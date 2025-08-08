Bugatti postavilo pro jednoho ze svých nejlepších zákazníků auto, které už nikomu neprodá, pod kapotou má jinak zaříznutý motor
Petr ProkopecJak bohatí a výjimeční musíte být, aby pro vás automobilka něco takového udělala? Velmi. V takovém případě ale zjevně nic není problém, ani jakási mechanická verze milovaného koně Ettore Bugattiho.
Home > Rubriky a sekce > Představení > Článek
Bugatti postavilo pro jednoho ze svých nejlepších zákazníků auto, které už nikomu neprodá, pod kapotou má jinak zaříznutý motor
před 5 hodinami | Petr Prokopec
Jak bohatí a výjimeční musíte být, aby pro vás automobilka něco takového udělala? Velmi. V takovém případě ale zjevně nic není problém, ani jakási mechanická verze milovaného koně Ettore Bugattiho.
Také jste měli pocit, že Bugatti končí s motorem W16? Automobilka z Molsheimu něco takového zmiňuje už poamlu roky, během nichž mluvila o počátku nové éry spojené s modelem Tourbillon. Také v jeho motorovém prostoru sice bude odvádět práci šestnáctiválec, ovšem atmosférický, navíc klasicky do V. Osmilitrová jednotka dopovaná čtyřmi turby pak měla skončit spolu s roadsterem Mistral, jehož dodávky jsou v plném proudu.
Nyní si ovšem můžeme představit Bugatti Brouillard, zbrusu novou kreaci značky, jejíž všechna čtyři kola roztáčí motor W16. Tedy jednotka, která již byla na odchodu na věčnost. Navíc je vcelku jisté, že nepůjde o poslední vůz, do kterého si osmilitrová jednotka ještě najde cestu. Kolik ale takových ještě bude, je v tuto chvíli ve hvězdách. Vše do jisté míry záleží na tom, kolik má Bugatti zákazníků, jež si budou ochotni výrazně pustit žilou. A automobilka jim to vůbec dovolí.
Brouillard je totiž první kreací vzešlou z nového programu Solitaire. Bugatti zjevně mělo pocit, že kreace zakázkové divize Sur Mesure jsou vlastně poněkud přízemní, a tak přišlo s její nástavbou, kdy každoročně umožní dvěma lidem, aby si svůj vůz specifikovali pomalu do posledního šroubku.
Nová kreace tomuto zadání plně odpovídá, jakkoli je patrné, že základem bylo Divo, které se dále dočkalo nemalého překopání. Vnitřní dveřní panely pak zdobí motiv koně, což má spojitost s názvem vozu. Ettore Bugatti byl totiž velkým milovníkem těchto zvířat a Brouillard (jinak francouzské označení mlhy) byl jeho oblíbeným plnokrevníkem. Jeho zmenšená figurka pak dokonce byla i zakomponována do voliče automatu vyrobeného ze skla a hliníku.
Vůz tak vzdává poctu značce i jejímu zakladateli, což není náhoda. Brouillard si totiž objednal Michel Perridon, nizozemský podnikatel, jehož majetek se počítá na miliardy a patří mezi nejlepší zákazníky značky. Má tak celou sbírku Bugatti, která nemá obdoby - nefigurují v ní pouze moderní vozy jako EB110, Veyron či Chiron, ale také ty historické. Mimo jiné třeba Type 46 Royale či Type 57 Aerolithe a Type 57 Atalante.
Perridon se ovšem nezastavil pouze u aut, jeho sbírku tak doplňují sochy od Rembrandta Bugatti a nábytek od Carla Bugatti. Celkově má logo této rodiny na tisíc exponátů, načež vážně není překvapením, že první kreace z programu Solitaire míří právě do Perridonových rukou. Zda se pak chystá otevřít vlastní muzeum po vzoru bratrů Schlumpfových, jimž dříve patřila největší sbírka Bugatti na světě, je ale otázkou.
Stejně tak se můžeme ptát, na kolik Brouillard vyšel. S ohledem na to, že ročně mají vznikat jen dva takové vozy, aby byla jednak zajištěna exkluzivita a jedna neskutečná kvalita a pozornost vůči detailům, pak zhruba půl miliardy korun bude asi realitě odpovídající tip. I přes takové sumy se ale dá předpokládat, že program je již na několik let dopředu zabookovaný a my se tak s motorem W16 ještě párkrát setkáme.
Brouillard je vůbec prvním dílem programu Bugatti Solitaire, který umožní zákazníkům Bugatti, aby vyprázdnili své účty za extrémně zakázkové kreace. Foto: Bugatti
Zdroj: Bugatti
Bleskovky
- První majitel najel s novým Volvem za 21 let přes 1 milion kilometrů. Celou dobu jezdil k jednomu dealerovi, toto ho u něj čekalo za odměnu
včera
- Poslední sbohem: Pět ostrých kompaktů se spalovacími motory si to rozdalo ve sprintu, dva z nich hrají svou vlastní ligu
5.8.2025
- BMW stvořilo nejrychlejší kombík Severní smyčky Nürburgingu, okruhem se prohnal jako černý přízrak
4.8.2025
Nejnovější články
- Stellantis vrací do nabídky osmiválce způsobem, ze kterého se Tavares bude obracet ve svém manažerském hrobě
před 2 hodinami
- VW si musí připravit šrajtofli v nejnevhodnější moment, jeho miláček mezi akvizicemi právě prodělal 23 miliard za kvartál
před 4 hodinami
- Bugatti postavilo pro jednoho ze svých nejlepších zákazníků auto, které už nikomu neprodá, pod kapotou má jinak zaříznutý motor
před 5 hodinami
- Rodinná tragédie stojí za tímto opuštěným dealerstvím Alfy Romeo. Auta dál stojí uvnitř, jako by se v něm zastavil čas
před 7 hodinami
- První test už to říká naplno: Tohle nové Audi je horší než jeho předchůdce
před 8 hodinami
Tiskové zprávy
- Mio MiSentry 12T, tříkanálová autokamera, k níž se připojíte na dálku, pošle vám upozornění a ukládá videa do cloudu
tisková zpráva
- MIO uvedlo speciální SD karty pro enormní zátěž v autokamerách
tisková zpráva
- Mio MiVue R850T: zrcátková autokamera s 2.5K, antireflexním dotykovým displejem a zadní kamerou
tisková zpráva
- Mio MiVue C545: moderní verze 60snímkové autokamery s HDR nočním režimem
tisková zpráva
- OMV a Pražská energetika otevřely společně 40. nabíjecí stanici pro elektromobily na odpočívce Mikulášov
tisková zpráva
- Mio MiVue C588T: duální autokamera s pozoruhodným natáčením i ve tmě
tisková zpráva