„Bugatti pro chudé” dostane ještě výkonnější verzi, při testech ji prozradily malé detaily. Bude snad ještě rychlejší než skutečné Bugatti před 11 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Chevrolet

O tom, že tato varianta může přijít, se mluví už roky, člověk se ale musí potutelně smát, když vidí, že se opravdu chystá. Jako by nestačilo, že Corvette ZR1 je už teď jedním z nejrychlejších aut vůbec, přijde ještě výkonnější a rychlejší verze - bájemi opředená Zora.

Zahájení prodeje nového Chevroletu Corvette ZR1 je očividně za dveřmi. Ač již získala přezdívku „Bugatti pro chudé“, které plně dostává, pořád nepůjde o absolutní vrchol nabídky tohoto modelu. Již nějaký ten pátek se mluví o příchodu verzi Zora, která by použila 5,5litrový přeplňovaný motor svého příbuzného. Ten by nicméně spojila také s elektrickým motorem z Corvette E-Ray. Došlo by tak sice k nárůstu hmotnosti, nahoru by však letěl i výkon. A co více, Zora by díky tomu disponovala pohonem všech kol.

Že se to stane, dosvědčuje fakt, že byla americká novinka nachytána na Nürburgringu. Na první pohled to tak nemusí vypadat, prototypy vypadají jako verze ZR1, malé detaily ale ukazují, že o tento typ nejde. Do asfaltu Severní smyčky se sice opírají kola testovacích prototypů, kdy ten žlutý nese označení ZR1 a fialový Z06, na zadním oknu obou aut lze zaznamenat žlutou plaketku, která dle pravidel okruhu odkazuje na přítomnost hybridní techniky. Tou ovšem ani jedna ze zmíněných variant nedisponuje. Podobné je to pak i s druhým chladičem ukrytým na levé straně předního nárazníku.

Najdeme jej nicméně u oné verze E-Ray, kde slouží k chlazení elektrické jednotky. Ta produkuje 162 koní, které směřují na přední nápravu. V případě tohoto provedení ji ovšem doprovází 6,2litrový atmosférický osmiválec naladěný na 502 koní. Corvette ZR1 oproti tomu disponuje více než dvojnásobným výkonem, její V8 totiž dává k dispozici 1 079 koní. Zora by tedy mohla klientele nabídnout zhruba 1 240 kobyl, což je na „americký kýbl“ opravdu šílené číslo. „Bugatti pro chudé” by najednou mohlo být rychlejší... No než skutečné Bugatti pro bohaté, snadno to tak může dopadnout.

Jak moc se (de facto) nové pojetí ZR1 projeví na dynamice, je otázkou. Ve srovnání se základní Corvette C8 totiž verze E-Ray díky hybridní technice přibrala 140 kilo. Pokud bychom tutéž porci přihodili k hmotnosti ZR1, jsme v případě Zory na 1,8 tuně, a to bez veškerých maziv, náplní a řidiče. Při obsazení obou sedadel tak vůz snadno překročí dvoutunovou metu, což pochopitelně na jeho rozletu bude znát. Elektrický motor ale snadno může mít mnohem víc výkonu než 162 koní, tady se představivosti pomalu meze nekladou.

Při akceleraci lze navíc očekávat zlepšení díky zvýšené trakci a roztáčení předních kol. Chevrolet přitom u ZR1 uvádí čas 2,3 sekundy při instalaci paketu ZTK Performance, což je o dvě desetiny lepší čas než u E-Ray. Tato verze se pak oproti výchozí Corvette C8 zlepšila o čtyři desetiny, Zora tak možná bude jedním z mála spalovacích aut, která se s akcelerací na stovku podívají pod 2 sekundy. Tím by Chevrolet dorovnal i nejrychlejší elektromobily současnosti.

Pokud by se všechny tyto odhady potvrdily, ani bychom se automobilce nedivili, kdyby si za absolutní vrchol nabídky účtovala čtvrt milionu dolarů neboli 5,38 milionu korun. Či klidně i víc. Jak už padlo, akcelerací by totiž Zora mohla deklasovat i chystané Bugatti Tourbillon, tedy auto, za které si značka z Molsheimu účtuje 4,1 milionu dolarů, čili 88 milionů korun. Chevrolet by tak rázem měl vyprodanou veškerou produkci klidně i na několik příštích dekád.

Corvette ZR1 se svými 1 079 koňmi zvládá stovku za 2,3 sekundy a maximálně se rozjede na 375 km/h. Přihoďte k tomu ještě elektromotor z E-Ray, a rázem jsme i přes přidanou hmotnost na takových hodnotách, jaké vám v rámci zrychlení v přímém směru možná nenabídne ani Bugatti. Foto: Chevrolet

Zdroj: Motor1, Brink of Speed@Youtube

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.