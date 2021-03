Bugatti začalo nabízet Pas klidu, jeho cenu raději ani nenaznačilo před 5 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Bugatti

Ve své podstatě jde o podobnou věc, jako známe od jiných značek, akorát svým pojetím odpovídá charakteru Bugatti. Klienti značky si teď mohou být jistí, že o jejich vozy se někdo postará doslova kdykoli a kdekoli.

I pokud si dnes koupíte nové BMW nebo dokonce Škodu, můžete si připlatit a někdy i v ceně vozu dostanete služby jako záruku mobility a předplacený servis. Tyto služby dostávají různá, více či méně noblesní jména, ve výsledku ale znamenají jediné - automobilka vám bude nějakým způsobem garantovat, že se za předem známou cenu postará o všechny běžné servisní úkony a na cestách vás nenechá takříkajíc ve štychu.

Může to působit jako něco, co budete roky platit a ve chvíli, kdy budete jednou cokoli potřebovat, zjistíte, že jste stejně nesplnili všechna pravidla, z vlastní praxe ale můžeme říci, že to většinou funguje. Pokud jde o předplacený servis, není co řešit, třebaže automobilka nehradí více než předepsané operace, což může být pro citlivého majitele nekomfortně málo (např. nový olej jednou za 30 tisíc km) a za další si stejně bude muset připlatit. V nouzi se ale opravdu postará o to, aby vám přistavila náhradní vůz, ten porouchaný si odvezla a v extrémním případě vám i zajistila hotel či cokoli podobného. Máte-li rádi jakýsi klid na cestách, toto jsou dobré služby.

V principu právě takové začalo nyní nabízet i Bugatti, ale pochopitelně v noblesnější podobě. Už označení odpovídá - Passeport Tranquillité neboli Pas klidu zní trochu jinak než „Předplacený servis Škoda”, ale ve výsledku snad až tak nepřehání. Majitelé modelů Veyron a Chiron si mohou zaplatit dvou- a nebo čtyřletý program, který pokryje veškeré servisní náklady zajistí i další potřebnou péči o vůz, vyvstane-li její potřeba.

V případě Veyron služba počítá vždy s jedním servisem ročně, a to buď velkým nebo malým, jak už to u modernějších aut bývá. V druhém případě je třeba na zásah trvající 14 hodin, v prvním 32 hodin, a půjde tedy vždy jistě o rozsáhlé operace. Zákazníci si dále mohou zvolit z plánů s názvy Aktivní nebo Sběratel podle toho, zda s auty jezdí do 200 a nebo přes 200 km za rok. Od toho se odvíjí prováděné operace, jak ale Bugatti říká, auto je v obou případech připraveno na to, aby s ním majitel vyrazit kdykoli a kamkoli.

U Chironu je servis ještě náročnější, a tak ten velký vyžaduje dokonce 72 hodin, u malého zůstává na 14 hodinách. V případě obou modelů pak program čítá podporu po 24 hodin, 7 dnů v týdnu, kdy si může majitel vyžádat servis na jakémkoli místě světa, pokud jeho auto selže. Automobilka je připravena na místo problému vyslat techniky klidně letecky a pakliže nebudou schopni potíž vyřešit, zajistí převoz do nejbližšího servisního centra a zapůjčení náhradního vozu.

Program je platný pro celý svět bez rozdílu (jen v USA začne být aktivní až od léta letošního roku) a zákazník si tak může vybrat, kde zrovna nechá svůj vůz servisovat. A pokud se stane, že jej jeho Bugatti zradí uprostřed africké divočiny, automobilka zajistí adekvátní péči i zde.

Jinými slovy - měla by to být skutečně záruka absolutního klidu, ať se s Bugatti vydáte kamkoli. A máme tendenci věřit, že zrovna v případě této značky bude fungovat stoprocentně. Na druhu stranu nepochybujeme o tom, že si za to Bugatti nechá řádně zaplatit. Cenu automobilka v nejmenším nenaznačila a my si ani nedovolujeme odhadovat, o kolik musí jít peněz, aby se ji vyplatilo doslova pro pár lidí z celého světa takovou věc nabízet. Milion za rok? Nedivili bychom se, při extrémních nákladech na běžné servisní zásahy to snadno může být i více.

Passeport Tranquillité alias Pas klidu od Bugatti vypadá jako záruka pohody při vlastnictví jeho aut, nepochybueme ale o tom, že si za něj automobilka nechá řádně zaplatit. Díky této nabídce se aspoň můžeme podívat na zajímavé detaily ze servisování Veyronu a Chironu. Foto: Bugatti

Zdroj: Bugatti

Petr Miler