl má.

Kromě samotného showroomu značka do Monaka přivezla i pětici unikátních modelů, jimž kraluje La Voiture Noire. Až do 2. května jsou formálně součástí sbírky monackého prince a tudíž přístupné veřejnosti. Foto: Bugatti

Zdroj: Bugatti

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.