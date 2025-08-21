Bugatti zjevně neodhadlo zájem o svá auta, do roku 2029 může zabalit krám
Petr ProkopecA opravdu to může zabalit, protože nesoulad mezi nabízeným množstvím aut a počtem zájemců o ně je tak enormní, že i kdyby se současná situace dramaticky změnila, pozici Bugatti to reálně neovlivní.
Od představení nového Bugatti Tourbillon uplynul už víc než rok. A další podobný čas bude muset movitá klientela trpělivě čekat, než v Molsheimu dokončí výrobu prvních sériových exemplářů. Automobilka dopředu oznámila, že produkce bude omezena víc než než u Veyronu a Chironu. Zatímco totiž první zmíněný model dorazil ve 450 kusech a u druhého kromě standardních 500 exemplářů vzniklo ještě mnoho derivátů jako Divo, Centodieci, Bolide či Mistral, Tourbillon počítá pouze s 250kusovou edicí. Zdálo se nám to od počátku skoro nepochopitelně málo, což se nyní potvrzuje.
I když novinka na rozdíl od svých předchůdců přepřahá z přeplňovaného W16 na atmosférický V16, u kterého absenci turbodmychadel kompenzují tři elektromotory, navíc bude s cenou od 3,8 milionu Eur (asi 93 milionů Kč) dražší, rozprodání všech dostupných kusů zdaleka ani nezabralo čas zbývající do začátku sériový produkce.
Agentura Bloomberg informuje, že objednávková kniha je už teď vyplněna do posledního volného místa. A na čekací listině je dokonce dalších 60 lidí, kterým dnes Bugatti nemá co prodat. To může znít jako úspěch, ale takový nesoulad bychom tak nehodnotili - Ferrari vysněný „právě jeden zájemce navíc”, to je ideál, 60 neuspokojených zákazníků rok před začátkem produkce je minela.
Na jednu stanu to Bugatti dovoluje šponovat ceny, ale znovu - je to až příliš velký nesoulad i na přiznanou snahu šéfa firmy Mateho Rimac „udělat z Bugatti nejziskovější automobilku světa“. Vyrobit o 50, 100, nejspíš i 150 nebo 200 aut víc, Bugatti nebude muset měnit ceny a pořád bude mít vyprodáno s mnohem většími objemy prodeje a jistě i většími maržemi na kuse. Toto prostě nedává smysl, však automobilka může na čtyři roky zavřít krám a stejně bude mít co prodávat. Ani pro dealery a jejich udržování kontaktu se zájemci to není dobré, třebaže jistě přijdou i různé speciality a jiné odvozené modely.
K situaci značky se vyjádřil i její šéfdesignér Frank Heyl, který Car Buzzu potvrdil, že „jsme vyprodaní do roku 2029 a naše výrobní kapacity jsou taktéž plné do roku 2029“. Přesto lze na celé věci najít aspoň jedno pozitivum - Rimac se poučil z fiaska svého elektrického supersportu a přesvědčil vedení Volkswagenu, že kráčet čistě elektrickou cestou není pro Bugatti únosné. Supersport s bateriovým pohonem by pozornost bohatého publika tak moc jistě nepřitahoval. VW tak má vlastně štěstí, že jeho chybná rozhodnutí nyní zvládá žehlit jeden chorvatský nadšenec. Neříkali jsme už, že by měl řídit celý koncern?
Tourbillon je nejen zcela vyprodaný, značka má dokonce na čekací listině o minimálně 60 lidí víc, než je plánovaných kusů. Rok před začátkem sériové výroby je to až příliš, ale rozhodně je to lepší než nedostatek zájmu. Foto: Bugatti
