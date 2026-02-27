Bugatti se 2,5 roku patlalo s autem pro miliardáře, jehož vůz musel vypadat jako sklenice s latte
Petr ProkopecŘíká si Vzácná perla, klidně by se ale mohlo jmenovat také Caffe latte. Automobilka musela zákazníkovi slíbit, že podobné auto nikdo jiný nedostane, za což si jistě musel též připlatit. Nejsme si ale jisti, zda by někoho dalšího mohlo někdy napadnout chtít něco takového po Bugatti podruhé.
Bugatti se 2,5 roku patlalo s autem pro miliardáře, jehož vůz musel vypadat jako sklenice s latte
před 2 hodinami | Petr Prokopec
Říká si Vzácná perla, klidně by se ale mohlo jmenovat také Caffe latte. Automobilka musela zákazníkovi slíbit, že podobné auto nikdo jiný nedostane, za což si jistě musel též připlatit. Nejsme si ale jisti, zda by někoho dalšího mohlo někdy napadnout chtít něco takového po Bugatti podruhé.
Bugatti Mistral bylo odhaleno v roce 2022 jako vůbec poslední vůz značky disponují čtyřikrát přeplňovaným motorem W16. Značka oznámila, že k dispozici bude pouze 99 vozů, z nichž ale všechny měly v době premiéry přidělené své budoucí kupce. Dalo se pak očekávat, že každý bude mít nějaký speciální požadavek, prosba jednoho z klientů na unikátní lak a čalounění však i pro Molsheim byla oříškem, který louskal opravdu dlouho. Na první diskuze totiž došlo v srpnu 2023, tedy rok po premiéře. Klíčky od vozu si však zákazník převzal až nyní.
Zdá se však, že dvaapůlleté čekání stálo za to. Varianta La Perle Rare, tedy Vzácná perla totiž skutečně vznikne pouze v jediném provedení, přičemž Bugatti souhlasilo, že použitý lak znovu nepoužije. Ten původně neměl mít zlatý nádech, místo toho se první návrhy soustředily na výchozí stříbrný odstín. Postupem času však Molsheim spolu se zákazníkem dospěli k závěru, že vhodnou inspirací pro auto bude verze Vagues de Lumiere. A lepší bude spojit bílou se zlatou. Použitý odstín ale nakonec vypadá spíš béžově a v kombinaci s bílou působí jako čerstvě uvařené latte. Ale každému dle jeho gusta.
Buď jak buď, zlatavou barvu Bugatti použilo především v horní části karoserie, zatímco bílou ve spodní. Oba odstíny se pak objevují mezi nimi, na kolech i v interiéru. Tam pak můžeme narazit na sošku slona zasazenou do voliče automatické převodovky, přičemž stejný motiv se objevuje také zvenčí za předními koly. Odkázáno je tím na sochaře Rembrandta Bugatti, bratra zakladatele automobilky. Ozdobeny jsou jím ostatně také opěrky sedadel, zatímco název edice zamířil na tunel převodovky či zadní křídlo.
Po stránce technické se provedení La Perle Rare nepřekvapivě neliší od ostatních 98 exemplářů, zmíněná osmilitrová jednotka tedy produkuje 1600 koní, které míří na všechna čtyři kola bez jakékoli elektrické asistence. Standardně pak Mistral startuje na 5 milionech Eur neboli na 121,2 milionu korun, zakázkové úpravy ale cenu této verze snadno poslaly až někam k dvojnásobku, ostatně jen leštěním laku Bugatti strávilo několik stovek hodin.
„La Perle Rare je výjimečným příkladem toho, co je možné, když se fantazie klienta potká s možnostmi divize Sur Mesure,“ uvedl Jascha Straub, šéf zakázkového oddělení. Neupřesnil však již, kolik takových kreací nás ještě čeká - málo jich ale nejspíš nebude. První Mistral byl předán zákazníkovi na počátku roku 2024, až s koncem letošního roku ale skončí jeho výroba, přičemž Molsheim právě teď dokončuje kousky s nejvyšší mírou individualizace. Zjevně tedy ještě je nač se těšit.
Bugatti Caffe Late, pardon La Perle Rare je opravdu svérázné dílo. Jsme zvědavi, zda s ním majitel bude aspoň trochu jezdit. Foto: Bugatti
Zdroj: Bugatti
