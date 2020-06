Bývalý pilot F1 prodal své vzácné Ferrari, aby financoval závodní kariéru svého syna před 2 hodinami | Petr Prokopec

Bývalí závodní piloti často nehoří pro to, aby jejich synové kráčeli v jejich stopách, neboť sami nejlépe ví, jak nevděčná a nebezpečná práce to může být. Jean Alesi mezi ně zjevně nepatří.

Závodění ani v nejmenším není levný koníček, a to ani za předpokladu, že se pohybujete v nižších divizích. Důkazem budiž už výše startovného. Třeba účast v českém Amater Cupu vás vyjde na 3 990 Kč, za jeden závod v rámci šampionátu Carbonia Cup pak můžete dát i více než dvakrát tolik, záleží jen na lokalitě, kde se podnik zrovna jede. Pro samotné účastníky však ono startovné představuje jen okrajovou položku ve výdajích, neboť samotné stroje a další vybavení je vyšly na statisíce či miliony korun. Není tedy divu, že pro řadu lidí je hon za sponzory důležitější než honba za vítězstvím.

Problémy tohoto charakteru neřeší jen světu neznámí čeští jezdci, na finanční obtíže narazil i Giuliano Alesi, syn někdejšího slavného jezdce Formule 1 Jeana Alesiho. Ten se loni přesunul do šampionátu F2, kde jezdil za tým Trident. Stáj ovšem skončila na posledním místě a francouzský jezdec na předposledním. To rozhodně nebyl výsledek, s jakým by Alesi byl spokojen, a proto pro letošek přestoupil k týmu HWA, jenž hodlal ve Formuli 2 zkusit štěstí poprvé. Od Giuliana ovšem požadoval, aby na konto stáje přispěl sumou 1,8 milionu Eur (cca 48 milionů korun).

Jezdec samozřejmě nemá vedením přikázáno, aby danou částku vytáhl z vlastní kapsy, zaplatit ji klidně mohou celou sponzoři. Ovšem jak dodal Alesi starší, těch je nyní méně než šafránu. Bývalý pilot Formule 1 kromě toho uvedl, že organizátoři se v nižších sériích ani zdaleka nesnaží pomáhat týmům tak jako v královské motoristické disciplíně, kde byl nejen zaveden rozpočtový strop, ale navíc v důsledku koronaviru došlo ještě k jeho dalšímu snížení. Ve Formuli 2 se ovšem nic takového nestalo, beze změny zůstaly i veškeré poplatky.

„Jsem si jist, že pro řadu jezdců Formule 2 a Formule 3 bude letošní sezóna tragickou a někteří ji ani nedokončí. Doufám, že v rámci těchto velkých zmatků dojde na změnu, díky které dostanu příležitost mladíci, kteří museli investovat nejen velké peníze, ale mnoho ze svého soukromí, neboť třeba zanechali školy, aby se stali závodníky. Nikdo se o ně ale nyní nestará,“ postěžoval si do médií Alesi, který se v důsledku toho rozhodl pro opravdu působivý krok. Aby podpořil svého syna, prodal své Ferrari F40.

„V naší rodině je to o vášni, a pokud si mám vybrat mezi Ferrari v garáži a tím, že svého syna uvidím závodit, pak mám jasno. Preferuji jeho kariéru, na řízení F40 jsem stejně příliš starý,“ dodal Alesi se smíchem. Vyhráno ale bývalý závodník ještě stále nemá. Cena ikonického supersportu se na trhu s ojetinami pohybuje okolo 1 milionu Eur (26,7 mil. Kč). A jakkoliv Alesi i díky své reputaci nejspíše za vůz získal jako první a jediný majitel větší sumu, na pokrytí celé sezóny to asi stačit nebude. Uvidíme tedy, zda tedy prodá ještě něco.

Dodejme, že Alesi získal F40 jako součást odměny od italské značky, pro kterou jezdil v letech 1991 až 1995. Získal pro ni jediné vítězství ve Velké ceně Kanady v roce 1995. Stáj nicméně v následující sezóně opustil a místo si prohodil s Michaelem Schumacherem v Benettonu. Oba jezdce ale i přesto pojilo přátelství, stejně jako jejich potomky. I ti jsou dnes na závodní dráze soupeři, neboť Mick Schumacher s Giuliannem Alesim soupeří právě ve Formuli 2.

Jean Alesi si Ferrari F40 vyjezdil u italského týmu. Nyní jej neváhal prodat, aby podpořil kariéru svého syna ve Formuli 2. S ohledem na nemalé náklady je však otázkou, zda tato oběť byla dostatečná

Zdroj: Planet F1

