„Bugatti z Temu” se naplno odhalilo ve skutečném světě. A nechce být pro smích, má parametry snů
Petr ProkopecNevidět v tomto autě Bugatti snad ani nejde, kdybyste na něj připlácli „to správné” logo, máte hotovo. Už to není jen počítačový sen, ale fyzicky existující prototyp, který má ambice prodávat se po celém světě. A začít s tím chce co nevidět.
Home > Rubriky a sekce > Představení > Článek
„Bugatti z Temu” se naplno odhalilo ve skutečném světě. A nechce být pro smích, má parametry snů
dnes | Petr Prokopec
Nevidět v tomto autě Bugatti snad ani nejde, kdybyste na něj připlácli „to správné” logo, máte hotovo. Už to není jen počítačový sen, ale fyzicky existující prototyp, který má ambice prodávat se po celém světě. A začít s tím chce co nevidět.
Evropští výrobci měli po v automobilovém světě dlouhá léta výsadní postavení. Bylo na ně pohlíženo jako na symbol inovace a kvality, v podstatě diktovaly tempo, s jakým se vývoj posouval kupředu. Dokud přitom své vozy osazovaly spalovacími motory, kterým se konkurence málokdy dokázala vyrovnat, ať už šlo o výrobce z USA, Japonska či Koreje, klientela jim Evropanům zobala z rukou. Jenže poté došlo na dvě události navzájem propojené, které průmyslem zahýbaly tak moc, že se Evropa rázem posouvá do pozice otloukánka, který neví kudy a kam.
Místní politici se ruku v ruce s výrobci rozhodli, že je třeba přepnout na elektrický pohon. A tak to jedni začali nařizovat a druzí slepé vyvíjet a vyrábět - vše bez ohledu na technickou realitu, ekonomickou realitu i přání zákazníků. Tím ale v podstatě strčili hlavu do oprátky, neboť pokud někdo má s elektromobilitou nějaké zkušenosti, jsou to Číňané. A i kdyby je neměli, najednou byli místo sto let pozadu na podobné startovní linii. Čínské firmy jsou navíc dnes flexibilnější a rychlejší, kde tedy Evropané klidně dlouhé měsíce jen mluví, tam výrobci z Říše středu už dávno staví továrny na zcela nové modely.
Dá se to docela snadno zastavit, neboť většina trhu - nakonec i toho čínského - je pořád nakloněna tomu, co evropské automobilky umí líp. Ty se ale místo toho rozhodly převychovávat zákazníky a cpát jim to, co Číňané umí levněji a někdy i líp. Staly se tak nejlepší reklamou na konkurenci, tohle je střelba do vlastních nohou, jaká se hned tak nevidí.
Nejnověji nás o dopadech tohoto procesu přesvědčuje společnost Dreame Technology, která si na bleskurychlém postupu též potrpí. Až do loňského léta se specializovala jen na domácí spotřebiče jako fény či vysavače. Jenže ji začala lákat i automobilová branže. V srpnu tak ukázala první vizualizace své prvotiny, která se až nápadně podobala Bugatti Chiron. Oproti hypersportu z Molsheimu se ovšem lišila dvěma páry dveří a elektrickým pohonem místo spalovacího. Číňané přitom oznámili, že prototyp ukážou v lednu na veletrhu CES v Las Vegas.
K tomu skutečně i došlo, v městě hříchu se ovšem neukázala jen Kosmera Nebula 1, jak si vůz říká. Společnost Dreame totiž na svém stánku ukázala i další dva prototypy. A zatímco dříve odhalený zeleně lakovaný hypersport je jen konceptem, který má sloužit k upoutání pozornosti, s vozy oháknutými do tmavě modré se již počítá pro sériovou výrobu. Ta by měla odstartovat v roce 2027, přičemž Číňané hodlají vystavět svou továrnu poblíž Berlína, jen na dostřel od Gigafactory Tesly.
Taková rychlost je opravdu neskutečná, a pokud evropské automobilky něco nezmění, svým způsobem to mohou zabalit. Než totiž vedení svolá poradu, která se bude týkat té které konkurenční novinky, Číňané již budou pracovat na jejím faceliftu či dokonce druhé generaci. Z prvních detailů se navíc nezdá, že by své vozy hodlali šít horkou jehlou. Právě naopak tlačí na to, aby zavedené značky překonali ve všech možných ohledech.
Nebula 1 tak kupříkladu počítá s torzní tuhostí 45 tisíc Nm na stupeň, což je vyšší úroveň, než jakou má na kontě taková Porsche Taycan (42 tisíc Nm/st.). Jak jsou na tom oba modré prototypy, zatím nebylo potvrzeno. Minimálně vlajková loď s obřím křídlem na zádi by se ovšem lišit neměla, neboť se dočkala stejného pohonného ústrojí. Tedy čtyř elektromotorů, kdy každý má na starosti jedno kolo, a celkově produkují nemalých 1 903 koní.
Číňanům se přitom povedlo tento výkon sladit s hmotností v poměru 1:1, na elektromobil je tedy vlajková loď Kosmery relativně lehká. Stojí za tím hojné využití karbonu v rámci karoserie, zatímco na šasí byly využity kompozity z letecké branže a technologie 3D tisku. Pokud pak navíc tento vůz má na kontě stejně nízký aerodynamický odpor jako Nebula 1 (Cd 0,185), pak se nejspíše se dá očekávat také stejné zrychlení na stovku (1,8 s).
O druhém voze toho Číňané zatím mnoho neřekli, jedna zdířka na předním blatníku a druhá na zadním však naznačují, že u tohoto modelu bude použit také spalovací motor. Zda ale bude jen vyrábět elektřinu či zaměstná i kola, je v tuto chvíli ve hvězdách. Vůbec by nás ovšem nepřekvapilo, kdybychom tu v řádu několika málo měsíců měli kompletní technické parametry produkční verze. Dreame se s tím opravdu nepárá.
Auta firmy, ač se zdála být dlouho pro smích, tak pro smích být nechtějí. A snad ani nejsou. Samozřejmě nikde není psáno, že Dreame dál pojede po stejné trajektorii a splní vše, co si předsevzal, ale... Co když ano? Pak tu máme skutečně hotové Bugatti z Temu - auto ve stylu Bugatti s výkonem Bugatti, ale pravděpodobně za cenu, za kterou vám nic neprodá ani Ferrari. Jistě, design auta by mohl být svébytnější, ale byl by to tak vůbec ještě ten správný Číňan?
Číňané se v Las Vegas pochlubili jak ryze elektrickou vlajkovou lodí Kosmera Nebula 1, ... Foto: Dreame Technology, tiskové materiály
...tak sporťákem, který zjevně dostane také spalovací motor. Zda ho ale použije i k pohonu nebo jen pro výrobu elektřiny, v tuto chvíli není jisté. Foto: Dreame Technology, tiskové materiály
Zdroj: Dreame Technology
Bleskovky
- Zloději přímo rodině ukradli poslední motokáru tragicky zesnulého Julese Bianchiho, jaké lidské hyeny to musely být?
před 11 hodinami
- Nejvíc ojeté Bugatti Chiron má na tachometru neuvěřitelných 175 tisíc km, něco takového svět ještě neviděl
včera
- Čínský klon Bugatti od výrobce vysavačů je skutečný, natočili ho ještě před premiérou. Nakonec připomíná i hromadu jiných aut
7.1.2026
Nové na MotoForum.cz
- Šok pro Gresini Racing: Fermin Aldeguer utrpěl v tréninku vážnou nehodu 06:16
- Petr Svoboda vynechá sezónu 2026 ze zdravotních důvodů 2.1.2026
- MV Agusta Brutale Serie Oro 2026: exkluzivní naháč 2.1.2026
- Proč má Andorra nejvyšší hustotu jezdců MotoGP a Superbike 29.12.2025
- Honda V3R 900 E-Compressor: prototyp nového motoru V3 29.12.2025
Nejčtenější články
- Tento hot hatch se po fiasku elektrického „nástupce” vrátí do Evropy se spalovacím motorem, nadšence ale stejně zklame
9.12.2025
- Kia přiznala, že její mimořádně ošklivou novinku lidé nekupují, přesto ji odmítá rychle změnit
9.12.2025
- Šéf Fordu, který roky vnucoval elektromobily všem, teď varuje EU, aby nevnucovala elektromobily všem
9.12.2025
- Toyota předvedla jízdu a zvuk svého nového sporťáku po boku jeho příbuzných, absurdního nástupce LFA raději nechala doma
9.12.2025
- Už se provalilo, že první elektrický Rolls-Royce je propadák, ne hit. Prodeje i ceny dál padají, slevy jdou do milionů
9.12.2025
Tiskové zprávy
- Mio MiSentry 12T, tříkanálová autokamera, k níž se připojíte na dálku, pošle vám upozornění a ukládá videa do cloudu
tisková zpráva
- MIO uvedlo speciální SD karty pro enormní zátěž v autokamerách
tisková zpráva
- Mio MiVue R850T: zrcátková autokamera s 2.5K, antireflexním dotykovým displejem a zadní kamerou
tisková zpráva
- Mio MiVue C545: moderní verze 60snímkové autokamery s HDR nočním režimem
tisková zpráva
- OMV a Pražská energetika otevřely společně 40. nabíjecí stanici pro elektromobily na odpočívce Mikulášov
tisková zpráva
- Mio MiVue C588T: duální autokamera s pozoruhodným natáčením i ve tmě
tisková zpráva