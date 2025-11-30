Bugatti předalo poslední vyrobený model schopný zrychlit z 0 na 500 km/h za 20 sekund, majitel jen koukal
Petr ProkopecJe to specialita pro vyvolené mezi vyvolenými. A kupec posledního exempláře i mezi nimi vystupuje z davu. Má stejně zbarvené další dva výjimečně vozy, které si u Bugatti mj. koupil, mezi nimi i vůbec nejúspěšnější závodní vůz značky.
Na každém konci je hezké, že současně s ním něco nového začíná. Snad s těmito slovy budeme moci spojit i poslední krok Bugatti, které předalo poslední vyrobený exemplář svého extrémního modelu Bolide. Nekompromisní vůz bez ambice získat homologaci pro běžný provoz se poprvé jako koncept ukázal v roce 2020, a protože se dočkal mimořádně pozitivní odezvy, Bugatti začal vymýšlet, jak z něj udělat aspoň malosériový model. V roce 2022 pak mělo hotový jeho venkovní design, zatímco rok na to došlo na upřesnění techniky.
V tomto ohledu přišlo menší zklamání, neboť koncept byl spojen s ještě extrémnějšími hodnotami než pozdější hotový vůz. Jeho osmilitrový a čtyřikrát přeplňovaný motor W16 při spalování 110oktanového benzinu produkoval až 1 850 koní, na které připadalo jen 1 240 kilo hmotnosti. Sériová verze ovšem nabrala další dva metráky a zároveň přišla o dvě stovky kobyl. Od avizované schopnosti auta akcelerovat z 0 na 500 km/h za 20 sekund ale nikdy neustoupila.
Bugatti dále uvádělo, že na základě počítačových simulací by Bolide měl být na slavném okruhu Le Sarthe v Le Mans rychlejší než závodní speciály. Aby toho dosáhlo, muselo přikročit k testům, jaké nemají obdoby - čas se neměřil na hodiny, ale na minuty, aby automobilka mohla na závodní tratě vyrážet už od časného rána. Na přípravy „bolidu“ tak docházelo přes noc, přičemž tímto způsobem speciální tým techniků pracoval každý den, a to od léta 2023 až do jara 2024.
Ani to ovšem nebyl konec vývoje, Bugatti na voze usilovně pracovalo až do letoška, kdy velkým finále byly okruhové dny se samotnými klienty. Něco takového může být překvapivé u produkce čítající pouze 40 aut, které nejspíše ani přes cenu startující na 4 milionech Eur neboli 97 milionech korun nevyváží veškeré náklady. Nicméně automobilce v tomto případě nešlo ani tak o výdělek, jakožto o zápis do historie, neboť Bolide je předposledním vozem s W16.
Tím vůbec posledním je pak otevřený Mistral, který pro změnu vznikne v 99 kusech. K mání pochopitelně není žádný, ostatně všechny byly prodány ještě před debutem v roce 2022. Na předání posledních aut pak má dojít příští rok, čímž se éra přeplňovaného šestnáctiválce definitivně uzavře. Nový Tourbillon totiž přepřáhl na atmosférický V16, který bude podpořen třemi elektromotory. Toto ústrojí pak (dočasně) nabídne maximálně 1 800 koní, s nimiž bude spojena hmotnost 1 995 kg.
Nezbývá nám tedy než se začít loučit, a to aktuálně u posledního kusu Bugatti Bolide. Ten si objednal dlouholetý příznivce značky, který mimo jiné vlastní i Type 35, tedy vůbec nejúspěšnější závodní vůz automobilky v celé její historii. Není tak překvapivé, že pro novinku požadoval stejnou barevnou kombinaci. Došlo tak na spárování laků Black Blue a Special Blue Lyonnais, zatímco dovnitř se nastěhovala Alcantara v odstínu Lake Blue.
V této specifikaci byl přitom vyveden i Veyron Grand Sport, který taktéž spadá do kolekce zmiňovaného majitele, který je částečně vidět na hlavní fotce. Bolide je tak v podstatě poslední částí trilogie, která se natáhla na několik desetiletí - Veyron Grand Sport se totiž vyráběl v letech 2009 až 2015, zatímco Type 35 okupoval montážní linky v období 1924 až 1930. Během svého „zlatého období“ vyhrával až 14 závodů týdně, pročež není divu, že se k němu fanoušci značky vrací.
Poslední vyrobené Bugatti Bolide se vizuálně klaní legendárnímu Bugatti Type 35, které jeho majitel taktéž vlastní. Podobně jako stejně zbarvený Veyron Grand Sport. Foto: Bugatti
Zdroj: Bugatti
