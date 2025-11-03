Bývalí technici Tesly přišli s vlastním sporťákem dřív, než Musk dokončil svůj nový Roadster, o kterém už 8 let básní
před 5 hodinami | Petr Prokopec
Rychlost jejich práce je jistě obdivuhodná. A nedivíme se, že je nekonečné čekání na to, než se Roadster vrátí na radar Tesly, už nebavilo. Faktem ale je, že stvořili velmi okrajový produkt, se kterým bude těžké udržet při jeho ceně jakoukoli samostatnou firmu nad vodou.
Letos bychom se měli dočkat dalšího odhalení nové Tesly Roadster. Znovu však nepůjde o produkční verzi, nýbrž o koncept, pokud se tedy vůbec něčeho dočkáme. Automobilka na každý pád dál počítá s tím, že sériové provedení vznikne - jestli tomu věříte, bude do značné míry záležet na vašich sympatiích k Tesle, které pro kladnou odpověď musí být nemalé. Už i velcí fandové ztratili trpělivost a nechali si vrátit víc jak milionovou zálohu, i když to byla velká peripetie.
Oleje do ohně této nešťastné historie se nyní rozhodli přilít Daniel Davy a Mark Tapscott. Ti dříve pracovali právě pro Teslu, ovšem nakonec rozjeli za pomoci bývalého šéfa firmy vyrábějící elektrické lodě a pár dalších autoveteránů start-up Longbow. Ten se rozhodl řídit pokyny Colina Chapmana, zakladatele Lotusu, a to navzdory použití bateriového pohonu. Nyní tedy přišel s lehkým roadsterem zvaným Speedster. Obejít se musí bez střechy a čelního okna, dorazit však následně má i kupé. A to si má pro změnu říkat Roadster.
Bude tedy zajímavé sledovat, kdo se svou trochou do mlýna přijde dřív, zda Tesla či její bývalí zaměstnanci. Ti se v každém případě rozhodli, že není čas ztrácet čas. Pouhých šest měsíců po založení firmy tak přišli s prototypem zvaným Advanced Dynamic Demonstrator. Představen byl i prvním zákazníkům, přičemž na předání prvních produkčních exemplářů má dojít příští rok. To je opravdu neskutečné tempo, které ale nevzbuzuje přílišnou důvěru, zvlášť když celý projekt odstartoval na čistém listu papíru.
Speedster má být k mání od 84 995 liber, tedy od 2,35 milionu korun, zatímco Roadster vyjde klientelu na 64 995 GBP (1,8 milionu. Kč). Ve srovnání s již osm let chystanou Teslou tedy bude opravdu levný. V případě verze bez střechy přitom značka Longbow mluví o hmotnosti 895 kg, což nevyhnutelně znamená, že použit musel být velmi malý paket baterií. Jeho kapacita zmíněna nebyla, dojezd však má činit 443 km. To není úplně málo, pročež jsme zvědavi, k jakým laboratorním hrátkám bylo přikročeno.
Bývalí zaměstnanci Tesly přitom uvádí, že základem jejich prvotiny je zakázkové hliníkové šasí, přičemž bateriový modul je jeho součástí, aby byla zvýšena tuhost a snížena hmotnost. Klíčem byla snaha okouzlit automobilové nadšence, načež má Speedster excelovat hlavně v zatáčkách na reálných silnicích. I tak ovšem stovku zvládne za úctyhodných 3,5 sekundy. K mání pak bude jen 150 exemplářů, což znovu při nízké ceně zní trochu podezřele - jen vývojové náklady musí být násobně vyšší než obrat, který by takto Longbow získal.
Tím nechme naznačit, že jde o levárnu. Spíš než co jiného se zdá, že Davy a Tapscott si ukousli větší kus krajíce, než zvládnou pozřít. Přijít s jedním prototypem totiž není až tak složité. Dostat však do výroby malosériový model a hlavně jej zvládnout prodat, to už je něco jiného. Ostatně se jen podívejte na takový Rimac, jehož Nevera má vzniknout taktéž ve 150 kusech, ovšem ani po několika letech nemají všechny majitele. A to jde o elektrického rekordmana - pravda dražšího, ale to dnes není nutně na škodu, loví mezi velmi bohatými lidmi. Ty Longbow neosloví už vůbec.
Longbow Speedster nám zatím přijde poněkud příliš uspěchaný projekt obklopený nedůvěru vzbuzujícími čísly, ale počkejme si na další vývoj. Foto: Longbow, tiskové materiály
Zdroj: Longbow
