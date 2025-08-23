Bugatti začalo prodávat hodinky s „šestnáctiválcem”, s největší pravděpodobností stojí víc než váš dům

Hodinky s vodotryskem, ty se podle všeho pořád ještě nedělají. Ale hodinky s šestnáctiválcem? Takové bychom tu měli. Vypadají trochu pouťově a pouťovou vlastně mají také cenu - místo nich byste mohli koupit celou pouť i s nechvalně proslulými labutěmi.

před 5 hodinami | Petr Miler

Bugatti začalo prodávat hodinky s „šestnáctiválcem”, s největší pravděpodobností stojí víc než váš dům

Foto: Bugatti/Jacob & Co.

Hodinky s vodotryskem, ty se podle všeho pořád ještě nedělají. Ale hodinky s šestnáctiválcem? Takové bychom tu měli. Vypadají trochu pouťově a pouťovou vlastně mají také cenu - místo nich byste mohli koupit celou pouť i s nechvalně proslulými labutěmi.

Pokud jste si ještě před chvíli přišli „cool”, když jste si po ránu nasadili na ruku vaše Rolexy za pár set tisíc, nejspíš vám trochu zkazíme den. „Cool je jinde,” řekli by asi hoši z Visacího zámku a ukázali vám hodinky, které můžete vidět na záběrech okolo. Vyrobeny budou v pouhých 18 kusech a každý z nich bude vybaven prvkem, který v hodinkách obvykle opravdu nenajdeme - vidlicovým šestnáctiválcem.

Pochopitelně nejde o skutečný spalovací motor, to by asi nebylo moc šikovné, ale jeho pohyblivé šperkařské připodobnění. Miniaturizované provedení 8,0litrového motoru V16, který najdeme v novém, dnes už vyprodaném hypersportu Tourbillon, je klíčovým identifikačním prvkem stejnojmenných hodinek. Ty Bugatti dalo dohromady s firmou Jacob & Co., jež s ním podobně vyvedené hodiny dala dohromady už v minulosti.

I staticky by šlo o zajímavý prvek, tady se ale bavíme o pohyblivé zmenšenině. Všech jejích 16 pístů je ovládáno klikovou hřídelí o délce 22,37 mm, která se aktivuje stisknutím tlačítka na boku těchto „orlojů”. V tu chvíli se spustí představení jak od mistra Hanuše - písty okamžitě rozjedou svůj kvapík, který v trochu větším měřítku předvádí i ve skutečném Bugatti. Video níže vám to názorně ukáže.

Jak už padlo, Bugatti spolu Jacob & Co. podobné hodinky ukázalo už v roce 2024, kdy byly postaveny pro změnu kolem motoru W16. Tehdy jich vzniklo 150 kusů, každý s cenou okolo 7 milionů Kč, nyní zachází obě firmy ještě dál. Nové provedení zvané Baguette vznikne jen v 18 kusech a stát bude násobné víc.

Novinka je vyrobena z 18karátového bílého zlata a je osazena 328 diamanty s bagetovým brusem a 18 rubíny ve stejném provedení. Rubíny jsou pak podél základny pouzdra rozmístěné tak, aby vytvářely dojem zadních světel skutečného Bugatti. Více než tyto „cetky” ale technicky založené jedince zaujme instalovaný tourbillon s dvojitou rezervo, která pohání rafičky pohybující se po cifernících stylizovaných podle přístrojové desky auta.

Přesná cena hodinek zatím nebyla zveřejněna, protože se ale i levnější verze s „motorem W16” dnes prodávají klidně za ceny okolo 1 milionu dolarů, těmto bychom hádali cenu nejméně v řádu vysokých stovek tisíc dolarů - nějakých 20 milionů by to u Jacob & Co. mohlo spravit. Za to si někteří kupují krásný dům, tady jsme zjevně jinde...


Bugatti začalo prodávat hodinky s „šestnáctiválcem”, s největší pravděpodobností stojí víc než váš dům - 1 - Bugatti Tourbillon 2025 Jacob and Co hodinky tiskove 01Bugatti začalo prodávat hodinky s „šestnáctiválcem”, s největší pravděpodobností stojí víc než váš dům - 2 - Bugatti Tourbillon 2025 Jacob and Co hodinky tiskove 02Bugatti začalo prodávat hodinky s „šestnáctiválcem”, s největší pravděpodobností stojí víc než váš dům - 3 - Bugatti Tourbillon 2025 Jacob and Co hodinky tiskove 03Bugatti začalo prodávat hodinky s „šestnáctiválcem”, s největší pravděpodobností stojí víc než váš dům - 4 - Bugatti Tourbillon 2025 Jacob and Co hodinky tiskove 04Bugatti začalo prodávat hodinky s „šestnáctiválcem”, s největší pravděpodobností stojí víc než váš dům - 5 - Bugatti Tourbillon 2025 Jacob and Co hodinky tiskove 05Bugatti začalo prodávat hodinky s „šestnáctiválcem”, s největší pravděpodobností stojí víc než váš dům - 6 - Bugatti Tourbillon 2025 Jacob and Co hodinky tiskove 06Bugatti začalo prodávat hodinky s „šestnáctiválcem”, s největší pravděpodobností stojí víc než váš dům - 7 - Bugatti Tourbillon 2025 Jacob and Co hodinky tiskove 07Bugatti začalo prodávat hodinky s „šestnáctiválcem”, s největší pravděpodobností stojí víc než váš dům - 8 - Bugatti Tourbillon 2025 Jacob and Co hodinky tiskove 08Bugatti začalo prodávat hodinky s „šestnáctiválcem”, s největší pravděpodobností stojí víc než váš dům - 9 - Bugatti Tourbillon 2025 Jacob and Co hodinky tiskove 09Bugatti začalo prodávat hodinky s „šestnáctiválcem”, s největší pravděpodobností stojí víc než váš dům - 10 - Bugatti Tourbillon 2025 Jacob and Co hodinky tiskove 10Bugatti začalo prodávat hodinky s „šestnáctiválcem”, s největší pravděpodobností stojí víc než váš dům - 11 - Bugatti Tourbillon 2025 Jacob and Co hodinky tiskove 11
Přijela pouť? Ne, to lidé z Jacob & Co. vybalili své nové hodinky Bugatti Tourbillon Baguette. Vstup je jen pro vyvolené a levný opravdu nebude... Foto: Bugatti/Jacob & Co.

Zdroj: Bugatti/Jacob & Co.

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.