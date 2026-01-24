„Bugatti pro chudé” už jde koupit i v Evropě. A Bugatti pro chudé je to pořád, víc ale ne
Petr ProkopecOptikou zákazníků Bugatti, optikou dynamiky aut Bugatti, optikou ceny jakéhokoli modelu Bugatti je to skutečně pořád laciná alternativa. Pokud se ale na věc podíváme skrz ceníky Ferrari, Lamborghini nebo Porsche, už to zase tak dobře nevypadá.
před 6 hodinami | Petr Prokopec
Optikou zákazníků Bugatti, optikou dynamiky aut Bugatti, optikou ceny jakéhokoli modelu Bugatti je to skutečně pořád laciná alternativa. Pokud se ale na věc podíváme skrz ceníky Ferrari, Lamborghini nebo Porsche, už to zase tak dobře nevypadá.
Americkému „Bugatti pro chudé“, tedy nové Corvette ZR1, jsme se v uplynulých dnech věnovali hned několikrát. Osmiválcové kupé Chevroletu ve zcela standardním stavu se naposledy postavilo mnohem dražšímu Ferrari SF90, které se zároveň ještě dočkalo úpravy na výkon 1 200 koní. Ovšem i tak ZR1 v souboji na čtvrtmíli vyhrála. Chevrolet přitom nikdy nezmínil, že by toto provedení bylo nějak početně limitované. Nicméně i tak má výroba své limity, a tak se zatím nedaří uspokojovat veškerou poptávku.
To dealerům zajistilo pořádné žně, neboť jakkoliv cena oficiálně startuje na 185 tisících dolarů neboli na 3,85 milionech korun, reálně zákazníci platí okolo 250 000 USD, tedy zhruba 5,2 milionu Kč. Za tímto posunem pak sice zčásti stojí příplatková výbava jako paket ZTK, ovšem i tak velká část z onoho 1,35 milionu korun končí v kapsách prodejců. Klientele to ovšem zjevně nevadí, ostatně stále utrácí míň než u konkurence - třeba ono SF90 s úpravami vyšlo na 650 000 USD, což je 13,5 milionu Kč.
ZR1 je v současné době oficiálně k dispozici pouze na americkém trhu, ovšem ten není obehnán neproniknutelnou zdí. Bylo tak jen otázkou času, než některá z evropských firem individuálně přepraví vůz na starý kontinent. Mezi ty první patří britský dealer Clive Sutton, kterému se povedlo pro klientelu zajistit dokonce tři exempláře. Momentálně má ale k dispozici už jen jediný, a sice kupé lakované ikonickou žlutou barvou Competition Yellow.
Pokud byste ovšem předpokládali, že si podobně jako jeho američtí kolegové za vůz účtuje v přepočtu okolo 5 milion- korun, nejspíše vás čeká pád brady až na zem. K americké ceně je třeba připočítat také dopravu, 10procentní clo a 20procentní daň. Zároveň je zapotřebí individuální homologace a veškeré úpravy s tím spojené, aby si následně centrální registr mohl říci o další poplatek kvůli přihlášení do běžného provozu. Přezdívka „Bugatti pro chudé“ díky tomu za své nebere, vedle francouzských hypersportů za desítky milionů je to pořád láce, ale jinak?
Sutton v závislosti na zvolené výbavě za ZR1 požaduje 365 až 425 tisíc liber, tedy 10,2 až 11,8 milionu korun. Veyron či Chiron vás vyjdou ještě dráž, a to jde již o ojetiny, ZR1 ale najednou stojí jako evropské supersporty poněkud věhlasnějších značek. A to z ní zase takové terno nedělá. Třeba takové Porsche 911 Turbo S stojí v základu 7 milionů korun, Lamborghini Revuelto stojí podobně a za 10 až 12 „mega” koupíte i kdejaké Ferrari. Rychlejší ne, ale... No, musíme si počkat na oficiální dovoz, tak ZR1 vyjde jistě levněji.
Britský dealer vám bez problémů prodá Corvette ZR1, a protože jde o americkou verzi, pak dokonce s volantem na správné straně. Musíte ale počítat s tím, že cena se přesunem přes oceán v momentě, kdy se tento vůz i v USA prodává o dost dráž, než má, dramaticky zvedla. Foto: Clive Sutton, tiskové materiály
Zdroj: Clive Sutton
