Bývalý šéf BMW, Fordu či GM popsal, proč je Tesla odsouzena ke zkáze před 4 hodinami | Petr Prokopec

Někteří považují Teslu za jedinou možnou budoucnost automobilové dopravy, Bob Lutz mezi ně ale rozhodně nepatří. Nově přesně popsal, co přivede fremontskou automobilku ke zkáze.

Pokud před některým z fanoušků Tesly vyslovíte jméno Bob Lutz, prakticky na sto procent můžete počítat s mimořádně alergickou reakcí. Zrudnutí je jen pouhým počátkem, stejně jako následné osypky. Bývalý viceprezident BMW, Fordu, Chrysleru a GM totiž dlouhodobě vystupuje proti kalifornskému výrobci elektromobilů, který považuje víceméně jen za nafouklou investiční bublinu. Na její splasknutí dle Lutze přitom mělo dojít již dávno, realita se však nakonec ukázala být opačnou.

Svůj nesmiřitelný postoj si Lutz uchoval dodnes, jakkoliv se v mezičase Tesla v podstatě dotkla finančních hvězd. Akcie značky vyšplhaly až téměř k tisícidolarové hodnotě, což je na dlouhodobě ztrátového výrobce, který v tuto chvíli nic nevyrábí, téměř nic neprodává a jehož prodeje na jediném perspektivním trhu v Číně klesly skoro o dvě třetiny, absurdní hodnota. Lutz je nicméně toho názoru, že Tesla má namířeno do pekel a její konec je neodvratný.

„O Teslu se již za pár let nebudeme muset starat, Tesla je odsouzena ke zkáze,“ uvedl bývalý šéf detroitské trojky v rozhovoru pro pořad MotoMan Studio. A naznačil, že po jejím kolapsu se veškerý odkaz značky rozplyne jak pára nad hrncem. „Kdo by již chtěl? Nemají žádnou unikátní technologii. Jediné, co mají, jsou dobře vypadající elektrická auta, která se prodávají pod cenou,“ dodal dále Lutz.

Podle něj značka používá prakticky tytéž lithium-iontové baterie, jako všichni ostatní a nijak technologicky výjimečné nejsou ani její motory. V softwarových technologiích je Tesla dále, ale to je tak vše, co lze na Tesle najít dobrého. Podle Lutze bude mít elektrické vozy s dojezdem přes 500 km zakrátko v nabídce prakticky každý, a to přesto, že o ně zákazníci moc nestojí - tržní regulace si je žádají.

Veškeré tyto kroky dle Lutze znamenají, že Tesle nejen naroste konkurence a zájem publika se tak rozmělní mezi více výrobců, ale především značka přijde o svůj hlavní zdroj příjmů, a tím je prodej eko-kreditů. Nikoliv jen proto, že se svými alternativními vozy přijdou také ostatní, ale i proto, že legislativa postupně vyřadí dotační systém ze hry. Tesla se tak ocitne na tenkém ledě, neboť s obrovskými personálními náklady (počet zaměstnanců na počet vyrobených aut je u Tesly mimořádně vysoký) a přílišnou snahou vyrábět dílčí komponenty vlastními silami bude buď nekonkurenceschopná nebo zoufale ztrátová. Víra investorů se rozplyne, a to tím rychleji, čím hysteričtěji se bude Elon Musk chovat na veřejnosti.

V technických záležitostech ne Luzem nesouhlasit, jeho pohled na věc je racionální. Dokud ale budou Teslu držet nad vodou investoři, kteří budou kupovat její akcie skoro za jakoukoli cenu při každém úpisu, bude těžké ji dostat ze sedla - zejména díky (a zmíněným eko-kreditům) si může dovolit prodělávat (podle Lutze) na každém autě až 16 000 dolarů (406 tisíc Kč), být zajímavá pro zákazníky a přesto dále existovat. Narušit tento mechanismus pak může být těžší, než si Lutz myslí. Ostatně, podle jeho dřívějších vyjádření neměla existovat už nyní.

Bob Lutz pokračuje ve své dlouhodobé kritice Tesly. Vyslechnout si ji můžete od pětačtyřicáté minuty níže přiloženého videa

Zdroj: MotoManTV@Youtube

Petr Prokopec