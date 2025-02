Bugatti rozjelo dodávky svého posledního modelu s 1600koňovým motorem W16, je to konec jedné éry

Petr Prokopec

Šestnáct válců, osm litrů a čtyři turba, to je ve zkratce to, co dělalo a dělá tento motor světovým unikátem. Bohužel končí a tohle je zřejmě poslední sériové auto v historii, které ho kdy dostane. Jeho majitelé na něm tak od převzetí nejspíš začnou vydělávat.