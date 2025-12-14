Bývalý hokejista si jako první převzal nové nejrychlejší civilní letadlo světa od dob Concordu, překoná i rychlost zvuku
Petr ProkopecJe to pomyslné završení pozoruhodného životního příběhu tohoto muže i dlouholetého vývoje samotného stroje. Když se to sejde, umí tento stroj pokořit i rychlost zvuku, ani jeho běžné cestovní rychlosti ale nejsou podstatně nižší.
Home > Rubriky a sekce > Představení > Článek
Bývalý hokejista si jako první převzal nové nejrychlejší civilní letadlo světa od dob Concordu, překoná i rychlost zvuku
včera | Petr Prokopec
Je to pomyslné završení pozoruhodného životního příběhu tohoto muže i dlouholetého vývoje samotného stroje. Když se to sejde, umí tento stroj pokořit i rychlost zvuku, ani jeho běžné cestovní rychlosti ale nejsou podstatně nižší.
O duchovním nástupci Concordu jsme se poprvé zmiňovali v roce 2022, kdy kanadská společnost Bombardier odhalila produkční verzi svého nového soukromého tryskáče. Model Global 8000 měl už v tu chvíli za sebou problematický vývoj, který vyústil v mnohé odklady. Původně se totiž s jeho premiérou počítalo již v roce 2017. Jenže Kanaďané již o rok dříve oznámili, že nakonec budou mít hotovo až v roce 2019. Ani to se nakonec nepovedlo dodržet, přičemž Bombardier uvedl, že první zákaznický kousek bude předán až letos. A o 8 let později aspoň jeden slib konečně dodrželi.
První Global 8000 totiž skutečně zamířil ke svému majiteli. Zatímco jindy bývají jména zákazníků podobných strojů držena v tajnosti, tentokrát Kanaďané zveřejnili, že si privátní tryskáč si převzal bývalý hokejista Patrick Dovigi, který byl v roce 1997 draftován Edmontonem. Loajálním zákazníkem Bombardieru je již 15 let, na soukromé tryskáče si ale hokejem nevydělal. Poté, co hokejové vybavení pověsil na hřebík, založil společnost GFL Environmetal. Ta se v Kanadě stará o svoz odpadu, což na první pohled není zrovna přitažlivá činnost. Nicméně Dovigi z ní udělal zlatý důl, který postupně začal pohlcovat další firmy.
Dnes pro GFL pracuje více než dvacet tisíc, přičemž kromě Kanady se stará o svoz odpadu také ve Spojených státech. Její obrat za rok 2023 přitom vzrostl na 7,5 miliardy kanadských dolarů, tedy na 112,6 miliardy korun, což pochopitelně vedlo také k Dovigiho vzestupu - jeho majetek se dnes počítá v miliardách amerických dolarů. Není tedy překvapením, že si novinku Bombardieru mohl dovolit. I když u ní došlo kromě zdržení také ke zdražení, a to ze 71 na 81 milionů USD (cca 1,47 a 1,67 mld. Kč).
Kolik přesně ovšem bývalý hokejista zaplatil, je otázkou - do vzhledu a výbavy Globalu 8000 totiž klientela může promlouvat v nemalé míře. Spíše než samotná individualizace ovšem do její ceny promlouvají standardní prvky. Hlavně pár pohonných jednotek GE Passport, které tryskáči umožňují letět rychlostí 1 173 km/h, což odpovídá Machu 0,95, nic od dob Concorde nelétalo v civilním letectví takovým kalupem. Concorde na tom sice byl ještě citelně lépe, i Bombardier se ale dokáže dostat za hranici rychlosti zvuku, během testů dosáhl rychlosti 1,015 Mach.
Důvodem průtahů vývoje byla snaha Kanaďanů zabránit jakýmkoli nepříjemnostem, které cestující v letadlech zažívají. Tlak v kabině proto nikdy nepřekračuje ekvivalent výšky 2 400 metrů nad mořem, což je polovina Mont Blancu. I když se tedy Global 8000 pohybuje až 12 500 metrů nad mořem, uvnitř bude stále takový tlak, z jakého nezaléhají ušní bubínky a cestující nebolí oči. Díky klimatizačnímu systému Pur Air System pak lze počítat s nejrychlejší dodávkou čerstvého vzduchu v celé branži.
Specifické je rovněž osvětlení společnosti Soleil, které má simulovat denní světlo lépe než jakékoli jiné letadlo. To všem Bombardieru umožňuje bojovat s pásmovou nemocí, cestující tak mají z kabiny pokaždé vystoupit odpočatější, než do ní nastoupili. Dokonce i za předpokladu, že se jejich výlet natáhne na maximálních 14 816 kilometrů, které lze zvládnout na jedno natankování. Letoun přitom zvládá pobrat 19 lidí včetně pilotů a posádky, jejíž odpočinkový prostor byl separován od zbytku kabiny.
Vývoj soukromého tryskáče Global 8000 provázely nemalé průtahy, kanadská firma si totiž nastavila měřítka opravdu vysoko. Nakonec jich ale dosáhla a nyní předala první kus bývalému hokejistovi a dnes 46letému byznysmenovi Patricku Dovigimu. Foto: Bombardier
Zdroj: Bombardier
Bleskovky
- „Bugatti pro chudé” znovu vytřelo podlahu s drahou konkurencí, potichu stanovilo další rekord okruhu
včera
- Žena jela autem po dálnici a najednou jí na střeše přistálo letadlo. Video zachycuje vše
11.12.2025
- Muž si nechal na zimu hodit své Ferrari jeřábem na balkon jen aby zjistil, že Vídeň není Dubaj
10.12.2025
Nové na MotoForum.cz
- Indian Sport Scout RT 2026: s uzamykatelnými kufry 11:10
- Marcel Schroetter pojede IDM Superbike 10:00
- Brno skončilo v Top-5 včera 18:24
- Xavi Fores je jako tester spokojený včera 14:27
- Akira Yanagawa je stále aktivní včera 11:45
Nejnovější články
- Tohle je nový král ztráty hodnoty. Majitel si myslel, že na něm vydělá balík, ve skutečnosti ale prodělal přes 20 tisíc na každém ujetém km
před 31 minutami
- Prodeje Tesly jsou skutečně do kopru. A hodně. Přesto ze současné situace v segmentu silně profituje
před 2 hodinami
- Škoda Fabia RS se skutečně může vrátit, testovací model už má automobilka hotový
před 3 hodinami
- Je smutné, když dnes i sportovní Hondy dělají „zelené mozky”, firma přiznala další nepochopitelné selhání
před 5 hodinami
- Jaguar potichu dál vyrábí a prodává spalovací auta, dokonce je teď se slevami až 52 procent nabízí za ceny levných škodovek
před 6 hodinami
Tiskové zprávy
- Mio MiSentry 12T, tříkanálová autokamera, k níž se připojíte na dálku, pošle vám upozornění a ukládá videa do cloudu
tisková zpráva
- MIO uvedlo speciální SD karty pro enormní zátěž v autokamerách
tisková zpráva
- Mio MiVue R850T: zrcátková autokamera s 2.5K, antireflexním dotykovým displejem a zadní kamerou
tisková zpráva
- Mio MiVue C545: moderní verze 60snímkové autokamery s HDR nočním režimem
tisková zpráva
- OMV a Pražská energetika otevřely společně 40. nabíjecí stanici pro elektromobily na odpočívce Mikulášov
tisková zpráva
- Mio MiVue C588T: duální autokamera s pozoruhodným natáčením i ve tmě
tisková zpráva