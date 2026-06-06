Bugatti začalo prodávat svou první televizi. Vidíte ji celou, na fotce nic nechybí
Petr ProkopecTohle a televize? Ve světě Bugatti věci vypadají „jinak” a televize zjevně není výjimkou. Také ovšem „jinak” stojí. A to si pište, že na ni nemáte, tedy pokud vám v garáži nestojí auto od Bugatti či něco velmi podobného.
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Bugatti začalo prodávat svou první televizi. Vidíte ji celou, na fotce nic nechybí
včera | Petr Prokopec
Tohle a televize? Ve světě Bugatti věci vypadají „jinak” a televize zjevně není výjimkou. Také ovšem „jinak” stojí. A to si pište, že na ni nemáte, tedy pokud vám v garáži nestojí auto od Bugatti či něco velmi podobného.
Pokud si můžete dovolit Bugatti, můžete si koupit pomalu cokoli. Mnozí zákazníci této značky tak sáhli třeba po exkluzivních hodinkách, které jsou s Molsheimem spojené. Na zápěstí tak nosí cenový ekvivalent pražského bytu. Nyní mohou zajít ještě dál a jedno Bugatti si umístit třeba do obývacího pokoje, zatímco další zamíří do ložnice. A pokud vám to přijde málo, můžete ještě obdarovat své děti. Novinku značky si ostatně užijí i za předpokladu, že ještě nemají řidičský průkaz.
Bugatti se totiž spojilo s rakouskou společností C Seed a představilo svou první televizi zvanou N1, kterou je možné objednávat se 110palcovou či dokonce 137palcovou obrazovkou. Její vzhled byl inspirován novým Tourbillonem, jakkoli budete potřebovat trochu větší představivost, abyste šestnáctiválcový supersport v masivním panelu viděli. Když totiž pomineme dvojici písmen „EB“, pak jediným odkazem na automobilku jsou prolisy odkazující na tradiční vykrojení boků ve tvaru velkého „C“.
Tyto prolisy jsou navíc patrné jen ve chvíli, kdy televize neslouží svému primárnímu účelu, ale zastává ten sekundární. Obrazovka je totiž rozkládací, což znamená, že pokud se na ni nikdo nekouká, může zůstat složená a v té chvíli můžete televizi vnímat jako sochu či umělecké dílo, které jste si v obývacím pokoji vystavili. Poté ovšem stačí stisk jednoho tlačítka, které odstartuje 45sekundové divadlo, za které by se nestyděli ani filmoví Transformeři.
Společnost C Seed již něco podobného udělal dříve, pro změnu ve spolupráci s Porsche. Tehdy se jednalo o obrazovku určenou pro venkovní použití, která dokonce dosahovala rozměru 201 palců. Zaplatit jste za ni pak museli 400 tisíc dolarů, ovšem protože do prodeje šla v roce 2012, z dnešního úhlu pohledu by již šlo o 555 tisíc dolarů, tedy o 11,6 milionu korun, za které byste měli hned čtyři základní Carrery.
Bugatti zatím cenu neupřesnilo, nakonec když se na ni musíte ptát, na tuhle televizi nemáte. Představu si ale není těžké udělat - i když ale o menší obrazovku, čekáme spíš ještě vyšší cenu než v případě výše zmíněného „Porsche”. Televize přitom dostala do vínku systém Adaptive Gap Calibration, který minimalizuje spáry mezi jednotlivými rozkládacími panely. Dále pak nechybí systém Wisdom Audio, který je součástí panelu. Kromě obrazovky, kterou je možné otáčet o 180 stupňů, a tedy nastavit vertikálně i horizontálně, se tak vysouvají či zasouvají rovněž reproduktory.
Samotná aktivace televize tak bude možná větší zábavou než následné sledování filmů. Objednat si ji budete moci skrze síť vybraných partnerů či přímo v showroomech Bugatti. Nepočítejte však s tím, že se vám vejde do Veyronu, Chironu či Tourbillonu, a to ani složená. Ostatně nejde o žádného drobečka ani po stránce hmotnostní, neboť 110palcová verze váží 480 kilo, zatímco 137palcová má na kontě dokonce 680 kilogramů.
Automobilka z Molsheimu přistoupila ke spolupráci se společností C Seed a přišla se svou první televizí. Její obrazovka je rozkládací, a tak pokud není používána, může zastat úlohu uměleckého díla. Foto: Bugatti
Zdroj: Bugatti
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