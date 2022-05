Bugatti ukázalo interiér speciálu, který si za 200 milionů koupil Cristiano Ronaldo, jen na něm strávilo 4 měsíce před 6 hodinami | Petr Miler

Obyčejné auto si projde celým výrobním procesem během pár hodin, téměř unikátní speciál za cenu blížící se čtvrtmiliardě korun ale zjevně vyžaduje jinou péči. Jen doladění jeho interiéru tak trvá 16 týdnů.

Bugatti mezi roky 2018 a 2021 vedl Stephan Winkelmann, a tak opravdu nepřekvapí, že automobilka postupně odhalila hned několik speciálů, za které inkasuje neskutečné peníze. To je Winkelmannova specialita. Jedna věc je ale taková auta vymyslet a ukázat ve formě výstavního prototypu, jiná je dostat je do sériové výroby.

I když francouzská automobilka využila pro stavbu všech zmíněných strojů modifikovaných základů Chironu, neznamená to, že by s nimi neměla žádnou práci. Jsou to auta, která pokoří hranici 400 km/h dřív, než řeknete Ettore, a tak každá drobná změna znamená piplavou práci s aerodynamikou, chlazením a dalšími podstatnými technickými aspekty.

V případě speciálu zvaného Centodieci, který byl odhalen už skoro před třemi roky, má Bugatti tuhle „černou práci” za sebou. Přesto dosud ani jeden z kusů této speciality nepředalo zákazníkovi. Ostatně jde o jeden z nejvýjimečnějších vozů, které kdy postaví, neboť vznikne jen v 10 kusech, a tak si na každém z nich dává opravdu záležet. Ostatně, jedním z kupců je i Cristiano Ronaldo, kterého toto Bugatti mělo přijít na 8 milionů euro, dnes asi 200 milionů korun.

Firma už dříve ukázala obrázky mapující počátek faktického vývoje, který pochopitelně začal u „holého” Chironu, dnes už si hraje s detaily. I to je ale piplavá práce. Automobilka poprvé pořádně odhalila interiér Centodieci, který je - stejně jako exteriér - značně inspirován dnes ikonickým modelem EB110 GT, nejrychlejším autem světa své doby, který vznikl ještě před zapojením koncernu VW. Patrné je to hlavně na řešení obložení středového tunelu či dveří, podobně upravená kůže už se dnes moc nepoužívá. Specifické jsou ale i sedačky a rozličné drobné detaily jako gravírování opěrek hlavy.

I když se někomu může zdát, že jde o drobné modifikace, ve skutečnosti stráví lidé od Bugatti pipláním interiéru každého Centodieci neskutečných 16 týdnů, tedy 4 měsíce. Za takový čas by v jiných fabrikách dali dohromady klidně přes 100 tisíc aut. I v Bugatti tedy pracují na několika vozech naráz, přesto je to obrovský nepoměr.

Podívejte se na to sami, my už jen dodáme že Centodieci je o 20 kg lehčí než Chiron a se silnějším, 1600koňovým motorem 8,0 W16 by měl být jedním z nejrychlejších Bugatti vůbec. Z 0 na 300 zrychlí za 13 sekund a jen omezovač mu zabrání jet rychleji než 380 km/h. Ke slavnému fotbalistovi a dalším kupců by měly objednané vozy dorazit během následujících týdnů a měsíců, dodávky začnou každým dnem.

Bugatti Centodieci se poprvé ukázalo už v roce 2019, v mezičase se automobilka věnovala jeho technickému doladění. Foto: Bugatii



Teď se pustila do interiéru, který se inspiroval tímto přelomovým modelem EB110 GT. Foto: Bugatti



Zejména čalounění středového tunelu či dveří hotového Centodieci svého předchůdce z 90. let nezapře. Foto: Bugatti

