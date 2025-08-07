„Bugatti pro chudé“ odhalilo své ceny, je nakonec ještě víc pro chudé, než se čekalo
Petr ProkopecJe to pochopitelně relativní, a tak nás neberte za slovo, pokud ale tohle není automobilová nabídka roku, pak nevíme, co by jí mělo být. Takové Ferrari F80 s podobnými technickými parametry i dynamikou je 18krát dražší.
Pokud u nás zatoužíte po Porsche 911, budete muset sáhnout do kapsy minimálně pro 3 497 297 Kč. Ve Spojených státech je pak zuffenhausenské kupé o trochu levnější, za 394 koní se na druhé straně Atlantiku platí 132 300 dolarů neboli 2,82 milionu korun. Přesto všechno ale německý vůz mohou Američané považovat za předražený, a to kvůli Corvette osmé generace. Ta je k dispozici od 68 300 USD, tedy od 1,46 milionu korun, což je snad až láce. Ostatně za tyto peníze dostáváte o 100 kobyl víc než u Porsche.
S každou další verzí pak Chevrolet dokazuje, že dokáže nabídnout ještě víc za stále podobně zajímavé ceny. Corvette Z06, která disponuje 679 atmosférickými koňmi, je tak k dispozici od 112 100 USD (2,39 milionu Kč), tedy znovu citelně levněji než základní Porsche 911. Nad to se pak sice dostává provedení ZR1, které startuje na 173 300 USD (3,7 milionu Kč), na druhou stranu se ovšem jeho 5,5litrový osmiválec dočkal přeplňování. Pohled na jeho 1 079 koní tak peněženku otevírá automaticky.
Nyní americká automobilka zveřejnila ceny prozatím vrcholného provedení ZR1X, u kterého došlo na spárování osmiválce s elektromotorem roztáčejícím přední nápravu. Výkon soustavy tím vzrostl na 1 267 koní, tedy na více než čtyřnásobek toho, co u Porsche 911 dostáváte v základu. Chevrolet si přitom tuto variantu cení na 205 400 dolarů, tedy na 4,38 milionu korun. Za to u nás máte Carreru 4S s pár příplatky, v USA vám pak tato suma vystačí na Turbo s 580 koňmi. Srovnání tak lépe poslouží jiná komparace - Ferrari F80 s 1 200 koňmi je 18krát (!) dražší než ZR1X. Jasně, je to Ferrari, ale představte 18 Corvette 1267koňových ZR1X vedle sebe...
Chevrolet tak znovu dokládá, že v rukávu má schováno ještě mnoho trumfových es. A je zcela jedno, že daná suma nezahrnuje poplatek za dodání, který činí 1 995 USD (42 600 Kč). I při jeho započtení je Corvette ZR1X k mání za hubičku, zvláště v souladu s tím, co vše dokáže. Stovku máte totiž na tachometru za necelé 2 sekundy, čtvrtmíli pak zajedete pod 9 sekund. Kromě toho je tato varianta také nejrychlejším americkým vozem na Nordschleife.
V Zeleném pekle přitom ZR1X kromě tří vozů válcuje naprosto vše, tedy i Ford Mustang GTD, který je o víc než 100 tisíc dolarů (2,13 milionu korun) dražší. Nepřekvapilo by nás tedy, kdyby se na vrcholnou Corvette stály fronty. Ta bude k mání i jako roadster, který je oproti kupé o 10 000 USD neboli o 213 tisíc Kč dražší. Za dalších zhruba 11 tisíc dolarů (asi 235 tisíc Kč) si pak u obou verzí ještě můžete dokoupit příplatkovou výbavu.
Automobilka kromě toho pouští do prodeje i novou limitovanou edici Quail Silver, která se pyšní stříbrným lakem Blade Silver Matte, který Chevrolet nepoužíval od 60. let minulého století. Spárován je s oranžově lakovanými brzdovými třmeny, černými koncovkami výfuku či kryty zrcátek dávajícími na odiv karbonová vlákna. Dovnitř se pak nastěhovala kombinace odstínů Sky Cool, Medium Ash Gray a Habanero zasvěcená jen této verzi.
Chevrolet edici Quail Silver nabídne jen u roadsteru, který si cení na 241 395 dolarů, tedy na 5,15 milionu korun. I to je ovšem láce, neboť ve Státech za takové peníze nepořídíte ani 911 Turbo S Cabriolet v základním provedení, tedy bez jakýchkoli příplatků a doplňků. Reálně srovnatelná auta jsou pak znovu mnohonásobně držaší. Dealery Chevroletu tak zjevně čekají žně, budiž jim přáno...
Chevrolet Corvette ZR1X je k mání opravdu levně, alespoň relativně - jeho 1 267 koní lze pořídit od 4,38 milionu korun. Limitovaná edice Quail Silver pak vychází na 5,15 milionu Kč. I to je ale láce, jakkoli srovnatelná auta stojí mnohonásobně víc. Foto: Chevrolet
Zdroj: Chevrolet
